Kết quả bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ - Italia: Kịch tính 5 set, hoàn tất "cú ăn ba" (Vô địch thế giới)

Đội tuyển nữ Italia xuất sắc đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chung kết để giành chức vô địch bóng chuyền nữ thế giới lần thứ hai trong lịch sử. Với chiến tích này, “Azzurre” chính thức trở thành đội bóng số 1 tuyệt đối của bóng chuyền nữ thế giới, khi đồng thời là đương kim vô địch ở cả 3 giải đấu danh giá nhất hành tinh gồm Olympic, Nations League và Giải vô địch thế giới.

Không chỉ vậy, các cô gái Italia còn nối dài chuỗi trận bất bại đáng kinh ngạc lên con số 36 trận liên tiếp, khẳng định vị thế “nữ hoàng” của làng bóng chuyền đương đại.

Ở trận tranh huy chương đồng trước đó, Brazil đã đánh bại Nhật Bản sau 5 set kịch tính với tỷ số 25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16. Gabi tiếp tục tỏa sáng với 35 điểm, đạt hiệu suất 52,4%. Về phía Nhật Bản, Sato trở lại với phong độ chói sáng khi ghi được tới 34 điểm, hiệu suất tấn công 52%.