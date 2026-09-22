Mỹ nhân wushu giật HCV ASIAD nhờ 0,003 điểm: 90 giây ẵm 3 tỷ đồng

Đấu trường wushu tại kỳ Á vận hội ASIAD 2026 vào 21/9 vừa chứng kiến màn tranh tài nghẹt thở đến điên rồ ở nội dung chung kết trường quyền nữ. Mỹ nhân wushu Lydia Sham Hui Yu của đoàn Hong Kong (Trung Quốc) đã tạo nên một sốt thực sự khi giành tấm HCV đầu tiên kịch tính, kèm theo đó là khoản tiền thưởng khổng lồ.

Lydia Sham Hui Yu giành HCV nhờ hơn đối thủ đúng 0,003 điểm

Cuộc rượt đuổi điên rồ bằng 0,003 điểm

Trận chung kết nội dung trường quyền nữ đã biến thành một bộ phim hành động cân não khi các vận động viên bám đuổi nhau từng chân tơ kẽ tóc. Lydia Sham Hui Yu, người cũng chính là một trong ba người cầm cờ danh giá tại lễ khai mạc đã thực hiện bài thi hoàn hảo để nhận về điểm số 9.713 điểm.

Chiến thắng của cô nghẹt thở đến mức chỉ xếp trên võ sỹ Sou Cho Man của Macau (Trung Quốc) đúng 0,003 điểm (Sou Cho Man đạt 9.71 điểm) và đại diện Indonesia Eugenia Diva Widodo về thứ ba (9.706 điểm). Một khoảng cách mong manh như một làn khói nhưng đủ để định đoạt ngôi đầu..

Đổi đời sau 90 giây rực lửa trên sàn đấu

Chia sẻ ngay sau khi bước lên bục nhận huy chương, tân nữ vương xúc động cho biết cô đã phải trải qua 8 năm ròng rã chịu đựng gian khổ, chấn thương chỉ để đổi lấy đúng 90 giây tỏa sáng rực rỡ trên thảm đấu Á vận hội.

Sự kiên cường đó đã được đền đáp xứng đáng bằng khoản tiền thưởng "khủng" lên tới 1 triệu đô la Hong Kong (khoảng hơn 3,1 tỷ đồng) theo quỹ thưởng dành cho các vận động viên xuất sắc. Tấm HCV lịch sử của Lydia Sham đang tạo nên cơn sốt tại xứ hương cảng, nối dài mạch thành công sau khi Grace Lau Mo Sheung vừa giật tấm HCB môn karate cho đoàn thể thao này.

Những hình ảnh đẹp về mỹ nhân sinh năm 2000