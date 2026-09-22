"Mở hàng" HCV cho thể thao Việt Nam ở ASIAD 2026, đội kata được thưởng bao nhiêu?

Đội hình kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ

Chiều 22/9, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Iran 5-0 trong trận chung kết kata đồng đội nữ, mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Tấm HCV chiều 22/9 càng có ý nghĩa khi giúp kata đồng đội nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD. Ba năm trước tại ASIAD 2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã giành HCV nội dung này.

Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ảnh: Bùi Lượng

Tại ASIAD 2026, đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nếu Nguyễn Ngọc Trâm là người duy nhất còn lại từ đội hình từng giành HCV tại ASIAD 2022, thì Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên là những gương mặt kế thừa đang từng bước khẳng định vị trí ở đội tuyển quốc gia.

Ngọc Trâm tiếp tục được lựa chọn trong đội hình bảo vệ HCV. Cô trở thành cầu nối giữa hai thế hệ, đồng thời là đầu tàu của đội kata nữ khi Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên không còn góp mặt trong đội hình ASIAD 20.

Nếu Ngọc Trâm là người giàu kinh nghiệm thì Bùi Ngọc Nhi chính là gương mặt trẻ gây chú ý nhất trong bộ ba. Sinh năm 2007 và trưởng thành từ karate Hà Nội, Ngọc Nhi đã sớm được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của kata Việt Nam.

Năm 2023, khi mới 16 tuổi, cô giành 2 HCB tại giải vô địch trẻ châu Á ở Kazakhstan. Hai năm sau, Nhi được trao cơ hội sát cánh cùng những đàn chị Nguyễn Ngọc Trâm và Nguyễn Thị Phương tại giải vô địch châu Á 2025 và cùng đội giành HCV. ASIAD 20 cũng đang là kỳ Đại hội đặc biệt với Ngọc Nhi. Trước khi bước vào nội dung đồng đội, nữ võ sĩ 19 tuổi đã giành HCĐ kata cá nhân nữ.

Ba cô gái vàng và HLV Thu Hà sau chiến thắng. Ảnh: Bùi Lượng

Hoàng Thị Thu Uyên là thành viên còn lại của bộ ba. Cô cùng Ngọc Nhi và Ngọc Trâm đã được đội tuyển lựa chọn cho chiến dịch ASIAD 2026, sau quá trình thi đấu, tập luyện dài hạn.

Quan trọng hơn, chiến thắng của ba cô gái karate đã giải cơn khát vàng và mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Thành tích này tạo cú hích tinh thần quan trọng cho các VĐV Việt Nam trong những ngày tranh tài tiếp theo, trên hành trình hướng tới mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên tại Đại hội.

"Mở hàng” HCV ASIAD 2026, ba cô gái vàng nhận gần 1,3 tỷ đồng

Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP, mỗi VĐV Việt Nam giành HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng. Như vậy, 3 cô gái Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm nhận tổng cộng 840 triệu đồng tiền thưởng theo chế độ.

Bên cạnh đó, đội tuyển Karate Việt Nam có mức thưởng nóng 100 triệu đồng cho mỗi HCV. Như vậy, tính riêng hai khoản thưởng nói trên, chiến thắng của bộ ba kata nữ mang về tổng cộng 940 triệu đồng.

Tập đoàn T&T thưởng 100 triệu đồng, đoàn thưởng nóng 200 triệu đồng, đoàn Công an Nhân dân thưởng 50 triệu đồng cho thiếu úy Ngọc Trâm.