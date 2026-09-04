Nghịch lý "bom tấn" Enzo Fernandez: Tiền vệ càng đắt, chất lượng lại càng giảm

Những tiền vệ có giá hàng trăm triệu bảng

Có lẽ điều đáng nói nhất về vai trò tiền vệ hiện đại là việc HLV Enzo Maresca tin rằng Marc Guehi có thể chơi vị trí này tốt hơn Mateo Kovacic. Vốn là trung vệ, Guehi đã được sử dụng ở tuyến giữa Manchester City, ưu tiên hơn Kovacic, Nico Gonzalez và Matheus Nunes.

Guehi được HLV Maresca sử dụng như một tiền vệ

Trong bối cảnh ấy, Man City chi kỷ lục 125 triệu bảng để mua Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina có thể nhận bóng từ hàng thủ, luân chuyển bóng trong không gian hẹp, chơi như một số 8, xâm nhập vòng cấm và tạo ra mối đe dọa ghi bàn.

Fernandez, giống Elliot Anderson, thuộc thế hệ tiền vệ mới của Premier League: có thể làm nhiều việc nhưng hiếm khi vượt trội ở một khía cạnh. Giá trị của họ nằm nhiều ở sự đa năng, kinh nghiệm và khả năng thích nghi với giải đấu hơn là phẩm chất ngôi sao đặc biệt.

Angelo Stiller của Stuttgart, cùng độ tuổi và có hồ sơ tương đồng, nhiều khả năng chỉ có giá bằng một nửa Fernandez. Nhưng cựu cầu thủ của Chelsea đã được kiểm chứng tại Premier League và đó chính là thứ tạo nên “thuế Barclays” – khoản phí khổng lồ dành cho những cầu thủ đã quen thuộc với bóng đá Anh.

Premier League đang trả giá cho sự quen thuộc

Xu hướng này xuất hiện ở hàng loạt thương vụ. Tottenham chi 100 triệu bảng cho Sandro Tonali và 85 triệu bảng cho Mateus Fernandes. Manchester United cũng bổ sung Andrey Santos, Carlos Baleba và Youri Tielemans. Trong bối cảnh đó, Arsenal mua Bruno Guimaraes với giá 75 triệu bảng thậm chí còn được xem là một món hời.

Tonali chưa thể hiện được giá trị tương xứng với bản hợp đồng 100 triệu bảng

Những con số ấy từng đủ khiến cả Premier League sửng sốt. Với mức phí như vậy, các CLB trước đây thường phải chiêu mộ một siêu sao, một tài năng đặc biệt hoặc mảnh ghép không thể thay thế.

Nhưng hãy thử liệt kê những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Vitinha và João Neves đang ở Paris Saint-Germain, Jude Bellingham khoác áo Real Madrid, Pedri và Rodri thuộc Barcelona, Joshua Kimmich thi đấu cho Bayern Munich. Ngoài ra còn có Frenkie de Jong, Fabian Ruiz, Federico Valverde hay Aurelien Tchouameni.

Premier League vẫn có Declan Rice, Moises Caicedo và Bruno Fernandes. Enzo Fernandez hữu dụng, Mateus Fernandes đầy hứa hẹn, Carlos Baleba từng có những khoảng thời gian chơi rất hay. Nhưng với giải đấu giàu có nhất thế giới, sự thiếu hụt những tiền vệ mang phẩm chất vượt trội đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Khi sức mạnh lấn át khả năng sáng tạo

Cách HLV Maresca sử dụng Guehi phần nào phản ánh xu hướng mới. Premier League ngày càng đề cao những tiền vệ mạnh mẽ, giàu thể lực, giỏi tranh chấp và có khả năng bao quát không gian rộng.

Man City đã chi số tiền khổng lồ để mua các tiền vệ

Đó là những phẩm chất từng được Rodri, Bernardo Silva hay Kevin De Bruyne thể hiện ở đẳng cấp cao. Nhưng cả ba đều đã bước qua tuổi 30 và rời Premier League để thi đấu ở những môi trường có nhịp độ chậm hơn.

Giải đấu số một nước Anh dường như đang coi khả năng chạy và tranh chấp quan trọng hơn khả năng chuyền bóng. Dominik Szoboszlai là ví dụ tiêu biểu. Tầm quan trọng của anh tại Liverpool ngày càng đến từ khả năng di chuyển, xuất hiện đúng vị trí hơn là những gì anh làm với trái bóng.

Một HLV trẻ từng cảnh báo các học viện bóng đá Anh đang quá chú trọng việc tạo ra những cầu thủ giống “vận động viên chạy 800m”, thay vì phát triển kỹ thuật. Đó là dấu hiệu đáng suy ngẫm.

Premier League cần tìm lại bản sắc

Nguyên nhân không chỉ nằm ở yếu tố thể chất. Với các giám đốc thể thao chịu sức ép từ ông chủ và dư luận, những cầu thủ quen thuộc mang lại cảm giác an toàn. Chiêu mộ một cái tên đã được kiểm chứng giúp giảm rủi ro về mặt danh tiếng, dù mức giá có thể rất cao.

Enzo Fernandez cân bằng kỷ lục chuyển nhượng giải Ngoại hạng Anh với Alexander Isak

Premier League vì thế đang hình thành một vòng lặp: các CLB không chỉ tìm cầu thủ phù hợp với giá hợp lý mà còn chạy theo thị trường, nơi chi tiêu khổng lồ đôi khi lại được xem là biểu tượng của tham vọng.

Tuy nhiên, bóng đá có thể tự điều chỉnh. Lịch thi đấu dày đặc và nguy cơ kiệt sức sẽ khiến lối chơi pressing cường độ cao ngày càng khó duy trì. Đây có thể là mùa giải mà kỹ thuật, sự sáng tạo, khả năng phối hợp và chất lượng chiến thuật trở lại vị trí trung tâm.

Bóng đá Anh đang đứng trước một câu hỏi về bản sắc: Premier League muốn trở thành giải đấu nhanh nhất và dữ dội nhất, hoặc là hay nhất và đẹp mắt nhất? Khả năng thành công của những thương vụ tiền vệ “bom tấn” ở mùa hè vừa qua sẽ là đáp án cuối cùng và không thể chối cãi.

Top các thương vụ có giá từ 100 triệu bảng trở lên trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh