Tennis đỉnh cao US Open: Alcaraz - Sabalenka thị uy, Medvedev cẩn thận "ngã ngựa"

Carlos Alcaraz - Wu Yibing: Khoảng 0h, 5/9 (Vòng 3 đơn nam US Open)

Alcaraz đã vượt qua Jaime Faria để giành quyền vào vòng 3 US Open 2026, nhưng màn trình diễn của tay vợt Tây Ban Nha chưa hoàn toàn thuyết phục. Hạt giống số 2 để thua set đầu 4-6 trước khi lấy lại sự tự tin, thắng liền ba set sau với tỷ số 6-0, 6-3, 6-2.

Alcaraz quyết tăng tốc, Wu Yibing khó tạo địa chấn

Điểm đáng chú ý là Alcaraz mới trở lại sau khoảng bốn tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay. Sau từng trận, sự tự tin với cổ tay của nhà vô địch US Open đang dần được cải thiện, song cảm giác bóng và sự ổn định vẫn cần thêm thời gian để đạt trạng thái tốt nhất.

Bên kia lưới, Yibing đang đứng trước cơ hội tạo dấu ấn lớn trên sân khấu Grand Slam. Tay vợt Trung Quốc, hiện xếp hạng 113 thế giới, vừa đánh bại James Duckworth sau hai set để tiến vào vòng 3.

Alcaraz và Yibing từng gặp nhau tại Shanghai Masters 2024. Khi đó, Alcaraz giành chiến thắng 7-6, 6-3. Lợi thế về đẳng cấp, kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến vẫn nghiêng rất mạnh về phía tay vợt Tây Ban Nha.

Wu có thể gây khó khăn nếu tận dụng tốt những thời điểm Alcaraz chưa bắt nhịp, nhưng rất khó duy trì sức ép trong cả trận. Khi Alcaraz tăng tốc, những cú đánh nặng cùng khả năng di chuyển toàn diện nhiều khả năng sẽ tạo khác biệt.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng Yibing 3-0.

Daniil Medvedev - Arthur Rinderknech: Khoảng 23h30, 4/9 (Vòng 3 đơn nam US Open)

Medvedev đang có khởi đầu đầy thuyết phục tại US Open 2026. Hạt giống số 7 lần lượt vượt qua các đối thủ mà không để lại quá nhiều dấu hỏi, mới nhất là chiến thắng 6-1, 6-3, 7-5 trước Sebastian Gorzny.

Medvedev gặp thử thách lớn mang tên Rinderknech

Nhà vô địch US Open 2021 đang cho thấy sự tập trung và ổn định đáng kể. Khả năng phòng ngự từ cuối sân, những pha trả giao bóng khó chịu cùng kinh nghiệm thi đấu Grand Slam giúp Medvedev trở thành một trong những ứng viên đáng chú ý tại New York.

Tuy nhiên, Rinderknech sẽ mang đến thử thách hoàn toàn khác. Hạt giống số 26 vừa đánh bại Jaume Munar 7-6, 6-2, 7-5 để tiến vào vòng 3. Tay vợt Pháp sở hữu những cú giao bóng mạnh và khả năng tấn công trực diện, yếu tố có thể kéo Medvedev vào những game đấu căng thẳng.

Thành tích đối đầu giữa hai tay vợt đang cân bằng 1-1. Medvedev từng thắng Rinderknech tại US Open 2022 với tỷ số 6-2, 7-5, 6-3, nhưng Rinderknech đã phục thù bằng chiến thắng ở bán kết Shanghai Masters năm ngoái.

Đây được xem là bài kiểm tra lớn đầu tiên dành cho Medvedev tại giải năm nay. Nếu duy trì phong độ hiện tại, tay vợt Nga vẫn được đánh giá cao hơn. Dù vậy, Rinderknech hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào thế giằng co và giành ít nhất một set.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng Rinderknech 3-1.

Aryna Sabalenka - Kamilla Rakhimova: Khoảng 22h, 4/9 (Vòng 3 đơn nữ US Open)

Sabalenka tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ tại US Open 2026. Ở vòng 2, tay vợt số 1 thế giới chỉ mất 54 phút để hạ Polina Iatcenko 6-1, 6-1. Sabalenka tung ra 24 winner, thắng 75% điểm từ giao bóng một và tận dụng 6/8 cơ hội break.

Sabalenka băng băng tiến bước, Rakhimova chờ gây sốc

Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch kéo dài chuỗi thắng tại New York lên 15 trận. Sabalenka đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt nữ đầu tiên kể từ Serena Williams giành 3 chức vô địch US Open liên tiếp.

Đối thủ tiếp theo của Sabalenka là Rakhimova, người cũng đang có màn trình diễn đầy ấn tượng. Tay vợt Nga đánh bại Oksana Selekhmeteva 6-3, 6-0 ở vòng 2, sau khi từng tạo cú sốc lớn bằng việc loại Barbora Krejcikova ngay vòng đầu.

Tuy nhiên, thử thách dành cho Rakhimova sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Sabalenka toàn thắng cả 3 lần đối đầu trước đây, thậm chí từng đánh bại đối thủ 6-1, 6-0 tại Roland Garros 2025.

Rakhimova có thể gây khó khăn trong những game đầu nếu duy trì khả năng phòng ngự và tận dụng tốt các pha bóng bền. Nhưng trước sức mạnh từ những cú đánh nặng của Sabalenka, rất khó để tay vợt Nga tạo nên bất ngờ.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng Rakhimova 2-0.

Lịch thi đấu US Open 2026 ngày 4/9