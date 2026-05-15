U17 Việt Nam có thể rơi bảng tử thần ở World Cup, đối đầu ông lớn nào?

Chờ thời khắc lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam

Sau tấm vé lịch sử giành được nhờ chiến thắng 3-2 trước U17 UAE, U17 Việt Nam đang hướng sự chú ý tới lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026. Theo thông báo mới nhất từ FIFA, sự kiện này sẽ diễn ra ngày 21/5 tại trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Thế giới ở Zurich.

U17 Việt Nam xuất sắc giành vé dự U17 World Cup

Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đại diện góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh cấp độ U17. Chính vì vậy, lễ bốc thăm sắp tới nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ trong nước cũng như giới chuyên môn.

Giải đấu quy tụ 48 đội, châu Á có 9 đại diện

U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12. Đây là giai đoạn FIFA bắt đầu áp dụng thể thức mới với 48 đội tham dự và tổ chức thường niên nhằm nâng tầm bóng đá trẻ trên toàn thế giới.

U17 Việt Nam sẽ tranh tài với những đối thủ lớn ở U17 World Cup 2026

Đến lúc này, đã có 38 đội tuyển giành vé góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup 2026. Khu vực châu Á đóng góp 9 đại diện gồm chủ nhà Qatar cùng Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.

Trong khi đó, châu Âu góp mặt 11 đại diện với nhiều tên tuổi đáng chú ý như Tây Ban Nha, Pháp, Italia hay Bỉ. Nam Mỹ cũng mang đến dàn ứng viên vô địch quen thuộc gồm Brazil, Argentina và Uruguay. Sẽ có 7 đội bóng Nam Mỹ tham dự giải đấu lần này.

Ngoài U17 Việt Nam, giải đấu năm nay còn chứng kiến thêm 4 đội lần đầu dự U17 World Cup là Montenegro, Hy Lạp, Romania và Serbia.

Nguy cơ rơi vào bảng “tử thần”, chờ đấu các đối thủ lớn

Do lần đầu tham dự U17 World Cup, U17 Việt Nam nhiều khả năng bị xếp vào nhóm hạt giống số 4. Điều đó khiến đoàn quân của HLV Cristiano Roland có nguy cơ chạm trán các đối thủ hàng đầu ngay từ vòng bảng.

U17 Indonesia từng đánh bại U17 Honduras vào năm ngoái

U17 Brazil, Argentina, Tây Ban Nha hay Pháp đều là những cái tên mà thầy trò HLV Cristiano Roland có thể phải đối đầu. Dù vậy, việc góp mặt tại World Cup đã là bước tiến lớn với bóng đá trẻ Việt Nam.

Thực tế, nhiều đội bóng Đông Nam Á từng tạo được dấu ấn dù rơi vào bảng đấu khó. Ở giải gần nhất, U17 Indonesia từng thua đậm U17 Brazil 0-4, thua U17 Zambia 1-3 nhưng vẫn gây tiếng vang khi đánh bại U17 Honduras 2-1 để giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của mình tại U17 World Cup.

U17 Việt Nam trên hành trình lịch sử

Vào lúc 0h ngày 17/5, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Australia tại tứ kết giải U17 châu Á 2026. Đây là đối thủ lớn mà thầy trò HLV Cristiano Roland phải vượt qua để viết tiếp hành trình lịch sử của mình. Ở vòng bảng, U17 Việt Nam đứng đầu bảng C với 6 điểm sau 3 trận, xếp trên cả U17 Hàn Quốc (5 điểm). Trong khi đó, U17 Australia xếp thứ hai bảng D với 3 điểm sau 2 trận.