Tennis đỉnh cao US Open: Zverev quyết phục hận, "truyền nhân Nadal" so tài Sonego

Alexander Zverev - Lorenzo Sonego: Khoảng 7h30, 2/9 (Vòng 1 đơn nam)

Zverev bước vào US Open 2026 với vị thế hạt giống số 1 và mục tiêu chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ hai trong năm. Sau khi đăng quang Roland Garros hồi đầu mùa, tay vợt người Đức đang có mùa giải Grand Slam ấn tượng với thành tích 18 thắng, 2 thua. Tại Wimbledon, Zverev cũng tiến sâu trước khi dừng bước trước Jannik Sinner, nhà vô địch của giải.

Zverev hướng tới chiến thắng trong ngày ra quân US Open 2026

Đáng chú ý, Zverev chưa từng thua ngay vòng một US Open kể từ lần đầu dự vòng đấu chính năm 2015. Tay vợt 29 tuổi cũng đang sở hữu thành tích vượt trội khi đối đầu các đối thủ ngoài top 50 trong năm 2026, thắng 17 trong 20 trận. Đây là cơ sở quan trọng để Zverev tự tin khi chạm trán Lorenzo Sonego, tay vợt đang đứng thứ 91 thế giới.

Sonego là đối thủ có lối chơi giàu sức mạnh và khả năng gây khó khăn bằng những cú đánh quyết liệt từ cuối sân. Tuy nhiên, US Open chưa bao giờ là sân đấu thuận lợi với tay vợt Italia. Anh mới chỉ thắng 3 trận tại Flushing Meadows, trong đó có tới 5 lần bị loại ngay vòng một và 3 lần dừng bước ở vòng hai. Năm 2026, Sonego cũng thua cả 3 lần gặp các tay vợt top 10.

Lịch sử đối đầu càng nghiêng mạnh về Zverev. Hai người đã gặp nhau 6 lần và Zverev toàn thắng, trong đó thắng 12/14 set. Đây cũng là lần đầu họ chạm trán tại một giải Grand Slam.

Dự đoán: Zverev thắng Sonego 3-1.

Rafael Jodar - Thanasi Kokkinakis: Khoảng 1h, 2/9 (Vòng 1 đơn nam)

Hậu bối của Nadal, Jodar bước vào US Open 2026 với phong độ ấn tượng và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của quần vợt thế giới. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha đang đứng thứ 13 ATP, đồng thời tiến sát nhóm 10 tay vợt hàng đầu. Trước khi đến New York, Jodar duy trì phong độ tốt trên mặt sân cứng Bắc Mỹ với những lần tiến sâu tại Washington, Canada và Cincinnati.

Jodar được kỳ vọng tiếp tục phong độ ấn tượng trên sân cứng

Điểm mạnh của Jodar nằm ở khả năng đánh bóng đầy tốc độ, chủ động từ cuối sân và tâm lý thi đấu ngày càng tự tin. Trên mặt sân cứng ngoài trời tại Flushing Meadows, lối chơi giàu năng lượng của tay vợt Tây Ban Nha được kỳ vọng tiếp tục phát huy hiệu quả. Đây cũng là cơ hội để Jodar khởi đầu thuận lợi trên hành trình hướng tới những cột mốc lớn hơn trong sự nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Kokkinakis đang trải qua mùa giải khó khăn. Tay vợt Australia hiện đứng thứ 412 thế giới và mới chỉ có hai chiến thắng ở cấp độ ATP Tour trong năm 2026. Kokkinakis sở hữu những cú giao bóng và đánh thuận tay có sức nặng, nhưng sự thiếu ổn định khiến anh khó duy trì thế trận trước một đối thủ trẻ đang có phong độ cao.

Đây là lần đầu Jodar và Kokkinakis gặp nhau, nhưng tương quan phong độ, thứ hạng và khả năng thi đấu trên sân cứng đều nghiêng rõ về tay vợt Tây Ban Nha. Nếu duy trì được sự chủ động và hạn chế những khoảng trùng xuống, Jodar nhiều khả năng sẽ kiểm soát trận đấu ngay từ đầu.

Dự đoán: Jodar thắng Kokkinakis 3-0.

Mirra Andreeva - Janice Tjen: Khoảng 0h, 2/9 (Vòng 1 đơn nữ US Open)

Andreeva bước vào US Open 2026 với mục tiêu tìm lại phong độ sau mùa hè Bắc Mỹ chưa thực sự thuyết phục. Tay vợt người Nga, nhà vô địch Roland Garros hồi tháng 6, bị loại ở vòng ba Canadian Open trước Leylah Fernandez và dừng bước tại vòng 16 Cincinnati trước Marta Kostyuk dù thắng set đầu. Andreeva chưa từng vượt qua vòng ba tại US Open.

Andreeva tái ngộ Tjen sau chiến thắng tại Cincinnati

Đối thủ của cô là Janice Tjen, tay vợt Indonesia đang đứng ngoài nhóm 100 thế giới. Tjen vừa dừng bước ở vòng 16 Monterrey Open trước Yuliia Starodubtseva và chưa từng vào tứ kết một giải đấu trong năm 2026. Sau 39 trận từ đầu mùa, cô thua tới 23 trận.

Andreeva càng có lý do để tự tin khi hai tay vợt vừa gặp nhau tại Cincinnati chưa đầy hai tuần trước. Tay vợt Nga giành chiến thắng 6-1, 7-6, cho thấy sự vượt trội rõ rệt về chất lượng bóng và khả năng kiểm soát trận đấu. Với sự chênh lệch về đẳng cấp cùng lợi thế đối đầu, Andreeva được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành chiến thắng.

Dự đoán: Andreeva thắng Janice Tjen 2-0.

Lịch thi đấu tennis US Open 2026 ngày 1/9