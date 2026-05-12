Tennis đỉnh cao Rome Open: Sinner săn kỷ lục Djokovic, Zverev gặp “hiện tượng” Darderi

Trận đấu của Sinner sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn chú ý đón xem!

Jannik Sinner - Andrea Pellegrino: Khoảng 20h, 12/5 (vòng 4 đơn nam Rome Open)

Sinner đang tiến rất gần tới một cột mốc lịch sử mới tại Rome Open 2026. Sau màn hủy diệt Alexei Popyrin chỉ sau hai set với tỷ số 6-2, 6-0, tay vợt số một thế giới đã nối dài chuỗi thắng tại các giải Masters 1000 lên con số 30, đồng thời đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục của Novak Djokovic. Không chỉ vậy, chức vô địch Rome còn là mảnh ghép cuối cùng để Sinner hoàn tất Career Golden Masters danh giá.

Sinner (áo đen) nếu thắng trận này sẽ cân bằng kỷ lục Djokovic, với 31 trận thắng liên tiếp ở Masters 1000

Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Ý là Andrea Pellegrino, hiện tượng thú vị nhất giải đấu năm nay. Tay vợt hạng 155 thế giới đã viết nên câu chuyện cổ tích khi lần đầu tham dự một giải Masters 1000 nhưng lập tức tiến vào vòng 4 sau chiến thắng gây sốc trước Frances Tiafoe. Pellegrino cho thấy tinh thần thi đấu cực kỳ lì lợm cùng khả năng bám đuổi đáng nể trong các loạt bóng bền trên sân đất nện.

Dẫu vậy, khoảng cách chuyên môn giữa hai tay vợt vẫn là rất lớn. Sinner hiện đạt trạng thái gần như hoàn hảo cả về thể lực lẫn cảm giác bóng. Tay vợt số một thế giới đang kiểm soát cực tốt nhịp độ thi đấu, giao bóng ổn định và gần như không để lộ khoảng trống trong các pha bóng bền cuối sân.

Pellegrino có thể tạo ra vài thời điểm bùng nổ nhờ tinh thần không còn gì để mất, nhưng để duy trì sự cạnh tranh xuyên suốt trận đấu với một Sinner đang ở đỉnh cao phong độ là nhiệm vụ quá khó. Nếu giữ được cường độ pressing quen thuộc từ baseline, tay vợt số một thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo nên một chiến thắng cách biệt.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0.

Luciano Darderi - Alexander Zverev: Khoảng 19h, 12/5 (vòng 4 đơn nam Rome Open)

Luciano Darderi đang trở thành hiện tượng thú vị của Rome Open 2026 khi liên tiếp tạo bất ngờ để ghi tên vào vòng 4. Tay vợt chủ nhà vừa ngược dòng đánh bại Tommy Paul sau ba set đầy thuyết phục, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở khả năng phòng ngự cuối sân lẫn tâm lý thi đấu trong các thời điểm áp lực.

Zverev (bên trái) vẫn đẳng cấp trên sân đất nện, nhưng Darderi (bên phải) đang khiến cả Rome phát cuồng với hành trình bùng nổ

Tuy nhiên, thử thách lần này sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi đối thủ là Alexander Zverev, một trong những tay vợt chơi sân đất nện ổn định nhất ATP Tour hiện tại. Hạt giống số 3 đang dần lấy lại phong độ cao nhất sau khi tiến sâu ở Madrid và tiếp tục thể hiện sự chắc chắn tại Rome với hai chiến thắng liên tiếp trước Daniel Altmaier và Alexander Blockx mà không thua set nào.

Điểm đáng chú ý là Zverev từng đánh bại Darderi ngay tại Rome năm ngoái. Khi đó, tay vợt người Đức kiểm soát hoàn toàn thế trận nhờ khả năng giao bóng ổn định cùng những loạt bóng bền ổn định từ cuối sân. So với thời điểm ấy, Darderi hiện tại đã trưởng thành hơn đáng kể, đặc biệt ở khả năng di chuyển và phản công trên mặt sân đất nện.

Về chuyên môn, Darderi sở hữu lối đánh giàu năng lượng cùng tinh thần chiến đấu rất cao khi được khán giả quê nhà cổ vũ. Tuy nhiên, Zverev vẫn vượt trội về bản lĩnh ở các trận đấu lớn, chất lượng giao bóng lẫn sự ổn định trong những loạt bóng dài. Nếu duy trì được cường độ pressing từ baseline, tay vợt người Đức nhiều khả năng sẽ dần bào mòn sức kháng cự của đối thủ.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 2-0.

Rafael Jodar - Learner Tien: Khoảng 17h30, 12/5 (vòng 4 đơn nam Rome Open)

Rome Open 2026 đang chứng kiến màn bùng nổ mạnh mẽ của thế hệ Next Gen và cuộc đối đầu giữa Rafael Jodar với Learner Tien hứa hẹn sẽ là tâm điểm đáng chú ý nhất vòng 4. Đây cũng là màn tái đấu giữa hai tài năng trẻ từng gặp nhau tại Next Gen ATP Finals 2025, nơi Jodar giành chiến thắng đầy kịch tính sau năm set.

Cuộc chiến Next Gen giữa Jodar (bên trái) và Learner Tien (bên phải) hứa hẹn hấp dẫn

Cả hai đều bước vào trận đấu với phong độ cực kỳ ấn tượng. Learner Tien vừa tạo cú sốc khi ngược dòng đánh bại Alexander Bublik sau trận đấu giàu tốc độ và thể lực. Tay vợt người Mỹ cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trên sân đất nện với khả năng trả giao bóng ổn định, di chuyển linh hoạt và những pha đôi công rất lì lợm từ cuối sân.

Tuy nhiên, phía bên kia lưới là Rafael Jodar, hiện tượng trẻ người Tây Ban Nha đang có giải đấu thăng hoa nhất sự nghiệp. Sau khi vượt qua Nuno Borges, Jodar tiếp tục đánh bại Matteo Arnaldi ngay tại Foro Italico, cho thấy bản lĩnh đáng kinh ngạc dù phải chơi dưới sức ép cực lớn từ khán giả chủ nhà. Tay vợt 19 tuổi sở hữu nền tảng di chuyển rất tốt, phòng ngự bền bỉ cùng khả năng duy trì cường độ rally cực cao trên sân đất nện.

Về chuyên môn, đây được dự báo là màn so tài giàu thể lực và kéo dài nhiều rally nhất vòng đấu. Tien có xu hướng chơi chủ động hơn với những cú đánh sớm và tốc độ cao, trong khi Jodar lại cực kỳ nguy hiểm ở khả năng phản công và kéo đối thủ vào các loạt bóng dài. Lợi thế mặt sân đất nện cùng kinh nghiệm thi đấu kiểu “marathon” nhiều khả năng sẽ giúp tay vợt Tây Ban Nha nhỉnh hơn ở những thời điểm quyết định.

Dự đoán kết quả: Rafael Jodar thắng 2-1.

Lịch thi đấu Rome Open ngày 12/5