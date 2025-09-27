Tennis đỉnh cao ở châu Á: Alcaraz đụng "Zidane tennis", Sinner gặp đối thủ khó chịu

⚔️ Carlos Alcaraz - Zizou Bergs: Khoảng 15h30, 27/9 (vòng 2 đơn nam Japan Open)

Alcaraz là hạt giống số một, đang có một mùa giải cực kỳ thành công với thành tích 63 thắng, 7 thua, trong đó trên sân cứng đạt 30 thắng, 5 thua. Ở trận ra quân tại mặt sân cứng tại Ariake Coliseum, Tokyo, Alcaraz đã phải chịu một chấn thương cổ chân khi bị trật mắt cá trong trận gặp Sebastian Baez nhưng vẫn kiên trì thi đấu, điều chỉnh chiến thuật chủ yếu dựa vào cú giao bóng và cú thuận tay tấn công để giành chiến thắng 6-4, 6-2.

Lần đầu chạm trán của hai tay vợt

Zizou Bergs (tay vợt có tên được bố mẹ đặt theo biệt danh của huyền thoại bóng đá Pháp, Zidane), VĐV người Bỉ được ví von "Zidane tennis", đã thắng trận mở màn sau trận đấu kéo dài và căng thẳng trước Alejandro Tabilo với tỷ số 1-6, 7-6(2), 7-6(4), thể hiện bản lĩnh thượng thừa ở các loạt tie-break.

Tuy nhiên, Bergs có thành tích không tốt khi đối đầu với các tay vợt trong top 10, chỉ thắng 1/8 trận, còn Alcaraz rất mạnh trước các đối thủ ngoài top 10 với thành tích 51-4 mùa này.

🎯 Dự đoán kết quả: Đây là lần đầu tiên hai tay vợt gặp nhau. Nếu chấn thương của Alcaraz không gây cản trở quá lớn, anh được đánh giá sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước Bergs. Dự đoán trận đấu sẽ kết thúc trong hai set với phần thắng nghiêng về số 1 thế giới, "Carlitos".

⚔️ Jannik Sinner - Terence Atmane: Khoảng 14h, 27/9 (vòng 2 đơn nam China Open)

Trận đấu được chờ đợi tại vòng 2 China Open 2025 sẽ diễn ra vào chiều 27/9 tại trung tâm tennis quốc gia, Bắc Kinh (Trung Quốc). Sinner là hạt giống số một giải, đã có màn trình diễn xuất sắc ở vòng đầu khi đánh bại Marin Cilic với tỷ số áp đảo 6-2, 6-2, ở đó anh kiểm soát thế trận rồi nhiều lần bẻ gãy game giao bóng của đối thủ Croatia.

Terence không phải tay vợt tồi nhưng Sinner thì quá tốt

Terence Atmane xuất phát từ vòng loại, thắng liên tiếp các trận ở vòng loại và tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại tay vợt chủ nhà Zhang Zhizhen với tỷ số 6-4, 6-2 tại vòng 1. Atmane là tay vợt trẻ tiềm năng và đã có mùa giải ấn tượng, từng loại những đối thủ mạnh như Taylor Fritz và Holger Rune để vào bán kết Cincinnati Open 2025. Tuy nhiên, Atmane đã thua Sinner trong lần gặp trước đó ở bán kết Cincinnati năm nay với tỷ số trong hai set.

Sinner đang có thành tích 38 thắng, 5 thua trong năm 2025, với các thất bại phần lớn trước Carlos Alcaraz và một vài đối thủ khác có phong độ cao. Anh đã cải thiện đáng kể khả năng giao bóng và kiểm soát điểm số trong các trận gần đây.

🎯 Dự đoán kết quả: Dù Atmane là một đối thủ khó chịu, tuy nhiên Sinner sẽ giành chiến thắng sau 2 set. Bởi đẳng cấp của tay vợt Ý ở thời điểm hiện tại là điều không cần bàn cãi.

⚔️ Iga Swiatek - Yue Yuan: Khoảng 11h30, 27/9 (vòng 2 đơn nữ, China Open)

Song song với ATP 500 dành cho nam, đơn nữ cũng đang diễn ra WTA 1000 tại China Open. Hạt giống số 1 của giải, Swiatek đang có mùa giải xuất sắc dù khởi đầu chậm, với các danh hiệu vô địch Wimbledon và Cincinnati Open. Cô cũng lọt vào tứ kết US Open năm nay. Kể từ khi bước vào giai đoạn thi đấu trên sân cứng châu Á, Swiatek đã giành chức vô địch Korea Open và đến với giải China Open trong phong độ cao.

Swiatek (đội mũ) quá mạnh so với đối thủ chủ nhà

Đối thủ của Swiatek tại vòng 2 China Open là Yue Yuan, tay vợt chủ nhà Trung Quốc, có mùa giải khá thầm lặng với thành tích 8 thắng, 4 thua, chủ yếu thi đấu ở các giải Challenger. Cô nhận suất đặc cách vào thẳng vòng chính và đã thắng Yulia Putintseva 6-3, 6-3 ở vòng 1.

🎯 Dự đoán kết quả: Swiatek với đẳng cấp vượt trội sẽ dễ dàng đi tiếp với chiến thắng sau 2 set đấu.

Lịch thi đấu tennis ngày 27/9