“Quên lối về” trước nhan sắc xạ thủ Việt Nam vừa hụt vé chung kết ASIAD 2026 vì lỗi... “trời ơi"

Tại vòng loại nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ ASIAD 2026 diễn ra sáng 22/9, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang đã thi đấu tốt, cán đích ở vị trí thứ 4 với 631,7 điểm. Đôi VĐV này sẽ tiến vào chung kết tranh chấp huy chương. Ảnh: Tâm Quang.

Tuy nhiên sau khi kết quả được công bố, trọng tài bất ngờ tiến hành kiểm tra trang phục thi đấu của đội tuyển bắn súng Việt Nam rồi thông báo không đạt tiêu chuẩn. Thành tích thi đấu của Phí Thanh Thảo và Tâm Quang bị huỷ. Đội tuyển bắn súng Nhật Bản (đứng thứ 5) được vào vòng chung kết nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ ASIAD 2026. Ảnh: Tâm Quang.

Trước đó, Phí Thanh Thảo đã thi đấu nội dung súng trường cá nhân nữ nhưng không thành công. Ảnh: Tâm Quang.

Phí Thanh Thảo sinh ngày 9/5/2004 tại Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Ảnh: FBNV.

Đến với môn bắn súng như một cái duyên, Phí Thanh Thảo nhanh chóng bộc lộ năng khiếu thiên bẩm cùng tinh thần thép. Hiện cô thuộc biên chế đội bắn súng Quân đội và đang mang quân hàm Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV.

Cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Phí Thanh Thảo là tại SEA Games 31 (2022) tổ chức trên sân nhà. Ngay trong lần đầu tiên tham dự một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á ở tuổi 18, cô đã gây sốt khi xuất sắc giành HCV nội dung súng trường 3 tư thế nữ và Huy chương Bạc 10m súng trường hơi nữ. Ảnh: FBNV.

Không dừng lại ở đó, nữ xạ thủ quân đội liên tục duy trì phong độ ấn tượng tại các giải đấu khu vực. Tại các giải vô địch Bắn súng Đông Nam Á, Phí Thanh Thảo tiếp tục lập kỳ tích với những tấm HCV cá nhân và đồng đội. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh bảng thành tích thi đấu đỉnh cao, Phí Thanh Thảo còn nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông và cộng đồng mạng nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và phong cách sống tích cực. Cô thường được ưu ái gọi với biệt danh "Hoa khôi bắn súng". Ảnh: FBNV.

Ngoài đời, Phí Thanh Thảo là một cô gái Gen Z trẻ trung, năng động. Ảnh: FBNV.

Sự kết hợp giữa vẻ dịu dàng đời thường và sự điềm tĩnh, bản lĩnh trên bệ bắn tạo nên sức hút rất riêng cho nữ xạ thủ sinh năm 2004. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Phí Thanh Thảo đang hẹn hò với trung vệ Phạm Lý Đức - đội trưởng U23 Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: FBNV.