Trực tiếp bóng đá U19 Thái Lan - U19 Malaysia: U19 Việt Nam nhờ cậy "tiểu Voi chiến" (U19 Đông Nam Á)

20h, 8/6 | U19 Thái Lan 0 - 0 U19 Malaysia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U19 Thái Lan vs U19 Malaysia U19 Malaysia Điểm Poomraphee Surachai Jeerapong Apiwich Wichan Danuphon Pichaiya Ithimon Phatharat Siwakorn Witthawat Điểm Haziq Aiman Faris Danish Shafizan Safaraz Zainudin Hasyri Haykal Danish Farhan Aiman Wafiy Akmal Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U19 Thái Lan U19 Thái Lan U19 Malaysia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Poomraphee, Surachai, Jeerapong, Apiwich, Wichan, Danuphon, Pichaiya, Ithimon, Phatharat, Siwakorn, Witthawat Haziq Aiman, Faris Danish, Shafizan, Safaraz, Zainudin, Hasyri, Haykal Danish, Farhan, Aiman, Wafiy, Akmal

Người Thái trợ giúp U19 Việt Nam?

Cuộc đối đầu giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia có ý nghĩa lớn với U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Nếu 2 đội bóng này hòa nhau, U19 Việt Nam sẽ bị loại từ vòng bảng do kém U19 Malaysia trong danh sách các đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, nếu U19 Thái Lan hạ U19 Malaysia, cửa đi tiếp sẽ thuộc về U19 Việt Nam. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi "tiểu Voi chiến" được đánh giá cao hơn nhiều "Harimau Malaya". Trong quá khứ, họ có thành tích 2 thắng, 2 hòa và chỉ 1 lần để thua mỗi khi chạm trán U19 Malaysia.

Người Thái cũng có phong độ cao tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Họ nã tới 13 bàn vào lưới các đối thủ, ngoài ra còn không để thủng lưới.