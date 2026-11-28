Premier League | 22h, 28/11 | Old Trafford MU 0 - 0 Brentford (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: MU vs Brentford Brentford Điểm Lammens Martinez De Ligt Maguire Dorgu Mainoo Tielemans Dalot Fernandes Mbeumo Cunha Điểm Kelleher Kayode Ajer Van Den Berg Lewis-Potter Janelt Yarmoliuk Ouattara Damsgaard Anthony Wilson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận MU MU Brentford Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Martinez, De Ligt, Maguire, Dorgu, Mainoo, Tielemans, Dalot, Fernandes, Mbeumo, Cunha Kelleher, Kayode, Ajer, Van Den Berg, Lewis-Potter, Janelt, Yarmoliuk, Ouattara, Damsgaard, Anthony, Wilson

Pochettino đối mặt thử thách lớn

Man Utd chỉ thắng 1 trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường, còn lại hòa 5 và thua 7. Giữa tuần qua, “Quỷ đỏ” tiếp tục gây thất vọng khi bị Sporting Lisbon cầm hòa 2-2 tại Champions League trong trận đấu có nhiều tranh cãi về trọng tài.

Trước đó, thầy trò Pochettino thua đậm Liverpool 0-4 tại NHA. Dù chiếc thẻ đỏ xuất hiện từ sớm sau đó được hủy bỏ, MU vẫn không tránh khỏi thất bại. Kết quả này kéo dài chuỗi không thắng ở giải Ngoại hạng Anh lên 9 trận (hòa 5, thua 4), đồng thời xác lập kỷ lục tiêu cực của CLB tại giải đấu.

Đáng lo ngại, đây là trận thứ 3 liên tiếp "Quỷ đỏ" bước vào ngày thi đấu trong nhóm xuống hạng, điều chưa xảy ra kể từ năm 1986. Pochettino cũng có nguy cơ trở thành HLV thứ ba trong lịch sử đội bóng để thua cả hai trận đầu tiên tại giải VĐQG.

“Bầy ong” thăng hoa, quyết gieo sầu cho MU

Brentford hành quân đến Old Trafford với sự tự tin sau chiến thắng đậm 4-0 trước Everton. Đội bóng của HLV Keith Andrews hiện có 17 điểm sau 11 vòng Ngoại hạng Anh, thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB ở cùng giai đoạn. Nhờ đó, họ đang góp mặt trong top 6.

Đáng chú ý, Erik Ten Hag là HLV gần nhất của Man Utd để thua cả hai trận đầu tiên tại giải VĐQG, trong đó thất bại thứ hai cũng diễn ra trước Brentford.

Dù vậy, đội khách vẫn có điểm yếu khi không thắng trong 10 trận sân khách gần nhất tại giải VĐQG (hòa 7, thua 3), chuỗi thành tích tệ nhất kể từ năm 2018. Brentford cũng chưa từng thắng trong cả 5 lần làm khách tại Old Trafford ở NHA, dù đã thắng 2 trong 3 cuộc đối đầu gần nhất với MU.