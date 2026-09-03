Việt Nam thống trị Pickleball World Cup: Giật 96 HCV, bỏ xa Mỹ và Hàn Quốc

Pickleball Việt Nam đang tạo dấu ấn đặc biệt tại giải vô địch Pickleball World Cup 2026 khi giành tới 96 HCV sau 4 ngày thi đấu (từ 30/8 đến hết 2/9), bỏ xa Hàn Quốc và Mỹ trên bảng tổng sắp huy chương.

Sau 4 ngày đấu chính thức, Việt Nam đạt số lượng HCV lên tới 96 ở giải vô địch Pickleball World Cup 2026

Giải đấu lập 2 kỷ lục Guinness thế giới

Giải vô địch Pickleball Thế giới 2026 (International Pickleball Tournament - Pickleball World Cup Edition) diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 30/8 đến 6/9, quy tụ lực lượng VĐV đông đảo đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là lần thứ ba Pickleball World Cup được tổ chức và cũng là lần đầu tiên giải đấu diễn ra tại châu Á. Việt Nam được lựa chọn làm nước chủ nhà, với Cung Thể thao Tiên Sơn và cụm sân Tuyên Sơn là những địa điểm thi đấu chính.

Thời điểm chính thức khai mạc, giải đấu được Guinness World Records trao chứng nhận cho 2 kỷ lục thế giới.

Thứ nhất, đây là giải đấu pickleball quy tụ số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự nhiều nhất lịch sử, với 66 đoàn góp mặt. Thứ hai, giải có số lượng VĐV tham gia đông nhất, với hơn 4.900 người đăng ký tranh tài.

Quy mô lớn giúp giải đấu có số lượng nội dung thi đấu và bộ huy chương rất lớn. Các VĐV tranh tài ở hạng mục quốc gia và hạng mục cá nhân, với nhiều cấp độ từ DUPR 3.0 đến 5.0 và Pro. Bên cạnh đó là nhiều nhóm tuổi như Open, Senior, Master, Junior và Kids.

Việt Nam bỏ xa Hàn Quốc và Mỹ

Sau 4 ngày tranh tài, Việt Nam đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 96 HCV, 66 HCB và 58 HCĐ, tổng cộng 220 huy chương.

Khoảng cách với các đoàn phía sau là rất lớn. Hàn Quốc đứng thứ hai với 10 HCV, 9 HCB và 23 HCĐ. Mỹ xếp thứ ba với 9 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ.

96 HCV sau 4 ngày là con số đặc biệt lớn, nhưng cần đặt trong bối cảnh giải đấu có quy mô rất rộng, với nhiều nhóm tuổi, trình độ và nội dung thi đấu khác nhau.

Lợi thế lớn từ lực lượng VĐV Việt Nam

Một trong những nguyên nhân giúp Việt Nam tạo khoảng cách lớn trên bảng tổng sắp là sự phát triển nhanh của pickleball trong nước và việc nhiều VĐV có nền tảng quần vợt chuyển sang thi đấu môn thể thao này.

Những cái tên như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Đỗ Minh Quân, Phúc Huỳnh hay Sĩ Bội Ngọc đều có nền tảng quần vợt đáng chú ý. Kinh nghiệm thi đấu, khả năng xử lý bóng và tư duy chiến thuật giúp các VĐV này có lợi thế khi chuyển sang pickleball.

Đáng chú ý, Quang Dương, tay vợt gốc Việt đang thi đấu ở hệ thống pickleball chuyên nghiệp tại Mỹ cũng góp mặt, tạo thêm sức mạnh cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, lợi thế của Việt Nam không chỉ đến từ nhóm VĐV chuyên nghiệp. Giải đấu có số lượng nội dung rất lớn, trải rộng từ trình độ phong trào đến chuyên nghiệp. Với lợi thế sân nhà và lực lượng tham dự đông đảo ở nhiều nhóm tuổi, Việt Nam có khả năng góp mặt sâu ở rất nhiều nhánh đấu. Đây là yếu tố quan trọng giúp số lượng HCV của nước chủ nhà tăng nhanh.

Trong khi đó, những đoàn quốc tế như Mỹ hay các quốc gia châu Âu, châu Mỹ thường tập trung lực lượng vào một số nội dung chuyên nghiệp và bán chuyên, khó có thể có số lượng VĐV phong trào đông như nước chủ nhà.

Ở nội dung đơn nam chuyên nghiệp danh giá, Việt Nam chắc chắn có thêm 1 HCV khi Hoàng Nam (bên trái) và Phúc Huỳnh đụng độ nhau ở trận chung kết. Ảnh Pickleballworldcupofficial

Bài kiểm tra cho nhóm Pro (chuyên nghiệp)

Dù Việt Nam đang tạo khoảng cách rất lớn về tổng số huy chương, những ngày cuối giải mới là thời điểm được chờ đợi nhất đối với các nội dung đỉnh cao.

Từ ngày 3 đến 5/9, các nội dung tiếp tục diễn ra với những trận vòng bảng, loại trực tiếp, tứ kết và bán kết. Ngày 6/9 sẽ là ngày thi đấu cao điểm với các trận chung kết quốc tế và chung kết nội dung đồng đội Open.

Đây cũng là lúc các tay vợt hàng đầu thế giới trực tiếp đối đầu với những gương mặt mạnh của Việt Nam ở các nội dung Pro.

Ở nội dung đồng đội Open, Việt Nam có nhiều VĐV đáng chú ý như Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Phúc Huỳnh, Sĩ Bội Ngọc và Huỳnh Phương Đài Trang.

Trong khi đó, tại các nội dung Pro cá nhân, thử thách dành cho các tay vợt chủ nhà sẽ lớn hơn khi phải cạnh tranh với những VĐV quốc tế hàng đầu như Jay Devilliers, Roos Van Reek hay Vivian Glozman.

Với việc tạo được số lượng HCV vượt trội, Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục giữ vị trí số một trên bảng tổng sắp trong những ngày cuối.

Trận chung kết đơn nam pro giữa Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6/9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng).