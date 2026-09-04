Những ngôi sao "mắc kẹt" sau kỳ chuyển nhượng: Alvarez, Rashford là "bom nổ chậm"?

Kỳ chuyển nhượng khép lại nhưng có một số thương vụ hụt cũng gây đình đám không kém gì những vụ mua sắm thành công. Nhưng chúng ta sẽ không đơn thuần điểm lại những vụ đó, mà đánh giá về khả năng những cầu thủ bị kẹt ở các CLB này liệu có trở thành những “quả bom nổ chậm”.

Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Alvarez đã tập trở lại, nhưng việc Barcelona vẫn cố ý “để ngỏ” khả năng trở lại hỏi mua anh đồng nghĩa Alvarez còn có thể gây sự tại Atletico Madrid trong thời gian tới. Thậm chí báo chí đã đưa ra một số thông tin kiểu như Alvarez sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng, chờ tòa đề ra mức phí đền bù và đề nghị Barca trả số tiền đó.

Tâm lý của Alvarez vẫn sẽ là vấn đề nhức nhối cho Atletico Madrid

Mọi chuyện sẽ nhanh chóng sáng tỏ trong khoảng 2 tuần tới. Atletico có trận gặp Athletic Bilbao tại San Mames tối thứ Bảy tuần này (21h15, 5/9) và sau đó lần lượt làm khách tại Liverpool và Real Sociedad, nên HLV Diego Simeone có thể sẽ cho Alvarez ra đá mà không gặp phải sự sỉ mắng từ các cổ động viên.

Nhưng nếu Alvarez những trận đó vẫn chưa vào sân đá, hoặc thi đấu vật vờ, thì đừng ngạc nhiên khi được nghe những tiếng huýt sáo và la ó dữ dội tại Metropolitano. Thậm chí nếu 3 trận sân khách tới Alvarez đều vắng mặt, có thể khẳng định cuộc đình công vẫn chưa chấm dứt.

Edouard Camavinga (Real Madrid)

Khi thị trường còn mở cửa thì những tin tức về việc Real Madrid cố thúc Camavinga ra đi xuất hiện nhan nhản. Nhưng khi tình thế đã rõ ràng là anh sẽ không chịu đi, điều tích cực là HLV Jose Mourinho đã cho cầu thủ này vào đá thường xuyên và không hắt hủi anh.

Camavinga không bị ban huấn luyện Real Madrid ghẻ lạnh dù từ chối ra đi

Camavinga vẫn có một số pha bóng hơi lơ ngơ, nhưng nhìn chung đã chơi ở mức chấp nhận được. Tin tức gần đây cũng cho thấy ban huấn luyện Real đang tích cực giúp Camavinga tiến bộ, nên sẽ không có một cuộc làm loạn nào liên quan đến cầu thủ này.

Marcus Rashford (MU)

Tình thế xem ra đã ổn với cả Rashford lẫn MU. Cách đây 2 tháng Rashford vẫn còn mơ mộng về Barcelona và MU cũng chỉ mong bán được giá, nhưng Barca đã mua Anthony Gordon, MU không tìm được mối nào tốt và Rashford cũng gần như không có bên khác quan tâm do lương quá cao.

HLV Michael Carrick có lẽ đã làm công tác tư tưởng với Rashford và tiền đạo này đã có khởi đầu tạm được. Hai bên đều hiểu rằng Rashford giúp đội đá tốt sẽ chỉ lợi ích cho cả hai, rằng nếu Rashford ra đi cuối mùa giải thì anh sẽ có thêm CLB mời mọc.

Zirkzee và Rashford vẫn tắc ở MU, nhưng chỉ một người có cơ hội thi đấu

Joshua Zirkzee (MU)

MU đã làm tất cả để cho Zirkzee rời CLB, nhưng Juventus hay Fiorentina không bên nào thực sự nghiêm túc và quyết tâm trong nỗ lực tuyển mộ tiền đạo người Hà Lan. Zirkzee không thể trách MU điều gì, và anh có lẽ cũng sẽ ngoan ngoãn chờ sang tháng 1 để tìm bước đi kế tiếp.

Ismaila Sarr (Crystal Palace)

Sarr dọa đình công để sang Liverpool nhưng Palace dứt khoát không bán do thị trường sắp đóng cửa. Vụ này chắc chắn sẽ còn nhức nhối cho Palace khi mới đây người đại diện của Sarr đã “lên sóng” và chỉ trích Palace không tôn trọng ý nguyện từ thân chủ của ông (người đại diện này cũng nói luôn vụ Monaco “lật kèo” khiến Lamine Camara không sang được Chelsea). Sarr vài ngày qua đã bỏ tập và không thi đấu, hãy chờ xem điều đó còn diễn ra được bao lâu.

Ismaila Sarr đã từ chối thi đấu cho Palace nhưng vẫn không được chuyển sang Liverpool

Rayan Ait-Nouri (Man City)

Đến các fan Man City gần đây cũng quên Ait-Nouri do anh này hay dự bị, nhưng rồi câu chuyện vỡ lở: Người đại diện của Ait-Nouri đã sang bên kia thành Manchester để xui MU đưa cầu thủ này về. Đáng nói là Man City có vẻ không phản đối việc cho Ait-Nouri tới Old Trafford, nhưng MU không chấp nhận điều khoản mua đứt cầu thủ này năm sau. Giờ Ait-Nouri không những là sự lựa chọn số 3 ở vị trí hậu vệ trái, fan Man City còn biết anh này có mưu tính “phản bội”.