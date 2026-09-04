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Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Thể Công Viettel: Háo hức Công Phượng tái xuất (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam CLB Viettel

(18h00, 4/9 - Vòng 1) Tân binh Trường Tươi Đồng Nai có màn tái xuất V-League đầy hứa hẹn khi tiếp đón đương kim á quân Thể Công Viettel, nơi người hâm mộ chờ đợi Công Phượng bùng nổ để giúp đội nhà giành điểm số đầu tiên.

   

18h, 4/9 | Sân vận động Bình Phước

Trường Tươi Đồng Nai
Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Thể Công Viettel: Háo hức Công Phượng tái xuất (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Thể Công Viettel: Háo hức Công Phượng tái xuất (V-League) - 1
Thể Công - Viettel
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Thể Công Viettel: Háo hức Công Phượng tái xuất (V-League) - 1
Văn Phong, Tiến Dụng, Hữu Tuấn, Văn Đức, Filip Jovic, Văn Khoa, Xuân Trường, Andrei Ivan, Tự Nhân, Công Phượng, Andrija Majdevac
Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Thể Công Viettel: Háo hức Công Phượng tái xuất (V-League) - 1
Văn Việt, Kyle Colona, Lucas Alves, Tuấn Tài, Trung Hiếu, Ngọc Tân, Việt Hưng, Văn Khang, Wesley, Rimario, Ribamar

Thách thức lớn cho tân binh Trường Tươi Đồng Nai

Sân vận động Bình Phước sẽ rộn rã mở hội khi Trường Tươi Đồng Nai chính thức bước vào trận đấu đầu tiên tại đấu trường cao nhất bóng đá Việt Nam.

Sau hành trình thăng hạng đầy ấn tượng, đội bóng miền Đông Nam bộ đã sớm xây dựng bộ khung nội chất lượng gồm những ngôi sao dạn dày kinh nghiệm như Công Phượng, Lương Xuân Trường, Hữu Tuấn cùng dàn ngoại binh được đầu tư kỹ lưỡng.

Cuộc đối đầu này cũng là màn đấu trí hấp dẫn trên băng ghế huấn luyện giữa sự điềm tĩnh, sắc sảo của HLV Nguyễn Việt Thắng và sự bùng nổ, quyết liệt từ HLV Velizar Popov bên phía đội khách.

Nhờ điểm tựa sân nhà cùng sự trở lại của các ngôi sao giàu đột biến như Công Phượng hay Xuân Trường, Trường Tươi Đồng Nai hoàn toàn có cơ sở để tạo nên một thế trận sòng phẳng và giữ lại điểm số trong ngày ra quân.

Thể Công Viettel tham vọng giành trọn 3 điểm

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel bước vào mùa giải mới với mục tiêu rất cao khi rầm rộ nâng cấp đội hình. Đội bóng áo lính đưa về nhiều bản hợp đồng đáng chú ý như thủ môn Lawrence Robbie Caruso, Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng cùng bộ đôi ngoại binh hàng công Rimario và Ribama.

Sự kết hợp giữa những nhân tố mới cùng bộ khung kinh nghiệm gồm Khuất Văn Khang, Bùi Tiến Dũng hay Tuấn Tài giúp Thể Công Viettel sở hữu một khối đội hình cực kỳ vững chắc và có phần nhỉnh hơn về mặt đẳng cấp.

Dù vậy, chuyến làm khách trước một tân binh đang khát khao chứng tỏ mình như Đồng Nai dự báo sẽ không hề dễ dàng.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 11:50 AM (GMT+7)
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