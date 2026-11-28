Barcelona thắng 27 trong 32 trận, lập thống kê khó tin dưới thời Flick

Barcelona đang sở hữu chuỗi thành tích đặc biệt dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick. Theo tờ AS, đội bóng xứ Catalunya đã trải qua 32 trận liên tiếp trên mọi đấu trường mà không có bất kỳ kết quả hòa nào, với 27 chiến thắng và 5 thất bại.

HLV Hansi Flick giúp Barcelona duy trì chuỗi 32 trận liên tiếp không hòa trên mọi đấu trường, với 27 chiến thắng và 5 thất bại.

Lần gần nhất Barcelona chia điểm là ngày 10/3/2026, khi hòa Newcastle 1-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Harvey Barnes đưa đội bóng Anh vượt lên ở phút 86, trước khi Lamine Yamal thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+6, giúp Barcelona thoát thua.

Kể từ đó, đoàn quân của Flick chỉ biết thắng hoặc thua. Riêng mùa giải 2026/27, Barcelona đã thi đấu 18 trận trên mọi đấu trường, giành 16 chiến thắng và nhận 2 thất bại.

Đáng chú ý, lần gần nhất Barcelona hòa tại La Liga đã cách đây gần 15 tháng, trong cuộc đối đầu Rayo Vallecano ngày 31/8/2025. Một thống kê thú vị khác là đội bóng chưa từng kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0 kể từ khi Flick tiếp quản băng ghế huấn luyện.

Chuỗi thành tích này phần nào cho thấy triết lý bóng đá tấn công quyết liệt của Flick, khi Barcelona luôn hướng tới chiến thắng thay vì chấp nhận chia điểm với đối thủ.

Đội chủ sân Camp Nou hiện dẫn đầu La Liga với 36 điểm sau 13 vòng, hơn Real Madrid 3 điểm. Mới nhất, Barcelona tiếp tục thể hiện bản lĩnh bằng màn ngược dòng thắng Villarreal 3-2, dù từng bị dẫn trước hai bàn chỉ sau 7 phút.

Rodri chuẩn bị tái xuất, Flick đau đầu với cuộc cạnh tranh tuyến giữa

Bên cạnh phong độ ấn tượng, Barcelona còn đón nhận tín hiệu tích cực khi Rodri đang tiến gần ngày trở lại sau chấn thương cơ nhị đầu đùi phải gặp phải trong trận đấu với Aston Villa hôm 3/11.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, tiền vệ 30 tuổi có khả năng trở lại danh sách đăng ký ở trận gặp Deportivo La Coruna ngày 29/11. Mục tiêu của Rodri là nhanh chóng lấy lại thể trạng trước hai cuộc đối đầu quan trọng với Atletico Madrid và Manchester City trong tháng 12.

Trước khi chấn thương, Rodri thi đấu 14 trận mùa này, với tổng cộng 946 phút, ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Sự trở lại của anh hứa hẹn tăng cường sức mạnh tuyến giữa nhưng đồng thời khiến cuộc cạnh tranh vị trí thêm quyết liệt.

Marc Bernal đang đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, trong khi Frenkie de Jong, Dani Olmo, Gavi và Pedri đều là những lựa chọn quan trọng của Flick.

Đặc biệt, Barcelona sẽ vắng Fermin Lopez trong hai trận gặp Deportivo và Atletico Madrid. Tiền vệ người Tây Ban Nha chính thức bị treo giò 2 trận sau khi nhận thẻ đỏ ở phút 74 trận thắng Villarreal vì phản ứng với trọng tài thứ tư từ băng ghế dự bị.

Rodri đang tiến gần ngày trở lại, hứa hẹn gia tăng sức cạnh tranh ở hàng tiền vệ Barcelona.

Trong bối cảnh đó, De Jong có thể tiếp tục được sử dụng linh hoạt ở nhiều vị trí. Tiền vệ người Hà Lan từng chủ động đề nghị Flick cho phép anh thi đấu ở hàng phòng ngự khi cần thiết, dù vị trí sở trường vẫn là tuyến giữa.

Flick cũng có thể thử nghiệm Rodri đá cặp De Jong, đẩy Pedri lên cao hoặc sử dụng sơ đồ 4-3-3 để phát huy khả năng của cả ba.

Sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng là lợi thế, nhưng cũng đặt ra bài toán không dễ cho Flick trong việc phân phối thời gian thi đấu và duy trì sự ổn định của Barcelona trước lịch thi đấu dày đặc.