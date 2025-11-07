Video tennis Djokovic - Borges: Vé bán kết thứ 199 (Hellenic Championship)

Trận tứ kết diễn ra giằng co. Sau 8 game giao bóng thành công liên tiếp, Djokovic đối mặt với nguy cơ mất break khi bị dẫn 15-40 ở game thứ chín, nhưng anh cứu nguy bằng 4 điểm liền trước khi thắng áp đảo Borges trong loạt tie-break.

Djokovic vào bán kết thứ 199 trong sự nghiệp

Ở mùa giải 2025, mỗi khi thắng set đầu, Djokovic chưa từng thua trận. Và kịch bản đó tiếp tục tái diễn ở trận đấu này. Tay vợt người Serbia giành break duy nhất của trận đấu ở set hai (dẫn 4-3) trước khi “kết liễu” đối thủ bằng cú thuận tay dọc dây uy lực.

Djokovic chia sẻ sau trận: “Đây là trận đấu rất thể lực. Borges chơi ở đẳng cấp rất cao, thực sự tôi hơi bất ngờ với những gì cậu ấy thể hiện. Chúng tôi bám đuổi từng điểm và chỉ vài khoảnh khắc quyết định trận đấu. Cậu ấy xứng đáng nhận tràng pháo tay lớn.

Tôi chỉ cố gắng kiên trì. Giao bóng tốt giúp ích ở những thời điểm quan trọng. Ở set một tôi cứu hai break point bằng những cú giao bóng mạo hiểm, đôi khi bạn phải tin vào bản năng. Sau đó tôi chơi một tie-break tốt. Không có nhiều cơ hội bẻ game giao bóng, và game tôi giành break là duy nhất. Nhìn chung, tôi hài lòng với màn trình diễn”.

Thắng trận, Djokovic lọt vào bán kết thứ 199 trong sự nghiệp, thành tích nhiều thứ ba trong Kỷ nguyên Mở. Xét về quy mô các trận bán kết, thành tích của Nole là “vô đối”, trong số 199 trận đó có kỷ lục 53 trận bán kết Grand Slam (Federer đứng sau với 46) và 80 trận bán kết Masters (Nadal xếp sau với 76).

Đối thủ tiếp theo của Djokovic ở bán kết Hellenic Championship sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Marcos Giron (Mỹ) và Yannick Hanfmann (Đức).

Thống kê trận đấu