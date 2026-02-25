Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

andrey-vs-ugo
Dubai Championships
Andrey Rublev 0
Ugo Humbert 0
jakub-vs-alexei
Dubai Championships
Jakub Mensik -
Alexei Popyrin -
arthur-vs-jack
Dubai Championships
Arthur Rinderknech -
Jack Draper -
alexander-vs-miomir
ATP Tour
Alexander Zverev -
Miomir Kecmanovic -
terence-vs-rafael
ATP Tour
Terence Atmane -
Rafael Jodar -
valentin-vs-gael
ATP Tour
Valentin Vacherot -
Gael Monfils -
alexander-vs-corentin
ATP Tour
Alexander Zverev 2
Corentin Moutet 0
casper-vs-yibing
ATP Tour
Casper Ruud 0
Yibing Wu 2
damir-vs-gael
ATP Tour
Damir Dzumhur 0
Gael Monfils 2
daniil-vs-stan
Dubai Championships
Daniil Medvedev 2
Stan Wawrinka 0
felix-vs-giovanni
Dubai Championships
Felix Auger-Aliassime 2
Giovanni Mpetshi Perricard 0
pablo-vs-jiri
Dubai Championships
Pablo Carreno Busta 0
Jiri Lehecka 2

Tennis đỉnh cao thế giới: Medvedev chạm trán Wawrinka, Zverev phô diễn sức mạnh

Sự kiện: ATP Tour WTA Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Medvedev tái ngộ Wawrinka, Draper chạm trán Rinderknech ở vòng 2 Dubai 2026, bên cạnh đó Zverev chơi trận tiếp theo ở Mexican Open, hứa hẹn những màn so tài căng thẳng trên sân cứng.

  

Daniil Medvedev - Stan Wawrinka: Khoảng 17h, 25/2 (vòng 2 đơn nam Dubai Championships 2026)

Cuộc đối đầu giữa Daniil Medvedev và Stan Wawrinka tại vòng 2 Dubai 2026 là màn tái ngộ của hai nhà vô địch Grand Slam thuộc hai thế hệ khác nhau. Một bên là tay vợt Nga đang duy trì vị thế trong nhóm hạt giống hàng đầu, một bên là lão tướng Thụy Sĩ vẫn bền bỉ tìm kiếm thêm những khoảnh khắc huy hoàng ở tuổi 40.

Medvedev (bên trái) so tài với Wawrinka (bên phải) lần thứ 6

Medvedev (bên trái) so tài với Wawrinka (bên phải) lần thứ 6

Medvedev vào vòng này sau chiến thắng gọn gàng 6-1, 6-3 trước Shang Juncheng. Tay vợt người Nga cho thấy khả năng điều tiết nhịp độ và phòng ngự phản công đặc trưng trên mặt sân cứng, thứ vũ khí từng giúp anh lên ngôi Grand Slam và nhiều danh hiệu Masters.

Ở chiều ngược lại, Wawrinka vượt qua Benjamin Hassan 7-5, 6-3 bằng kinh nghiệm và những cú trái một tay đầy uy lực. Dù tốc độ không còn như đỉnh cao, “Stanimal” vẫn cực kỳ nguy hiểm nếu có nhịp đánh ổn định từ cuối sân.

Thành tích đối đầu đang nghiêng nhẹ về Medvedev với tỷ số 3-2. Lần chạm trán gần nhất tại Rotterdam năm ngoái, tay vợt Nga lội ngược dòng thắng 6-7, 6-4, 6-1. Kịch bản đó phản ánh rõ tương quan hiện tại, Wawrinka đủ khả năng gây khó khăn trong một set, nhưng Medvedev thường chiếm ưu thế về thể lực và độ bền trong các loạt bóng dài.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng sau 3 set.

Arthur Rinderknech - Jack Draper: Khoảng 23h30, 25/2 (vòng 2 đơn nam Dubai Championships 2026)

Jack Draper tiếp tục hành trình tái xuất sau chấn thương bằng cuộc chạm trán Arthur Rinderknech, tay vợt Pháp giàu thể lực và không ngại va chạm trên mặt sân cứng.

Draper vừa có trận thắng đầu tiên ở ATP Tour kể từ US Open năm ngoái khi vượt qua đồng hương Quentin Halys 7-6, 6-3. Tay vợt số một Vương quốc Anh cho thấy bản lĩnh ở loạt tie-break set đầu trước khi tăng tốc ở set hai. Trước đó, anh cũng có màn trình diễn tích cực tại Davis Cup, cho thấy thể trạng đang dần ổn định.

Draper đang tìm lại phong độ sau chấn thương

Draper đang tìm lại phong độ sau chấn thương

Ở phía bên kia, Rinderknech (hạng 31 thế giới) phải lội ngược dòng trước Fabian Marozsan với tỷ số 3-6, 6-3, 6-4. Sở hữu cú giao bóng nặng và khả năng đánh thuận tay uy lực, tay vợt người Pháp luôn nguy hiểm nếu duy trì được tỷ lệ giao bóng một cao.

Hai tay vợt từng gặp nhau một lần vào năm 2022 và Draper thắng 6-3, 6-4. Kịch bản đó có thể lặp lại nếu tay vợt Anh kiểm soát tốt những game giao bóng và không bị kéo vào các loạt bóng dài, nơi Rinderknech thường tận dụng sức mạnh thể chất.

Yếu tố then chốt nằm ở thể lực của Draper. Đây mới là giải đấu đầu tiên của anh sau thời gian dài vắng mặt, và khả năng duy trì cường độ ở các trận liên tiếp sẽ bị thử thách. Nếu sung sức, Draper có đủ hỏa lực từ cuối sân lẫn khả năng trả giao bóng để tạo khác biệt.

Dự đoán kết quả: Jack Draper thắng 2-0.

Alexander Zverev - Miomir Kecmanovic: Khoảng 7h, 26/2 (vòng 2 đơn nam Mexican Open)

Tâm điểm vòng 2 tại ATP 500 Mexican Open sẽ là cuộc chạm trán giữa hạt giống hàng đầu Alexander Zverev (hạng 4 ATP) và tay vợt Serbia Miomir Kecmanovic (hạng 84 thế giới). Trên mặt sân cứng ngoài trời đặc trưng của Acapulco, nơi bóng đi nhanh, nảy thấp và rất ưu ái những tay vợt giao bóng uy lực, Zverev rõ ràng đang nắm lợi thế lớn cả về đẳng cấp lẫn phong độ.

Zverev đang chơi tốt trên mặt sân cứng

Zverev đang chơi tốt trên mặt sân cứng

Zverev bước vào giải với vị thế ứng viên vô địch. Lối chơi của tay vợt người Đức dựa trên nền tảng giao bóng cực mạnh (thường xuyên đạt vận tốc trên 210 km/h), khả năng kiểm soát bóng từ cuối sân bằng những cú trái hai tay uy lực và đặc biệt là sự cải thiện đáng kể ở khâu giao bóng hai, điểm yếu từng khiến anh trả giá trong quá khứ. Trên mặt sân cứng, Zverev luôn duy trì tỷ lệ giữ game cao nhờ khả năng cứu break-point tốt và thi đấu bền bỉ trong các loạt bóng bền.

Ở chiều ngược lại, Kecmanovic là mẫu tay vợt có nền tảng kỹ thuật ổn định, di chuyển linh hoạt và phản công khá tốt từ baseline (vạch cuối sân). Tuy nhiên, vấn đề của tay vợt Serbia nằm ở khả năng tạo đột biến trước các đối thủ có hỏa lực mạnh. Khi đối đầu những tay vợt top đầu sở hữu giao bóng vượt trội, Kecmanovic thường gặp khó trong việc giành break, đồng thời chịu áp lực lớn ở các game cầm giao bóng của mình. Với thứ hạng hiện tại và phong độ thiếu ổn định ở các giải ATP gần đây, anh bị đánh giá thấp hơn rõ rệt.

Nếu Zverev duy trì tỷ lệ giao bóng một trên 65% và hạn chế lỗi kép, anh nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng những pha điều bóng nặng về hai góc sân, buộc Kecmanovic phải phòng ngự liên tục. Cơ hội để tay vợt Serbia tạo bất ngờ chỉ đến nếu anh trả giao bóng tốt và kéo Zverev vào các loạt bóng bền, khai thác những thời điểm đối thủ mất tập trung.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 25, và sáng 26/2

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 500 - Dubai Championships - vòng 2

Thứ tư, 25/02/2026

17:00

Daniil Medvedev

Stan Wawrinka

On Sports

17:00

Jenson Brooksby

Karen Khachanov

On Sports

18:30

Pablo Carreno Busta

Jiri Lehecka

On Sports

19:00

Felix Auger-Aliassime

Giovanni Mpetshi Perricard

On Sports

20:00

Tallon Griekspoor

Alexander Bublik

On Sports

22:00

Andrey Rublev

Ugo Humbert

On Sports

22:00

Jakub Mensik

Alexei Popyrin

On Sports

23:30

Arthur Rinderknech

Jack Draper

On Sports

Tennis ATP 500 - Mexican Open - vòng 2

Thứ năm, 26/02/2026

07:00

Alexander Zverev

Miomir Kecmanovic

On Sports

07:00

Dalibor Svrcina

Flavio Cobolli

On Sports

07:00

Terence Atmane

Rafael Jodar

On Sports

08:30

Brandon Nakashima

Patrick Kypson

On Sports

08:30

Frances Tiafoe

Aleksandar Kovacevic

On Sports

08:30

Wu Yibing

Sho Shimabukuro

On Sports

10:00

Mattia Bellucci

Alejandro Davidovich Fokina

On Sports

10:00

Valentin Vacherot

Gael Monfils

On Sports

Tennis ATP 250 - Chile Open - vòng 2

Thứ tư, 25/02/2026

23:00

Camilo Ugo Carabelli

Yannick Hanfmann

Thứ năm, 26/02/2026

01:00

Francisco Comesana

Andrea Pellegrino

02:30

Dino Prizmic

Vilius Gaubas

06:00

Mariano Navone

Luciano Darderi

Tennis WTA 500 - Merida Open Akron - vòng 2

Thứ năm, 26/02/2026

03:00

Magda Linette

Victoria Jimenez Kasintseva

04:30

Emiliana Arango

Marie Bouzkova

07:00

Katie Boulter

Maria Osorio

08:30

Cristina Bucsa

Marina Stakusic

Tennis WTA 250 - Austin Open - vòng 2

Thứ năm, 26/02/2026

01:00

Kamilla Rakhimova

Oksana Selekhmeteva

01:00

Rebeka Masarova

Whitney Osuigwe

02:30

Nikola Bartunkova

Taylor Townsend

08:30

Yue Yuan

Dalma Galfi

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Tennis đỉnh cao thế giới: Medvedev gặp thử thách từ tay vợt Trung Quốc, khó khăn chờ Zverev
Tennis đỉnh cao thế giới: Medvedev gặp thử thách từ tay vợt Trung Quốc, khó khăn chờ Zverev

(Tin thể thao, nhận định tennis) Medvedev tái ngộ tay vợt Trung Quốc tại Dubai, Zverev trở lại ở Acapulco sau cú sốc Melbourne. Loạt trận ATP 500 ngày...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 10:02 AM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP Tour Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN