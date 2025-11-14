Tennis đỉnh cao ATP Finals: Zverev đấu "sinh tử" Auger-Aliassime, Sinner đọ sức Shelton

⚡ Sinner - Shelton: Khoảng 20h, 14/11 (lượt trận cuối vòng bảng ATP Finals)

Dù Jannik Sinner đã chắc suất vào bán kết và Ben Shelton đã bị loại, cuộc đối đầu cuối vòng bảng vẫn rất đáng chú ý. Sinner luôn biến Turin thành “lãnh địa” của mình, toàn thắng cả hai trận đầu và nâng chuỗi thắng tại ATP Finals lên bảy trận liên tiếp. Phong độ hiện tại của tay vợt số 2 thế giới gần như hoàn hảo, giao bóng chắc, đánh cuối sân ổn định và xử lý lạnh lùng ở các điểm quan trọng.

Sinner và Shelton bước vào trận đấu mang tính chất thủ tục

Trong khi đó, Shelton, giàu sức trẻ và sở hữu cú giao bóng khủng, không có bước chạy đà tốt do ảnh hưởng chấn thương vai từ US Open. Hai trận thua ở Turin đều đến từ những thời điểm then chốt anh không tận dụng được, cho thấy bản lĩnh của tay vợt Mỹ vẫn chưa đủ cứng ở sân chơi lớn này.

Lịch sử đối đầu càng nói lên sự chênh lệch, Sinner đã thắng Shelton 7 trận liên tiếp, tất cả đều trong hai set, và đang nắm chuỗi 17 set thắng liền. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ thay đổi.

Dù trận đấu mang tính thủ tục, Sinner chắc chắn muốn giữ nhịp và chiều lòng khán giả quê nhà. Shelton có thể gây khó bằng những game giao bóng bão táp, nhưng để đánh bại tay vợt đang thăng hoa nhất ở mặt sân cứng trong nhà hiện tại là nhiệm vụ gần như bất khả thi.

🎯 Dự đoán kết quả: Sinner thắng 2-0.

⚡ Zverev - Auger-Aliassime: Khoảng 2h30, 15/11 (lượt trận cuối vòng bảng ATP Finals)

Tấm vé cuối cùng vào bán kết ATP Finals 2025 sẽ được định đoạt trong màn đối đầu đầy duyên nợ giữa Alexander Zverev và Felix Auger-Aliassime, trận đấu hứa hẹn căng thẳng nhất vòng bảng.

Zverev (bên trái) sẽ chơi trận đấu căng thẳng với tay vợt Canada

Zverev đang dẫn đối đầu 6-3, nhưng cán cân thực tế cân bằng hơn nhiều, sáu lần chạm trán gần nhất, mỗi người thắng ba. Đáng chú ý, Auger-Aliassime lại là người thắng ở những trận lớn nhất, gồm Wimbledon 2021 và cuộc lội ngược dòng ấn tượng tại US Open 2025, chiến thắng đã mở ra cú bứt phá ngoạn mục giúp anh lách qua khe cửa hẹp vào Turin.

Phong độ hiện tại của tay vợt Canada cũng đang ở mức cao nhất mùa, vô địch Brussels, á quân Paris Masters và tiếp tục trình diễn lối đánh bùng nổ tại ATP Finals. Dù thua Sinner ở trận mở màn, Auger-Aliassime đã thể hiện bản lĩnh khi ngược dòng vượt qua Shelton trong trận đấu giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Zverev vẫn cho thấy sự ổn định và bản lĩnh của tay vợt từng hai lần vô địch giải đấu (2018, 2021). Anh vượt qua Shelton gọn gàng, trước khi bị Sinner “tắt nhịp” ở lượt trận thứ hai. Dù vậy, đây luôn là mặt sân sở trường của tay vợt Đức, và kinh nghiệm dày dạn tại ATP Finals là lợi thế lớn.

Trận đấu hứa hẹn là cuộc đấu cân não giữa sức mạnh giao bóng, chiến thuật đánh cuối sân của Zverev và sự linh hoạt, sắc bén trong các pha lên lưới của Auger-Aliassime. Nếu tay vợt Canada duy trì thể trạng tốt và thể lực đảm bảo anh hoàn toàn đủ khả năng tạo bất ngờ.

🎯 Dự đoán kết quả: Auger-Aliassime thắng 2-1.