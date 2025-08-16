Cơ thủ 18 tuổi gây “sốt” tại giải bi-a toàn sao tranh chức vô địch 100 triệu đồng

🏆 Quyết Chiến cùng dàn cơ thủ tranh 100 triệu đồng

Trong ngày 15/8, giải Billiards Carom 3 Băng Cúp Million năm 2025 đã chính thức khởi tranh. Đây là giải đấu diễn ra từ ngày 15-21/8 tại CLB Top Billiards (Phường An Phú Đông, TP.HCM) được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) phối hợp cùng CLB Top Billiards tổ chức.

Tay cơ 18 tuổi Trương Hồ Thành Khánh gây ấn tượng mạnh

Giải quy tụ gần 200 cơ thủ tranh tài, trong đó có sự góp mặt của dàn cao thủ top đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực…cùng một số khách mời quốc tế. Nhà vô địch sẽ nhận được 100 triệu đồng và 1 cây cơ Million.

🔥 Cơ thủ 18 tuổi gây “sốt”

Ở ngày thi đấu mở màn đã diễn ra các lượt trận vòng loại tại nhánh A nhằm tìm kiếm 4 suất đầu tiên đi tiếp vào vòng chính thức thư hùng cùng dàn sao top đầu Việt Nam.

Màn trình diễn của Thành Khánh nhận được rất nhiều lời khen từ các cơ thủ khác

Gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong ngày thi đấu này là Trương Hồ Thành Khánh. Dù chỉ mới có 2 năm theo đuổi carom 3 băng chuyên nghiệp, tay cơ 18 tuổi gây “sốt” khi thi đấu cực hay, có liên tiếp 3 chiến thắng áp đảo trước Nguyễn Ngọc Vũ (tỉ số 30-10), Trần Văn Tĩnh (30-12) và Trần Đình Tâm (30-14).

Ở lượt trận quyết định, tay cơ trẻ đến từ Tây Ninh giành chiến thắng ấn tượng trước đối thủ nổi tiếng trong làng carom phong trào là Huỳnh Phi Long với tỉ số 30–16 sau 17 lượt cơ, qua đó giành 1 trong 4 suất vào vòng chính. Màn trình diễn của Thành Khánh nhận được rất nhiều lời khen từ các cơ thủ khác.

“Ban đầu, tôi chỉ đặt mục tiêu thi đấu hết mình, cố gắng học hỏi thêm từ các bậc tiền bối và không nghĩ là mình sẽ vào được vòng chính thức. Sau khi ghi được điểm số quyết định, tôi thật sự rất vui và cảm giác lâng lâng khó tả”, Thành Khánh chia sẻ sau trận đấu.

👏 Mai Tân Huyên dẫn đầu giải “Series xuất sắc”

Ở các trận đấu tranh vào vòng chính thức còn lại, lão tướng Lý Thế Vinh để thua đáng tiếc trước Đinh Duy Tuấn với tỉ số 17–30 sau 13 lượt cơ. Duy Tuấn cũng đang dẫn đầu danh hiệu “Best Game” với hiệu suất ghi điểm là 2,308 điểm/lượt cơ.

Mai Tân Huyên tạm dẫn đầu giải "Series xuất sắc"

Mai Tân Huyên cũng giành vé vào vòng chính thức sau khi thắng Trần Văn Ngân với tỉ số 30–15 sau 14 lượt cơ. Anh cũng chính là người tạm dẫn đầu giải thưởng “Series xuất sắc” với đường cơ 12 điểm.

Cái tên đi tiếp còn lại là Cao Phan Triết Luận sau chiến thắng với tỉ số 30-25 trong 28 lượt cơ trước Phạm Tiến Kha.

Ngày thi đấu 16/8, giải tiếp tục diễn ra các trận đấu tại nhánh B để tìm ra 4 suất tiếp theo vào vòng chính. Đây là ngày thi đấu có sự xuất hiện của Nguyễn Như Lê, Nguyễn Nhất Hoà và nữ cơ thủ xinh đẹp Đỗ Phạm Thị Ngọc Mỹ Duyên.