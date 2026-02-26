Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

terence-vs-rafael
ATP Tour
Terence Atmane 2
Rafael Jodar 1
alexander-vs-miomir
ATP Tour
Alexander Zverev 1
Miomir Kecmanovic 2
valentin-vs-gael
ATP Tour
Valentin Vacherot 2
Gael Monfils 0

Tennis đỉnh cao thế giới: Medvedev thị uy Brooksby, sao 20 tuổi thách thức giới hạn

Sự kiện: ATP Tour Alexander Zverev WTA Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Các trận tứ kết Dubai 2026 hứa hẹn bùng nổ khi Medvedev phô diễn bản lĩnh nhà vô địch, còn Mensik tiếp đà thăng hoa tuổi 20 trong cuộc so tài then chốt trên sân cứng.

  

Daniil Medvedev - Jenson Brooksby: Khoảng 17h, 26/2 (tứ kết đơn nam Dubai)

Tứ kết Dubai Tennis Championships 2026 là phép thử bản lĩnh giữa Daniil Medvedev và Jenson Brooksby trên mặt sân cứng sở trường của tay vợt Nga.

Medvedev (bên trái) đang có phong độ rất tốt

Medvedev (bên trái) đang có phong độ rất tốt

Medvedev đang vào guồng, hạ Shang gọn gàng, sau đó khóa chặt Wawrinka 6-2, 6-3 bằng lối đánh sòng phẳng, sâu và khả năng trả giao bóng thuộc hàng ưu tú. Dubai từng chứng kiến anh đăng quang năm 2023, và cảm giác kiểm soát nhịp độ tại đây vẫn rất rõ ràng.

Brooksby hồi sinh đúng lúc, chấm dứt chuỗi thua bằng hai chiến thắng thuyết phục, đặc biệt là trước Khachanov. Lối chơi phá nhịp, đổi tiết tấu liên tục của tay vợt Mỹ có thể gây khó chịu, nhưng để xuyên thủng hệ thống phòng ngự, phản công của Medvedev trên sân cứng nhanh là bài toán khác hẳn.

Nếu giữ được sự điềm tĩnh, Medvedev có đủ chiều sâu chiến thuật lẫn hỏa lực để áp đặt thế trận.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng 2-0.

Jakub Mensik - Tallon Griekspoor: Khoảng 23h30, 26/2 (tứ kết đơn nam Dubai)

Tứ kết Dubai Tennis Championships 2026 tiếp tục chứng kiến làn gió trẻ trung mang tên Jakub Mensik đối đầu tay vợt Hà Lan dày dạn Tallon Griekspoor trên mặt sân cứng Dubai.

Mensik, 20 tuổi (bên trái) càng đánh càng hay&nbsp;

Mensik, 20 tuổi (bên trái) càng đánh càng hay 

Mensik đang ở trạng thái gần như bùng nổ. Chiến thắng 6-3, 6-2 trước Alexei Popyrin giúp hạt giống số 6 nâng thành tích lên 12 trận thắng trong 14 trận gần nhất, con số cho thấy sự ổn định đáng nể của tay vợt mới 20 tuổi. Lối chơi giao bóng uy lực kết hợp cú đánh “serve plus one” (Giao bóng + cú đánh ngay sau đó) cực nhanh giúp anh thường xuyên chiếm thế chủ động ngay từ hai chạm bóng đầu tiên.

Griekspoor cũng không kém cạnh khi loại hạt giống số 2 Alexander Bublik 6-3, 7-6, trận đấu thể hiện bản lĩnh và khả năng giữ nhịp tốt trong loạt tie-break. Tay vợt Hà Lan đang tìm lại phong độ đỉnh cao với cấu trúc tấn công tương đồng Mensik, giao bóng tốt, đánh thuận tay sớm, kết thúc điểm gọn.

Dù vậy, sự khác biệt nằm ở độ sắc bén trong các pha chuyển trạng thái và mức tự tin hiện tại. Mensik đang chơi thứ tennis đầy năng lượng, quyết đoán ở thời điểm then chốt và ít dao động tâm lý hơn trong các game giao bóng áp lực.

Dự đoán kết quả: Jakub Mensik thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 26-27/2

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 500 - Dubai Championships - tứ kết

Thứ năm, 26/02/2026

17:00

 Daniil Medvedev Jenson Brooksby

On Sports

19:00

 Felix Auger Aliassime Jiri Lehecka

On Sports

22:00

 Andrey Rublev Arthur Rinderknech

On Sports

23:30

 Jakub Mensik Tallon Griekspoor

On Sports

Tennis ATP 500 - Mexican Open - vòng 2

Thứ năm, 26/02/2026

07:00

Alexander Zverev

Miomir Kecmanovic

On Sports

07:00

Dalibor Svrcina

Flavio Cobolli

On Sports

07:00

Terence Atmane

Rafael Jodar

On Sports

08:30

Brandon Nakashima

Patrick Kypson

On Sports

08:30

Frances Tiafoe

Aleksandar Kovacevic

On Sports

08:30

Wu Yibing

Sho Shimabukuro

On Sports

10:00

Mattia Bellucci

Alejandro Davidovich Fokina

On Sports

10:00

Valentin Vacherot

Gael Monfils

On Sports

Tennis ATP 250 - Chile Open - vòng 2

Thứ năm, 26/02/2026
23:00 Adolfo Vallejo Emilio Nava

Thứ sáu, 27/02/2026
01:00 Francisco Cerundolo Elmer Moller
04:30 Cristian Garin Sebastian Baez
06:00 Alejandro Tabilo Thiago Agustin Tirante

Tennis WTA 500 - Merida Open Akron - vòng 2

Thứ năm, 26/02/2026

03:00

Magda Linette

Victoria Jimenez Kasintseva

04:30

Emiliana Arango

Marie Bouzkova

07:00

Katie Boulter

Maria Osorio

08:30

Cristina Bucsa

Marina Stakusic

Tennis WTA 250 - Austin Open - vòng 2

Thứ năm, 26/02/2026

01:00

Kamilla Rakhimova

Oksana Selekhmeteva

01:00

Rebeka Masarova

Whitney Osuigwe

02:30

Nikola Bartunkova

Taylor Townsend

08:30

Yue Yuan

Dalma Galfi

8

26/02/2026 11:50 AM (GMT+7)
