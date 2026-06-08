Trực tiếp bóng đá U19 Thái Lan - U19 Malaysia: U19 Việt Nam nhờ cậy "tiểu Voi chiến" (U19 Đông Nam Á)
(20h, 8/6, bảng B giải U19 Đông Nam Á) Nếu U19 Thái Lan đánh bại U19 Malaysia, U19 Việt Nam sẽ được hưởng lợi lớn.
20h, 8/6 |
Điểm
Poomraphee
Surachai
Jeerapong
Apiwich
Wichan
Danuphon
Pichaiya
Ithimon
Phatharat
Siwakorn
Witthawat
Điểm
Haziq Aiman
Faris Danish
Shafizan
Safaraz
Zainudin
Hasyri
Haykal Danish
Farhan
Aiman
Wafiy
Akmal
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Người Thái trợ giúp U19 Việt Nam?
Cuộc đối đầu giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia có ý nghĩa lớn với U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Nếu 2 đội bóng này hòa nhau, U19 Việt Nam sẽ bị loại từ vòng bảng do kém U19 Malaysia trong danh sách các đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất.
Trong khi đó, nếu U19 Thái Lan hạ U19 Malaysia, cửa đi tiếp sẽ thuộc về U19 Việt Nam. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi "tiểu Voi chiến" được đánh giá cao hơn nhiều "Harimau Malaya". Trong quá khứ, họ có thành tích 2 thắng, 2 hòa và chỉ 1 lần để thua mỗi khi chạm trán U19 Malaysia.
Người Thái cũng có phong độ cao tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Họ nã tới 13 bàn vào lưới các đối thủ, ngoài ra còn không để thủng lưới.
(Bảng B) U19 Thái Lan đã biến U19 Brunei thành "bia tập bắn" trong trận ra quân U19 Đông Nam Á.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/06/2026 12:50 PM (GMT+7)