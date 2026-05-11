Trực tiếp bóng đá U17 nữ Việt Nam - U17 nữ Australia: Dừng chân tứ kết (Hết giờ)
(Tứ kết U17 nữ châu Á) U17 nữ Việt Nam không thể có bàn rút ngắn cách biệt, chấp nhận thất bại 0-2 và dừng chân ở tứ kết.
14h, 11/5 | Suzhou Sports Centre Stadium
Điểm
Cẩm My
Hoàng Thị Giang
Yến Nhi
Linh Chi
Trần Thị An
Anh Thư
Ngọc Ánh
Minh Ánh
Thu Phương
Hồng Thái
Hà Vi
Điểm
Burchmore
Pearson
Liana Lương
Aspland
Leong
Karaberis
Corbett
Nicholas
Jugovic
Hussein
Mouithys
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
Trận đấu bắt đầu
U17 nữ Australia giao bóng.
4’
U17 nữ Australia chiếm thế chủ động
Những phút đầu trận, U17 nữ Australia chủ động tấn công. Đội bóng áo vàng muốn tận dụng lợi thế về thể hình để tìm kiếm bàn thắng.
9’
U17 nữ Australia tranh chấp quyết liệt
Đội bóng áo vàng thực hiện các pha tranh chấp quyết liệt, sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn của U17 nữ Việt Nam.
13’
U17 nữ Việt Nam gặp khó khăn
Trước đối thủ có nền tảng thể hình tốt, các cô gái áo đỏ đang thực sự gặp khó khăn lớn. Một cầu thủ của U17 nữ Việt Nam đang nằm sân và tỏ ra rất đau.
16’
Cẩm My đã làm chủ tình hình
Thủ môn Cẩm My chơi lăn xả, bắt bóng chính xác sau 2 nhịp. Các quả tạt của đối thủ đang làm khó được hàng phòng ngự của U19 nữ Việt Nam.
22’
BÓNG TRÚNG CỘT DỌC!!!
May mắn đã thuộc về U17 nữ Việt Nam, khi bóng đi trúng cột dọc khung thành của Cẩm My sau tình huống tổ chức phạt góc cực kỳ khó chịu.
26’
KHÔNG VÀO!!!
Kaya Jugovic có cơ hội quá tốt để mở tỷ số cho nữ U17 Australia, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại quá tệ.
28’
VÀO, VÀO, VÀO!!! U17 NỮ VIỆT NAM 0-1 U17 NỮ AUSTRALIA
Thủ môn Cẩm My không thể bắt dính bóng sau cú dứt điểm đầu tiên, tạo điều kiện để Frideriki Karaberis băng vào đá bồi chính xác.
31’
VÀO, VÀO, VÀO!!! U17 NỮ VIỆT NAM 0-2 U17 NỮ AUSTRALIA
Bàn thứ hai đến cực kỳ nhanh chóng cho U17 nữ Australia, sau pha làm bàn của Leyla Hussein.
35’
Chưa có bàn thứ ba!
Suýt nữa U17 nữ Australia có bàn thứ ba, sau cú dứt điểm cận thành không chính xác của Kaya Jugovic.
40’
U17 nữ Việt Nam bế tắc
U17 nữ Việt Nam rất muốn tổ chức tấn công, nhưng các pha lên bóng của đội bóng áo đỏ thiếu đi sự sắc sảo cần thiết.
43’
KHÔNG ĐƯỢC!
Không có nhiều cơ hội cho U17 nữ Việt Nam từ đầu trận, và khi có thì chúng ta cũng không thể tận dụng thành công.
45’
Thời gian bù giờ
Hiệp 1 có thêm 1 phút.
45+1’
Hiệp 1 khép lại
U17 nữ Australia dẫn trước U17 nữ Việt Nam 2-0.
46’
Hiệp 2 bắt đầu
U17 nữ Việt Nam giao bóng.
52’
Quá khó cho U17 nữ Việt Nam
Hoàn toàn thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi, nữ U17 Việt Nam buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn đối thủ.
58’
U17 nữ Việt Nam xâm nhập vòng cấm địa đối thủ
U17 nữ Việt Nam đang cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu hòng tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.
62’
U17 nữ Việt Nam thay đổi nhân sự và chiến thuật
U17 nữ Việt Nam có liền 2 sự thay đổi người. Đội bóng áo đỏ đang muốn gia tăng sức tấn công.
68’
Cơ hội của U17 Australia
Mặc dù đang dẫn trước 2 bàn nhưng U17 Australia vẫn tạo ra nhiều khó khăn lên hàng phòng ngự U17 nữ Việt Nam.
70’
Hoàn toàn bế tắc!
U17 nữ Việt Nam rất muốn tấn công, nhưng vẫn chưa làm chủ thế trận. U17 nữ Australia vẫn tạo ra những pha hãm thành đủ tốt.
75’
CƠ HỘI CỦA U17 NỮ VIỆT NAM!
Pha dứt điểm cận thành hiếm hoi của Nguyễn Thị Minh Ánh bên phía U17 Việt Nam, nhưng bóng đi không trúng đích.
77’
PHUNG PHÍ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI!!!
Kaya Jugovic có cơ hội cực kỳ rõ ràng khi đối đầu thủ môn Cẩm My, nhưng cú dứt điểm ở tư thế thuận lợi của cầu thủ bên phía U17 Australia lại đi ra ngoài.
81’
Trận đấu gián đoạn
Một cầu thủ của nữ U17 Australia đang nằm sân và tỏ ra rất đau. Trận đấu đang gián đoạn trong ít phút.
86’
Việt vị!
Pha lên bóng có nét hiếm hoi trong những phút đã qua của U17 nữ Australia, nhưng Matilda Dias Wadewitz nhận bóng trong tâm thế việt vị.
90’
Thời gian bù giờ
Hiệp 2 có thêm 4 phút.
90+4’
Trận đấu kết thúc
U17 nữ Australia giành chiến thắng 2-0, qua đó giành vé vào bán kết.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đội thắng của cặp đấu tứ kết này sẽ giành vé tới dự World Cup U17 nữ nên đây là trận đấu tối quan trọng cho cả hai đội. U17 nữ Australia sẽ là thách thức rất lớn cho U17 nữ Việt Nam, bởi đội bóng này là một trong những ứng cử viên vô địch của giải.
Mặc dù vậy, U17 nữ Australia đã thua đậm U17 nữ Nhật Bản ở vòng bảng cũng như bị cầm hòa bởi U17 nữ Lebanon. Do vậy khả năng cầm chân đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức vẫn là có thể với các cầu thủ U17 nữ Việt Nam.
U17 nữ Việt Nam nhận thưởng lớn từ VFF sau khi giành quyền vào thi đấu ở tứ kết giải châu Á.
-11/05/2026 08:50 AM (GMT+7)