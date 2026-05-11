Napoli vs Bologna
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Genoa vs Milan
Inter Milan vs Hellas Verona
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Nghẹt thở kịch bản U17 Việt Nam giành vé dự World Cup

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Cơ hội giành vé dự World Cup U17 của thầy trò HLV Roland vẫn còn rất sáng dù U17 Việt Nam vừa thua đậm U17 Hàn Quốc.

U17 Việt Nam đã để thua cực kỳ đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc ở lượt thứ hai bảng C VCK U17 châu Á. Thất bại này không chỉ khiến thầy trò Roland mất ngôi đầu, mà còn khiến U17 Việt Nam chưa cầm được tấm vé dự World Cup trong tay.

Các trường hợp có thể xảy ra đối với U17 Việt Nam ở lượt cuối

Theo thể lệ của ban tổ chức, hai đội dẫn đầu ở mỗi bảng sẽ lọt vào tứ kết và đó chính là 8 suất được dự World Cup diễn ra vào cuối năm. Tuy nhiên, Qatar là đội chủ nhà của VCK World Cup U17 nên nếu U17 Qatar lọt vào tứ kết, đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ được nhận vé dự World Cup.

Bởi vậy, cửa đi World Cup của U17 Việt Nam vẫn cực kỳ sáng và thầy trò HLV Roland còn nguyên quyền tự quyết trong tay. Mặc dù thua tới 1-4 nhưng U17 Việt Nam vẫn đang xếp thứ hai ở bảng C nhờ việc hơn thành tích đối đầu với U17 Yemen, đội đang xếp thứ ba. Nhưng chính việc này lại khiến cục diện cực kỳ phức tạp.

Trường hợp thứ nhất là U17 Việt Nam thắng U17 UAE ở lượt đấu cuối. Khi đó, thầy trò HLV Roland sẽ có 6 điểm/3 trận và chắc chắn có tấm vé đi tiếp bất kể trận đấu giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen có tỉ số như thế nào. Đó là trường hợp mãn nhãn nhất.

U17 Việt Nam - U17 UAE U17 Hàn Quốc - U17 Yemen Vị trí chung cuộc Khả năng dự World Cup
Thắng Mọi kết quả Top 2 bảng C Chắc chắn có vé
Hòa Hàn Quốc thắng Top 2 bảng C Chắc chắn có vé
Hòa Hàn Quốc hòa Top 2 bảng C Chắc chắn có vé
Hòa Hàn Quốc thua Hạng 3 bảng C Chờ suất hạng ba
Thua Hàn Quốc thắng Hạng 3 bảng C Chờ suất hạng ba
Thua Hàn Quốc hòa Hạng 4 bảng C Bị loại
Thua Hàn Quốc thua Hạng 4 bảng C Bị loại

Trường hợp thứ hai là U17 Việt Nam hòa U17 UAE và kết thúc vòng bảng với 4 điểm/3 trận. Lúc này, thầy trò HLV Roland lại phải chờ kết quả của trận đấu còn lại. Nếu U17 Hàn Quốc thắng hoặc hòa U17 Yemen, U17 Việt Nam sẽ giành quyền vào tứ kết. 

Còn nếu U17 Hàn Quốc thua U17 Yemen, U17 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng và chỉ xếp thứ ba do thua chỉ số đối đầu với U17 Hàn Quốc (cùng có 4 điểm).

Trường hợp xấu nhất là U17 Việt Nam để thua U17 UAE. Khi đó, thầy trò HLV Roland sẽ kết thúc vòng bảng với chỉ vỏn vẹn 3 điểm. Chúng ta tiếp tục phải chờ kết quả giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen. Nếu Hàn Quốc thắng, U17 Việt Nam sẽ đứng thứ ba do hơn chỉ số đối đầu với Yemen. Còn nếu Hàn Quốc hòa hoặc thua, U17 Việt Nam sẽ xếp bét bảng.

Trường hợp U17 Việt Nam đứng thứ ba ở vòng bảng

Trong trường hợp U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba, thầy trò HLV Roland vẫn còn cửa dự World Cup U17 nhưng còn tùy thuộc vào việc U17 Qatar có giành vé dự tứ kết hay không. Họ sẽ có vé nếu không thua U17 Trung Quốc ở lượt đấu cuối, đồng nghĩa với U17 Trung Quốc xếp bét bảng B. 

Do U17 CHDCND Triều Tiên bỏ giải nên U17 Ấn Độ chắc chắn đứng thứ ba tại bảng D với 0 điểm và hiệu số -7. Các đội đứng thứ ba còn lại sẽ không được xét tính điểm trận đấu với đội bét bảng. Ví dụ như ở bảng C, nếu U17 Yemen bét bảng thì U17 Việt Nam sẽ không được tính trận thắng trước U17 Yemen trong bảng 4 đội xếp thứ ba.

Về cơ bản, đối thủ tiềm tàng của U17 Việt Nam ở bảng 4 đội xếp thứ ba sẽ là U17 Indonesia do U17 Thái Lan và U17 Myanmar cũng đang có 0 điểm/2 trận. U17 Indonesia sẽ gặp U17 Nhật Bản ở lượt đấu cuối. Nếu U17 Indonesia có điểm trước U17 Nhật Bản, mà U17 Việt Nam không có điểm trước UAE, họ sẽ giành vé dự World Cup.

Nếu U17 Indonesia thua U17 Nhật Bản và U17 Việt Nam cũng thua U17 UAE, hai đội sẽ phải đọ hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được. Tóm lại, tình huống này còn rất nhiều biến số.

Dễ dàng nhận thấy mục tiêu của U17 Việt Nam trong trận đấu cuối là có điểm trước U17 UAE. Một trận thắng là rất tuyệt vời nhưng một trận hòa cũng không phải là kết quả tệ bởi 1 điểm ấy có thể giúp thầy trò HLV Roland rộng cửa dự World Cup U17 diễn ra vào cuối năm.

Video bóng đá U17 Việt Nam - U17 Hàn Quốc: Sỹ Bách tỏa sáng, tiếc nuối phút cuối (U17 châu Á)

U17 Việt Nam tấn công không nhiều nhưng khả năng tận dụng cơ hội lại cực kỳ tốt.

