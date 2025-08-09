Nguyễn Anh Minh đạt thứ hạng lịch sử trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới

Chỉ trong gần hai tháng, golfer 18 tuổi liên tiếp góp mặt ở những giải đấu danh giá quốc tế. Trong 4 giải gần nhất, Anh Minh có tới 3 lần lọt Top 10, nổi bật là ngôi Á quân US Junior Amateur Championship, giúp anh lần đầu tiến vào Top 50 thế giới.

Gần nhất, tại The Western Amateur Championship, Anh Minh lọt vào vòng 1/8 và tăng thêm 5 bậc để chạm mốc lịch sử 37 WAGR.

Tuần tới (ngày 11-17/8), Anh Minh sẽ bước vào thử thách mới tại US Amateur Championship, giải đấu danh giá nhất của golf nghiệp dư toàn cầu, quy tụ 312 VĐV xuất sắc và từng là bệ phóng cho những tên tuổi huyền thoại như Tiger Woods, Phil Mickelson hay Bryson DeChambeau.

Nếu đạt kết quả tốt, Anh Minh chắc chắn sẽ còn thăng tiến trên bảng xếp hạng WAGR, và thiết lập cột mốc lịch sử mới cho golf Việt Nam.

Với việc du đấu tại Mỹ, Anh Minh sẽ vắng mặt tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra từ 18/8 đến 23/8 tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn. Tại sân chơi danh giá nhất trong nước, Anh Minh từng lên ngôi vô địch năm 2022, thời điểm giải lần đầu được đưa vào Hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam (VGA Tour). Một năm sau, anh giành ngôi Á quân. Mùa giải 2024, do đang thi đấu tại Mỹ, Anh Minh không góp mặt.

Ở bảng xếp hạng nữ, golf Việt Nam cũng đón tin vui khi Lê Chúc An tăng 3 bậc, vươn lên hạng 286 WAGR, thứ hạng cao nhất của một nữ golfer Việt trên Bảng xếp hạng Golf Nghiệp dư Thế giới.