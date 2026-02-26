Tennis đỉnh cao thế giới: Medvedev thị uy Brooksby, sao 20 tuổi thách thức giới hạn

Daniil Medvedev - Jenson Brooksby: Khoảng 17h, 26/2 (tứ kết đơn nam Dubai)

Tứ kết Dubai Tennis Championships 2026 là phép thử bản lĩnh giữa Daniil Medvedev và Jenson Brooksby trên mặt sân cứng sở trường của tay vợt Nga.

Medvedev (bên trái) đang có phong độ rất tốt

Medvedev đang vào guồng, hạ Shang gọn gàng, sau đó khóa chặt Wawrinka 6-2, 6-3 bằng lối đánh sòng phẳng, sâu và khả năng trả giao bóng thuộc hàng ưu tú. Dubai từng chứng kiến anh đăng quang năm 2023, và cảm giác kiểm soát nhịp độ tại đây vẫn rất rõ ràng.

Brooksby hồi sinh đúng lúc, chấm dứt chuỗi thua bằng hai chiến thắng thuyết phục, đặc biệt là trước Khachanov. Lối chơi phá nhịp, đổi tiết tấu liên tục của tay vợt Mỹ có thể gây khó chịu, nhưng để xuyên thủng hệ thống phòng ngự, phản công của Medvedev trên sân cứng nhanh là bài toán khác hẳn.

Nếu giữ được sự điềm tĩnh, Medvedev có đủ chiều sâu chiến thuật lẫn hỏa lực để áp đặt thế trận.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng 2-0.

Jakub Mensik - Tallon Griekspoor: Khoảng 23h30, 26/2 (tứ kết đơn nam Dubai)

Tứ kết Dubai Tennis Championships 2026 tiếp tục chứng kiến làn gió trẻ trung mang tên Jakub Mensik đối đầu tay vợt Hà Lan dày dạn Tallon Griekspoor trên mặt sân cứng Dubai.

Mensik, 20 tuổi (bên trái) càng đánh càng hay

Mensik đang ở trạng thái gần như bùng nổ. Chiến thắng 6-3, 6-2 trước Alexei Popyrin giúp hạt giống số 6 nâng thành tích lên 12 trận thắng trong 14 trận gần nhất, con số cho thấy sự ổn định đáng nể của tay vợt mới 20 tuổi. Lối chơi giao bóng uy lực kết hợp cú đánh “serve plus one” (Giao bóng + cú đánh ngay sau đó) cực nhanh giúp anh thường xuyên chiếm thế chủ động ngay từ hai chạm bóng đầu tiên.

Griekspoor cũng không kém cạnh khi loại hạt giống số 2 Alexander Bublik 6-3, 7-6, trận đấu thể hiện bản lĩnh và khả năng giữ nhịp tốt trong loạt tie-break. Tay vợt Hà Lan đang tìm lại phong độ đỉnh cao với cấu trúc tấn công tương đồng Mensik, giao bóng tốt, đánh thuận tay sớm, kết thúc điểm gọn.

Dù vậy, sự khác biệt nằm ở độ sắc bén trong các pha chuyển trạng thái và mức tự tin hiện tại. Mensik đang chơi thứ tennis đầy năng lượng, quyết đoán ở thời điểm then chốt và ít dao động tâm lý hơn trong các game giao bóng áp lực.

Dự đoán kết quả: Jakub Mensik thắng 2-0.

