Napoli vs Bologna
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Genoa vs Milan
Inter Milan vs Hellas Verona
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Trực tiếp bóng đá U17 nữ Việt Nam - U17 nữ Australia: Dừng chân tứ kết (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển nữ Việt Nam

(Tứ kết U17 nữ châu Á) U17 nữ Việt Nam không thể có bàn rút ngắn cách biệt, chấp nhận thất bại 0-2 và dừng chân ở tứ kết.

14h, 11/5 | Suzhou Sports Centre Stadium

U17 nữ Việt Nam
0 - 2
U17 nữ Australia
(H1: 0-2)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Xem video 28' Karaberis
Xem video 31' Hussein

1’

Trận đấu bắt đầu

U17 nữ Australia giao bóng.

4’

U17 nữ Australia chiếm thế chủ động

Những phút đầu trận, U17 nữ Australia chủ động tấn công. Đội bóng áo vàng muốn tận dụng lợi thế về thể hình để tìm kiếm bàn thắng.

9’

U17 nữ Australia tranh chấp quyết liệt

Đội bóng áo vàng thực hiện các pha tranh chấp quyết liệt, sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn của U17 nữ Việt Nam.

13’

U17 nữ Việt Nam gặp khó khăn

Trước đối thủ có nền tảng thể hình tốt, các cô gái áo đỏ đang thực sự gặp khó khăn lớn. Một cầu thủ của U17 nữ Việt Nam đang nằm sân và tỏ ra rất đau.

16’

Cẩm My đã làm chủ tình hình

Thủ môn Cẩm My chơi lăn xả, bắt bóng chính xác sau 2 nhịp. Các quả tạt của đối thủ đang làm khó được hàng phòng ngự của U19 nữ Việt Nam.

22’

BÓNG TRÚNG CỘT DỌC!!!

May mắn đã thuộc về U17 nữ Việt Nam, khi bóng đi trúng cột dọc khung thành của Cẩm My sau tình huống tổ chức phạt góc cực kỳ khó chịu.

26’

KHÔNG VÀO!!!

Kaya Jugovic có cơ hội quá tốt để mở tỷ số cho nữ U17 Australia, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại quá tệ.

28’

VÀO, VÀO, VÀO!!! U17 NỮ VIỆT NAM 0-1 U17 NỮ AUSTRALIA

Thủ môn Cẩm My không thể bắt dính bóng sau cú dứt điểm đầu tiên, tạo điều kiện để Frideriki Karaberis băng vào đá bồi chính xác.

31’

VÀO, VÀO, VÀO!!! U17 NỮ VIỆT NAM 0-2 U17 NỮ AUSTRALIA

Bàn thứ hai đến cực kỳ nhanh chóng cho U17 nữ Australia, sau pha làm bàn của Leyla Hussein.

35’

Chưa có bàn thứ ba!

Suýt nữa U17 nữ Australia có bàn thứ ba, sau cú dứt điểm cận thành không chính xác của Kaya Jugovic.

40’

U17 nữ Việt Nam bế tắc

U17 nữ Việt Nam rất muốn tổ chức tấn công, nhưng các pha lên bóng của đội bóng áo đỏ thiếu đi sự sắc sảo cần thiết.

43’

KHÔNG ĐƯỢC!

Không có nhiều cơ hội cho U17 nữ Việt Nam từ đầu trận, và khi có thì chúng ta cũng không thể tận dụng thành công.

45’

Thời gian bù giờ

Hiệp 1 có thêm 1 phút.

45+1’

Hiệp 1 khép lại

U17 nữ Australia dẫn trước U17 nữ Việt Nam 2-0.

46’

Hiệp 2 bắt đầu

U17 nữ Việt Nam giao bóng.

52’

Quá khó cho U17 nữ Việt Nam

Hoàn toàn thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi, nữ U17 Việt Nam buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn đối thủ.

58’

U17 nữ Việt Nam xâm nhập vòng cấm địa đối thủ

U17 nữ Việt Nam đang cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu hòng tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

62’

U17 nữ Việt Nam thay đổi nhân sự và chiến thuật

U17 nữ Việt Nam có liền 2 sự thay đổi người. Đội bóng áo đỏ đang muốn gia tăng sức tấn công.

68’

Cơ hội của U17 Australia

Mặc dù đang dẫn trước 2 bàn nhưng U17 Australia vẫn tạo ra nhiều khó khăn lên hàng phòng ngự U17 nữ Việt Nam.

70’

Hoàn toàn bế tắc!

U17 nữ Việt Nam rất muốn tấn công, nhưng vẫn chưa làm chủ thế trận. U17 nữ Australia vẫn tạo ra những pha hãm thành đủ tốt.

75’

CƠ HỘI CỦA U17 NỮ VIỆT NAM!

Pha dứt điểm cận thành hiếm hoi của Nguyễn Thị Minh Ánh bên phía U17 Việt Nam, nhưng bóng đi không trúng đích.

77’

PHUNG PHÍ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI!!!

Kaya Jugovic có cơ hội cực kỳ rõ ràng khi đối đầu thủ môn Cẩm My, nhưng cú dứt điểm ở tư thế thuận lợi của cầu thủ bên phía U17 Australia lại đi ra ngoài.

81’

Trận đấu gián đoạn

Một cầu thủ của nữ U17 Australia đang nằm sân và tỏ ra rất đau. Trận đấu đang gián đoạn trong ít phút.

86’

Việt vị!

Pha lên bóng có nét hiếm hoi trong những phút đã qua của U17 nữ Australia, nhưng Matilda Dias Wadewitz nhận bóng trong tâm thế việt vị.

90’

Thời gian bù giờ

Hiệp 2 có thêm 4 phút.

90+4’

Trận đấu kết thúc

U17 nữ Australia giành chiến thắng 2-0, qua đó giành vé vào bán kết.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Cẩm My, Hoàng Thị Giang, Yến Nhi, Linh Chi, Trần Thị An, Anh Thư, Ngọc Ánh, Minh Ánh, Thu Phương, Hồng Thái, Hà Vi
Burchmore, Pearson, Liana Lương, Aspland, Leong, Karaberis, Corbett, Nicholas, Jugovic, Hussein, Mouithys

Đội thắng của cặp đấu tứ kết này sẽ giành vé tới dự World Cup U17 nữ nên đây là trận đấu tối quan trọng cho cả hai đội. U17 nữ Australia sẽ là thách thức rất lớn cho U17 nữ Việt Nam, bởi đội bóng này là một trong những ứng cử viên vô địch của giải.

Mặc dù vậy, U17 nữ Australia đã thua đậm U17 nữ Nhật Bản ở vòng bảng cũng như bị cầm hòa bởi U17 nữ Lebanon. Do vậy khả năng cầm chân đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức vẫn là có thể với các cầu thủ U17 nữ Việt Nam.

U17 nữ Việt Nam được thưởng lớn khi giành vé vào tứ kết giải châu Á
U17 nữ Việt Nam nhận thưởng lớn từ VFF sau khi giành quyền vào thi đấu ở tứ kết giải châu Á.

-11/05/2026 08:50 AM (GMT+7)
