Tennis đỉnh cao thế giới: Medvedev chạm trán Wawrinka, Zverev phô diễn sức mạnh

Daniil Medvedev - Stan Wawrinka: Khoảng 17h, 25/2 (vòng 2 đơn nam Dubai Championships 2026)

Cuộc đối đầu giữa Daniil Medvedev và Stan Wawrinka tại vòng 2 Dubai 2026 là màn tái ngộ của hai nhà vô địch Grand Slam thuộc hai thế hệ khác nhau. Một bên là tay vợt Nga đang duy trì vị thế trong nhóm hạt giống hàng đầu, một bên là lão tướng Thụy Sĩ vẫn bền bỉ tìm kiếm thêm những khoảnh khắc huy hoàng ở tuổi 40.

Medvedev (bên trái) so tài với Wawrinka (bên phải) lần thứ 6

Medvedev vào vòng này sau chiến thắng gọn gàng 6-1, 6-3 trước Shang Juncheng. Tay vợt người Nga cho thấy khả năng điều tiết nhịp độ và phòng ngự phản công đặc trưng trên mặt sân cứng, thứ vũ khí từng giúp anh lên ngôi Grand Slam và nhiều danh hiệu Masters.

Ở chiều ngược lại, Wawrinka vượt qua Benjamin Hassan 7-5, 6-3 bằng kinh nghiệm và những cú trái một tay đầy uy lực. Dù tốc độ không còn như đỉnh cao, “Stanimal” vẫn cực kỳ nguy hiểm nếu có nhịp đánh ổn định từ cuối sân.

Thành tích đối đầu đang nghiêng nhẹ về Medvedev với tỷ số 3-2. Lần chạm trán gần nhất tại Rotterdam năm ngoái, tay vợt Nga lội ngược dòng thắng 6-7, 6-4, 6-1. Kịch bản đó phản ánh rõ tương quan hiện tại, Wawrinka đủ khả năng gây khó khăn trong một set, nhưng Medvedev thường chiếm ưu thế về thể lực và độ bền trong các loạt bóng dài.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng sau 3 set.

Arthur Rinderknech - Jack Draper: Khoảng 23h30, 25/2 (vòng 2 đơn nam Dubai Championships 2026)

Jack Draper tiếp tục hành trình tái xuất sau chấn thương bằng cuộc chạm trán Arthur Rinderknech, tay vợt Pháp giàu thể lực và không ngại va chạm trên mặt sân cứng.

Draper vừa có trận thắng đầu tiên ở ATP Tour kể từ US Open năm ngoái khi vượt qua đồng hương Quentin Halys 7-6, 6-3. Tay vợt số một Vương quốc Anh cho thấy bản lĩnh ở loạt tie-break set đầu trước khi tăng tốc ở set hai. Trước đó, anh cũng có màn trình diễn tích cực tại Davis Cup, cho thấy thể trạng đang dần ổn định.

Draper đang tìm lại phong độ sau chấn thương

Ở phía bên kia, Rinderknech (hạng 31 thế giới) phải lội ngược dòng trước Fabian Marozsan với tỷ số 3-6, 6-3, 6-4. Sở hữu cú giao bóng nặng và khả năng đánh thuận tay uy lực, tay vợt người Pháp luôn nguy hiểm nếu duy trì được tỷ lệ giao bóng một cao.

Hai tay vợt từng gặp nhau một lần vào năm 2022 và Draper thắng 6-3, 6-4. Kịch bản đó có thể lặp lại nếu tay vợt Anh kiểm soát tốt những game giao bóng và không bị kéo vào các loạt bóng dài, nơi Rinderknech thường tận dụng sức mạnh thể chất.

Yếu tố then chốt nằm ở thể lực của Draper. Đây mới là giải đấu đầu tiên của anh sau thời gian dài vắng mặt, và khả năng duy trì cường độ ở các trận liên tiếp sẽ bị thử thách. Nếu sung sức, Draper có đủ hỏa lực từ cuối sân lẫn khả năng trả giao bóng để tạo khác biệt.

Dự đoán kết quả: Jack Draper thắng 2-0.

Alexander Zverev - Miomir Kecmanovic: Khoảng 7h, 26/2 (vòng 2 đơn nam Mexican Open)

Tâm điểm vòng 2 tại ATP 500 Mexican Open sẽ là cuộc chạm trán giữa hạt giống hàng đầu Alexander Zverev (hạng 4 ATP) và tay vợt Serbia Miomir Kecmanovic (hạng 84 thế giới). Trên mặt sân cứng ngoài trời đặc trưng của Acapulco, nơi bóng đi nhanh, nảy thấp và rất ưu ái những tay vợt giao bóng uy lực, Zverev rõ ràng đang nắm lợi thế lớn cả về đẳng cấp lẫn phong độ.

Zverev đang chơi tốt trên mặt sân cứng

Zverev bước vào giải với vị thế ứng viên vô địch. Lối chơi của tay vợt người Đức dựa trên nền tảng giao bóng cực mạnh (thường xuyên đạt vận tốc trên 210 km/h), khả năng kiểm soát bóng từ cuối sân bằng những cú trái hai tay uy lực và đặc biệt là sự cải thiện đáng kể ở khâu giao bóng hai, điểm yếu từng khiến anh trả giá trong quá khứ. Trên mặt sân cứng, Zverev luôn duy trì tỷ lệ giữ game cao nhờ khả năng cứu break-point tốt và thi đấu bền bỉ trong các loạt bóng bền.

Ở chiều ngược lại, Kecmanovic là mẫu tay vợt có nền tảng kỹ thuật ổn định, di chuyển linh hoạt và phản công khá tốt từ baseline (vạch cuối sân). Tuy nhiên, vấn đề của tay vợt Serbia nằm ở khả năng tạo đột biến trước các đối thủ có hỏa lực mạnh. Khi đối đầu những tay vợt top đầu sở hữu giao bóng vượt trội, Kecmanovic thường gặp khó trong việc giành break, đồng thời chịu áp lực lớn ở các game cầm giao bóng của mình. Với thứ hạng hiện tại và phong độ thiếu ổn định ở các giải ATP gần đây, anh bị đánh giá thấp hơn rõ rệt.

Nếu Zverev duy trì tỷ lệ giao bóng một trên 65% và hạn chế lỗi kép, anh nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng những pha điều bóng nặng về hai góc sân, buộc Kecmanovic phải phòng ngự liên tục. Cơ hội để tay vợt Serbia tạo bất ngờ chỉ đến nếu anh trả giao bóng tốt và kéo Zverev vào các loạt bóng bền, khai thác những thời điểm đối thủ mất tập trung.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 25, và sáng 26/2