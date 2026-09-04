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MU nên giữ đội trưởng Fernandes, nhưng đừng đánh cược tương lai

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United Bruno Fernandes

Bruno Fernandes vẫn là nhân tố quan trọng bậc nhất của MU, song việc trao cho tiền vệ sắp bước sang tuổi 32 một hợp đồng dài hạn với mức lương lớn có thể trở thành canh bạc đầy rủi ro. Trường hợp Marcus Rashford là lời cảnh báo rõ ràng.

   

Fernandes vẫn là nhân vật không thể thay thế

MU đang muốn “dồn toàn bộ sự tập trung” vào việc đạt thỏa thuận gia hạn với Bruno Fernandes sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại.

Fernandes rất quan trọng với MU

Fernandes rất quan trọng với MU

Mùa hè năm ngoái, Fernandes từng thừa nhận anh cảm thấy “đau” khi MU muốn bán mình cho Al Hilal. Đội chủ sân Old Trafford khi đó bị hấp dẫn bởi khoản phí lớn từ Saudi Pro League, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha quyết định ở lại.

Mùa trước, Fernandes tiếp tục chứng minh giá trị với 9 bàn thắng và 21 kiến tạo sau 35 lần ra sân tại Premier League. Anh vẫn là nguồn sáng tạo chủ yếu và trung tâm trong cách vận hành của MU. Mùa này, ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện vai trò, ghi hat-trick bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo đẳng cấp ở chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town.

Tuy nhiên, việc Fernandes quan trọng không có nghĩa “Quỷ đỏ” phải đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Đề nghị gia hạn đầu tiên được cho là đã bị từ chối, trong bối cảnh Galatasaray từng sẵn sàng tăng gấp đôi mức lương và trả MU 50 triệu euro để có anh.

Cựu trưởng tuyển trạch viên Mick Brown khẳng định MU không muốn để Fernandes ra đi và đang tìm cách giữ chân đội trưởng người Bồ Đào Nha lâu dài.

Đừng để nỗi sợ mất Fernandes dẫn đường

Cựu tiền vệ MU Gordon Strachan cảnh báo đội bóng không được mắc sai lầm khi đàm phán với Fernandes. Ông lấy Mohamed Salah làm ví dụ, cho rằng một CLB không thể chỉ vì sợ mất ngôi sao mà trao cho họ mọi thứ yêu cầu.

Liverpool từng khốn khổ, sau khi gia hạn với Salah

Liverpool từng khốn khổ, sau khi gia hạn với Salah

Nếu Fernandes nhận mức lương quá cao, những cầu thủ khác trong phòng thay đồ cũng có thể đòi hỏi những con số tương tự. Quan trọng hơn, tiền vệ người Bồ Đào Nha sắp bước sang tuổi 32 (vào ngày 8/9 tới). Một bản hợp đồng kéo dài tới khi Fernandes 36 hoặc 37 tuổi sẽ khiến MU phải chịu rủi ro rất lớn nếu phong độ của anh suy giảm.

Vấn đề càng đáng lo khi Fernandes đã phải thi đấu với cường độ cao trong nhiều năm và đang gánh phần lớn nhiệm vụ sáng tạo của đội bóng.

Strachan cũng chỉ ra rằng MU hiện phụ thuộc quá nhiều vào Fernandes. Mọi thứ dường như đều phải đi qua đội trưởng người Bồ Đào Nha. Nếu đội bóng xây dựng được một tập thể cân bằng hơn, việc mất Fernandes sẽ không còn là thảm họa.

Rashford là bài học không thể bỏ qua

Trường hợp Marcus Rashford càng khiến MU phải thận trọng. Mùa 2022/23, Rashford ghi 30 bàn trên mọi đấu trường và trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội bóng. Thành tích ấy giúp anh được trao hợp đồng mới đến năm 2028 vào mùa hè 2023.

MU đã và đang&nbsp;phải rất đau đầu với Rashford vì bản hợp đồng "bom tấn"

MU đã và đang phải rất đau đầu với Rashford vì bản hợp đồng "bom tấn"

Nhưng ngay sau đó, Rashford sa sút đáng kể. Mùa 2023/24, anh chỉ ghi 8 bàn tại Premier League và không còn duy trì tầm ảnh hưởng như trước.

Rashford không phải bằng chứng rằng mọi cầu thủ đều sẽ “tụt form” sau khi gia hạn. Nhưng câu chuyện của anh cho thấy phong độ tại thời điểm ký hợp đồng không thể bảo đảm cho cả chặng đường dài phía trước.

Với Fernandes, rủi ro còn lớn hơn vì yếu tố tuổi tác. MU nên giữ một cầu thủ vẫn đóng vai trò then chốt, nhưng cần kiểm soát thời hạn và mức lương của hợp đồng.

Fernandes xứng đáng được giữ lại, nhưng MU không nên biến việc gia hạn thành một canh bạc dài hạn. Muốn giảm rủi ro, “Quỷ đỏ” phải xây dựng một tập thể đủ mạnh để Fernandes không còn là người duy nhất phải giải quyết mọi vấn đề.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 12:05 PM (GMT+7)
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