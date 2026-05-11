Napoli vs Bologna
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Genoa vs Milan
Inter Milan vs Hellas Verona
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Mbappe bị nghi mỉa mai Real khi thua Barca, "đội trưởng" Vinicius hứng mưa chỉ trích

Sự kiện: Real Madrid Barca - Real: Hận thù trăm năm La liga 2025-26

Real Madrid trong ngày thua Barcelona và nhìn đối phương đăng quang La Liga lại tiếp tục vấp phải sự chỉ trích về những cầu thủ ngôi sao.

  

Barcelona đã thắng Real Madrid 2-0 trên sân nhà Nou Camp để đăng quang La Liga lần thứ 29. Mùa giải 2025/26 như vậy đã chính thức kết thúc mà không có danh hiệu nào cho Real Madrid, năm thứ 2 liên tiếp điều này xảy ra (nếu không tính Siêu cúp châu Âu đầu mùa 2024/25).

Mọi chuyện diễn ra tại Madrid đang rối bời, Kylian Mbappe đã bị nghi giả vờ chấn thương để dành sức đá World Cup trong khi Alvaro Carreras bị Antonio Rudiger tát, và nghiêm trọng nhất là vụ Aurelien Tchouameni đấm Federico Valverde. 

Trận El Clasico được xem là cơ hội cuối để các cầu thủ Real Madrid thể hiện chút tinh thần phản kháng, chút ý chí thi đấu trong một trận đấu trực tiếp. Nhưng chỉ sau hiệp 1 họ đã thủng 2 bàn và gần như không đáp trả được pha nào thực sự đáng kể.

Mbappe vừa xem vừa mỉa mai đội nhà?

Đáng nói là ngay giữa trận đấu, các fan Real Madrid đã phát hiện ra rằng Mbappe không những cũng đang xem, anh này còn đăng story lên Instagram với bức ảnh chụp màn hình TV chiếu trận đấu. Và nội dung bức ảnh khiến các fan cho rằng Mbappe đang mỉa mai chính đội bóng của mình.

Ảnh chụp lúc tỷ số đã là 2-0 cho Barca chứ không phải chụp lúc đầu trận, nên câu “Hala Madrid” đi kèm không khác gì một câu trêu đùa. Thậm chí khoảnh khắc Mbappe chụp bức ảnh là khoảnh khắc… Real mất bóng và bị Barca phản công.

Fan Real đang đoán già đoán non xem rốt cuộc Mbappe muốn nói điều gì qua hành động này. Người thì cho rằng Mbappe cố ý đăng ảnh lúc Real đã bị dẫn để nói rằng “Tôi không đá và đội bóng nó trông như thế này đây”. Thậm chí một số fan nghĩ Mbappe cố ý đăng vậy để đáp trả những fan đổ lỗi cho anh vì những thất bại của đội bóng gần đây, chắc chắn Mbappe đã nhận không ít những bình luận hay thậm chí tin nhắn chửi bới qua Instagram.

Cần nói rằng đây không phải lần đầu Mbappe có ý đồ trong việc đăng story trên Instagram. Ngôi sao người Pháp còn từng đăng một nội dung tương tự ở PSG để ám chỉ mình ghét phải đá trung phong cắm, và vụ đó đã khiến HLV Christophe Galtier bỗng dưng phải bào chữa bản thân trước báo giới về một chuyện mà thậm chí ông còn không biết (vì không dùng mạng xã hội).

Vinicius không xứng đội trưởng

Trong khi đó, trận đấu này diễn ra trong bối cảnh Real Madrid vắng cả đội trưởng danh nghĩa Dani Carvajal lẫn đội trưởng trên sân Federico Valverde. Do đó Vinicius được trao băng thủ quân dựa trên thâm niên, và trận thua chỉ càng tạo ra những tiếng cười nhắm vào cầu thủ này.

Các báo tại Catalunya tất nhiên đi đầu, tờ Mundo Deportivo chất vấn: “Nhớ trận El Clasico lượt đi không? Với hành động như thế mà gã này được làm đội trưởng”, ý chỉ hành động vùng vằng của Vinicius khi bị HLV Xabi Alonso thay ra.

Nhưng ngay cả các fan Real Madrid cũng không để yên, vì Vinicius đã nằm trong mục tiêu công kích của họ được một thời gian và, cũng không khác gì Mbappe, được xem là một trong những kẻ châm ngòi cho sự đổ đốn của tập thể Real. Một fan viết trên diễn đàn Reddit như sau: “Mới đá có 30 phút mà đã đi bộ rồi đấy. Xong cuối trận vẫn đầy tự hào ra ký hiệu 15 chức vô địch Cúp C1 như thể cậu ta đoạt cả 15 cái cúp đó vậy”.

Các fan đều cho rằng cả Vinicius, Valverde lẫn Carvajal đều không xứng đáng tư cách thủ quân hay thậm chí tư cách cầu thủ Real Madrid. Một độc giả tờ AS bình luận: “Courtois đã luôn tận tụy với chúng ta, và ít nhất Jude (Bellingham) đã có cố gắng, thậm chí Fran Garcia chơi hay mặc dù CLB cứ tìm cách bán Fran đi. Tôi thực sự không hiểu từ lúc nào đội bóng của chúng ta lại không trân trọng những cầu thủ có tâm huyết, mà thay vào đó lại chiều chuộng những kẻ chỉ có tên tuổi chứ không có đóng góp xứng đáng”.

(Vòng 35 La Liga) Barcelona không cho Real Madrid có cơ hội phá hỏng ngày đăng quang La Liga sớm.

Theo Q.D (Tổng hợp)

-11/05/2026 08:56 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

-11/05/2026 08:56 AM (GMT+7)
