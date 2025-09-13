Số phận Đặng Thị Hồng qua “án cấm” của bóng chuyền Việt Nam

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) vừa đưa ra quyết định đình chỉ thi đấu đối với VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng kể từ tháng 9-2025. Trong cuộc họp khẩn diễn ra chiều 11-9, VFV thông báo Đặng Thị Hồng sẽ không được phép góp mặt ở giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025, cũng như không được tham dự các giải đấu thuộc hệ thống chính thức của liên đoàn trong thời gian tới.

Đặng Thị Hồng (số 12) trong trận Việt Nam thắng chủ nhà Indonesia 3-0 ở giải bóng chuyền nữ U-21 thế giới 2025. Ảnh: WORLD VOLLEYBALL

Tuy quyết định không nêu rõ lý do nhưng có thể lệnh cấm này bắt nguồn từ án phạt mà Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) đưa ra tại U-21 thế giới diễn ra ở Surabaya (Indonesia). Tại giải đấu này, VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng bị FIVB xác định không đủ tư cách thi đấu. “Bản án” với Đặng Thị Hồng được “treo” giống như “lỗi cá nhân” đơn thuần của một VĐV.

Từ người hùng đến người chịu “án”

Tôi chưa liên lạc được với Đặng Thị Hồng nhưng qua những đồng đội, những người từng chung vai sát cánh với Hồng thì được nhắn lại là Hồng rất cô độc, thu mình trong “bản án” dành cho người hùng của một giải trẻ mà mới ngày nào còn được tung hô đủ kiểu.

Tôi cũng xem rất nhiều những clip ca ngợi Hồng như cánh chim đầu đàn, được lãnh đạo VFV tung hô, được truyền thông dành riêng cho những cuộc phỏng vấn sau những chiến công mà Hồng nổi trội có những lúc gánh team trong một tập thể.

Hai hình ảnh đấy cách nhau không lâu, nó kéo dài và “chuyển trạng thái” từ người hùng giải U-20 châu Á năm 2024 đến vinh dự cùng đội tuyển U-21 Việt Nam lần đầu dự giải thế giới và phần tiếp theo của những lùm xùm ba trận thắng tưng bừng.

Từ khi đội bóng chuyền U-21 bị FIVB “chiếu tướng” ở giải U-21 thế giới, làng bóng chuyền Việt Nam bỗng xôn xao và xáo trộn hẳn. VFV vẫn mạnh miệng với báo cáo và thông tin đến truyền thông (không có mặt ở giải U-21 thế giới) về mình đúng, họ sai, họ kỳ cục. Thậm chí là thông báo cả những khiếu nại của người bị oan sai...

Sau giải U-21 thế giới, cùng việc đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thăng hoa sau khi thắng “bà kẹ” nữ Thái Lan thì đùng một cái, Việt Nam “cất” trụ cột Bích Tuyền ở nhà tại giải thế giới với lý do khiến ai cũng phải suy nghĩ: “Tuyền xin rút lui ở nhà và ban huấn luyện lẫn VFV chấp thuận”.

Bóng chuyền Việt Nam rối tung trong vỏ bọc “mình đúng họ sai”

Tuyển thủ U-21 Đặng Thị Hồng và tuyển thủ quốc gia Bích Tuyền đã sống trong môi trường bóng chuyền nữ, gặt hái biết bao thành tích cho câu lạc bộ (CLB), cho đội tuyển, là những cá nhân được ca ngợi, được nhiều bằng khen... Tuy nhiên, sau vụ FIVB “chạm” đến Đặng Thị Hồng thì mọi thứ cứ rối tung lên trong cái vỏ bọc “mình đúng họ sai”.

Cá nhân tôi cho rằng chẳng có ai sai cả nhưng ở đây mọi người đang cố che đậy đi phần ranh giới mà thể thao thế giới đang làm mạnh về mặt giới tính của VĐV nữ, điều mà đã có nhiều tranh luận, thậm chí là thiếu cả sự nhất quán giữa các liên đoàn và Ủy ban Olympic Thế giới.

Thể thao Việt Nam từng trả lại giới tính thật cho một VĐV điền kinh An Giang biết bao năm thi đấu giải nữ nhưng đến khi y học can thiệp xác định phần nam trội hơn phần nữ và thế là “trả lại giới tính cho em”. Vấn đề này báo Thể Thao TP.HCM từng có một chuyên đề dài và thậm chí là khéo léo để nữ VĐV ấy không bị tổn thương khi trở thành đàn ông thực thụ.

Thể thao thế giới cũng thế, họ tranh luận gay gắt về giới tính nhưng bước xử lý thì nhẹ nhàng theo luật chứ không giấu nhẹm trong cái vỏ bọc rồi đưa ra những quyết định có thể “giết chết” cả tương lai của một VĐV vốn “lẫn lộn chuyện giới tính” từ lúc lọt lòng đến trưởng thành...

Hy vọng chuyện “cấm” Đặng Thị Hồng thi đấu sẽ còn phần hậu với cách giải quyết đúng, đủ và có tình người để những VĐV không bị tổn thương.

Trở lại vấn đề của Đặng Thị Hồng, một mặt VFV lên án FIVB xử cảm tính ở giải U-21 thế giới, rồi tháng sau chính VFV lại ra quyết định cấm Đặng Thị Hồng thi đấu giải trong nước khiến người hâm mộ không khỏi suy nghĩ còn cá nhân Hồng thì chịu nhiều tổn thương bởi một bản án “treo”.

Thế giới không thiếu những VĐV “có phần nam” trong cơ thể nên mới có những xét nghiệm giới tính bằng các phương pháp y học hiện đại để sàng lọc. Ở Việt Nam, những VĐV nữ thường chỉ đối chiếu qua khai sinh, học bạ và quá trình phát triển nhưng bước ra sân chơi thế giới thì mọi thứ phải theo luật với những bước kiểm tra đối với các VĐV bị nghi “có phần nam” trội bằng phương pháp phân tích gene SRY.

Ba năm qua kể từ khi là VĐV chuyên nghiệp, VĐV người Dao, Đặng Thị Hồng vẫn ăn tập sinh hoạt cùng các đồng nghiệp nữ, được VFV xác định là VĐV nữ thi đấu các giải trong, ngoài nước. Giờ đây, nếu có vấn đề gì lấn cấn thì cứ thành thật với nhau và trả lại cho nhau phần chúng ta vẫn bình thường hóa ở giải trong nước.

Đã đến lúc bóng chuyền nữ Việt Nam nói chung và các môn thể thao nói riêng của Việt Nam cần chú trọng những tiêu chí chung với xu hướng thế giới, thậm chí là ngay từ khâu đào tạo để tránh trường hợp người hùng trong nước hay giải khu vực nhưng ra sân chơi lớn thì không đủ điều kiện (theo cách giải thích tế nhị như của FIVB). Điều này phải kết hợp với y học thể thao và cả các đơn vị có trách nhiệm với những phương pháp hiện đại.

Hy vọng chuyện “cấm” Đặng Thị Hồng thi đấu sẽ còn phần hậu với cách giải quyết đúng, đủ và có tình người để những VĐV không bị tổn thương, thậm chí là mang nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời.•