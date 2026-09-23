Tại sao ĐT bắn súng Việt Nam bằng điểm Ấn Độ, vẫn giành huy chương ASIAD?

Sáng ngày 23/9, đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam có tấm huy chương đáng nhớ ASIAD 20 khi nghẹt thở vượt qua đối thủ mạnh Ấn Độ để giành tấm HCĐ nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nhờ chỉ số phụ vô cùng đặc biệt.

Thu Vinh (áo đỏ) đã ghi tới 19 phát bắn trúng điểm X

Loạt đấu súng nghẹt thở và kịch bản bằng điểm khó tin

Bước vào loạt bắn vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại trường bắn Aichi, đội tuyển Việt Nam xuất kích với ba gương mặt: Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy. Do ban tổ chức tính tổng điểm từ cả ba xạ thủ để xếp hạng nội dung đồng đội, áp lực đè nặng lên từng phát bắn của các cô gái Việt Nam.

Kết thúc 60 loạt đạn tiêu chuẩn, đội tuyển Việt Nam đạt tổng điểm 1.719. Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là đội tuyển Ấn Độ cũng kết thúc bài thi với đúng 1.719 điểm. Theo quy định thông thường, việc hai đội bằng điểm tuyệt đối ở một nội dung tranh huy chương tại đại hội thể thao châu Á sẽ dẫn đến kịch bản phân định thứ hạng tính đến các chỉ số khác.

Ở nhóm dẫn đầu, đội tuyển Trung Quốc tiếp tục khẳng định thế độc tôn khi giành HCV với 1.735 điểm, trong khi HCB thuộc về Hàn Quốc với 1.730 điểm. Vị trí còn lại trên bục nhận huy chương là cuộc đấu tay đôi trên bàn cân chỉ số phụ giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Điểm X: Lằn ranh định đoạt HCĐ ASIAD

Dù có cùng tổng điểm 1.719, ban tổ chức đã công bố vị trí thứ ba thuộc về Đoàn thể thao Việt Nam, đẩy Ấn Độ xuống vị trí thứ tư trong sự ngỡ ngàng của nhiều khán giả. Yếu tố định đoạt kết quả này chính là số "điểm X" (hay còn gọi là inner ten) chỉ số phụ tối cao theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF).

Trong môn bắn súng, vòng tròn màu vàng nhỏ (hồng tâm) ở bia là khu vực đạt điểm 10 với đường kính 11,5mm. Tuy nhiên, ở chính giữa vòng tròn này còn tồn tại một vùng lõi siêu nhỏ gọi là điểm X, với đường kính vỏn vẹn chỉ 5mm. Một viên đạn găm trúng điểm X vẫn chỉ được tính là 10 điểm trên bảng điện tử, nhưng đây là thước đo tuyệt đối để phân định đẳng cấp khi các xạ thủ bằng điểm nhau. Nó chứng minh cho một cú bắn hoàn hảo, đưa viên đạn đi trúng hồng tâm sâu nhất của bia bắn.

Tại loạt đấu này, các xạ thủ Việt Nam đã có tổng cộng 46 lần bắn trúng hồng tâm tuyệt đối, trong khi các vận động viên Ấn Độ chỉ có 44 lần làm được điều tương tự. Khoảng cách sít sao đúng 2 điểm X đã mang về tấm huy chương đồng đầy kịch tính cho bắn súng Việt Nam.

Thùy Trang sẽ có thêm cơ hội cạnh tranh huy chương ở chung kết cá nhân

Dấu ấn của niềm hy vọng số một và bất ngờ từ Nguyễn Thùy Trang

Dù không đạt phong độ cao nhất ở nội dung cá nhân khi chỉ xếp hạng 11 vòng loại với 574 điểm và lỡ tấm vé vào chung kết, niềm hy vọng số một Trịnh Thu Vinh lại đóng vai trò quyết định cho tấm huy chương đồng đồng đội. Một mình Thu Vinh đã ghi tới 19 phát bắn trúng điểm X, dẫn đầu toàn đội về chỉ số phụ này.

Bên cạnh đó, xạ thủ Bùi Thúy Thu Thủy cũng đóng góp 12 lần bắn trúng tâm lõi để đạt tổng điểm 568. Điểm sáng lớn nhất trong ngày thuộc về xạ thủ 22 tuổi Nguyễn Thùy Trang.

Cô thi đấu xuất thần, ghi tới 577 điểm và đóng góp 15 điểm X. Thành tích này không chỉ giúp đội tuyển giành huy chương đồng mà còn đưa Thùy Trang vươn lên vị trí thứ 5 vòng loại cá nhân, trở thành đại diện duy nhất của đội nữ Việt Nam giành quyền vào loạt bắn chung kết tranh huy chương cá nhân diễn ra vào trưa cùng ngày (chung cuộc Thùy Trang đứng hạng 6 ở phần thi cá nhân).