Trực tiếp bóng đá MU - Brentford: Pochettino quyết phá dớp (Ngoại hạng Anh)
(22h, 28/11, Vòng 11) MU bước vào trận sân nhà đầu tiên dưới thời Mauricio Pochettino với áp lực phải giành chiến thắng sau chuỗi kết quả thất vọng. Tuy nhiên, Brentford đang có phong độ cao và hoàn toàn đủ khả năng khiến đội chủ sân Old Trafford tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.
Premier League | 22h, 28/11 | Old Trafford
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Lammens
Martinez
De Ligt
Maguire
Dorgu
Mainoo
Tielemans
Dalot
Fernandes
Mbeumo
Cunha
Điểm
Kelleher
Kayode
Ajer
Van Den Berg
Lewis-Potter
Janelt
Yarmoliuk
Ouattara
Damsgaard
Anthony
Wilson
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Pochettino đối mặt thử thách lớn
Man Utd chỉ thắng 1 trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường, còn lại hòa 5 và thua 7. Giữa tuần qua, “Quỷ đỏ” tiếp tục gây thất vọng khi bị Sporting Lisbon cầm hòa 2-2 tại Champions League trong trận đấu có nhiều tranh cãi về trọng tài.
Trước đó, thầy trò Pochettino thua đậm Liverpool 0-4 tại NHA. Dù chiếc thẻ đỏ xuất hiện từ sớm sau đó được hủy bỏ, MU vẫn không tránh khỏi thất bại. Kết quả này kéo dài chuỗi không thắng ở giải Ngoại hạng Anh lên 9 trận (hòa 5, thua 4), đồng thời xác lập kỷ lục tiêu cực của CLB tại giải đấu.
Đáng lo ngại, đây là trận thứ 3 liên tiếp "Quỷ đỏ" bước vào ngày thi đấu trong nhóm xuống hạng, điều chưa xảy ra kể từ năm 1986. Pochettino cũng có nguy cơ trở thành HLV thứ ba trong lịch sử đội bóng để thua cả hai trận đầu tiên tại giải VĐQG.
“Bầy ong” thăng hoa, quyết gieo sầu cho MU
Brentford hành quân đến Old Trafford với sự tự tin sau chiến thắng đậm 4-0 trước Everton. Đội bóng của HLV Keith Andrews hiện có 17 điểm sau 11 vòng Ngoại hạng Anh, thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB ở cùng giai đoạn. Nhờ đó, họ đang góp mặt trong top 6.
Đáng chú ý, Erik Ten Hag là HLV gần nhất của Man Utd để thua cả hai trận đầu tiên tại giải VĐQG, trong đó thất bại thứ hai cũng diễn ra trước Brentford.
Dù vậy, đội khách vẫn có điểm yếu khi không thắng trong 10 trận sân khách gần nhất tại giải VĐQG (hòa 7, thua 3), chuỗi thành tích tệ nhất kể từ năm 2018. Brentford cũng chưa từng thắng trong cả 5 lần làm khách tại Old Trafford ở NHA, dù đã thắng 2 trong 3 cuộc đối đầu gần nhất với MU.
(22h, 28/11, vòng 12) HLV Mauricio Pochettino vẫn đang đi tìm chiến thắng đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng MU. Chiến lược gia người Argentina sẽ...