Kết quả futsal ĐT nữ Thái Lan - Philippines: Thắng đậm 5 bàn, HCĐ an ủi (SEA Games)

Thất bại trong loạt luân lưu khiến ĐT futsal nữ Thái Lan phải nhìn Indonesia vào chung kết, trong khi họ chơi trận tranh HCĐ trước đối thủ không xa lạ gì. Philippines đã gặp Thái Lan ở vòng bảng và nhận thất bại đậm 1-7, và trận này được xem là quá dễ cho Thái Lan để ít nhất có HCĐ an ủi.

Tuyển nữ futsal Thái Lan (áo xanh) tiếp tục thắng đậm Philippines

Quả thực Thái Lan tỏ ra vượt trội về mặt trình độ, họ vươn lên dẫn 3-0 bắt đầu từ phút thứ 3 đến phút thứ 7 với các pha lập công của Ariyya Saetoen, Sasikarn Tongdee và Paerploy Huajaipetch. Tuy nhiên trong phần còn lại của hiệp 1, các chân sút Thái Lan dù có thêm cơ hội nhưng dứt điểm khá vô duyên khi phần lớn đưa bóng vọt xà ngang.

Diễn biến hiệp 2 tiếp tục khá rời rạc, Philippines không có được nhiều cơ hội nhưng Thái Lan cũng chơi chẳng mấy sắc sảo. Họ ghi thêm được bàn nữa nhờ cú đệm cận thành của Jenjira Bubpha ở phút 35. Suchanat Nakman bồi thêm bàn nữa ở phút 39 để hoàn tất trận thắng 5-0 và mang lại HCĐ cho Thái Lan.

Tỷ số trận đấu: Thái Lan 5-0 Philippines (hiệp 1: 3-0)

Ghi bàn: Ariyya Saetoen 3', Sasikarn Tongdee 6', Paerploy Huajaipetch 7', Jenjira Bubpha 35', Suchanat Nakman 39'