Sinner vượt Alcaraz chạm cột mốc mới, chuỗi trận đấu tiệm cận hoàn hảo 2025

Sinner khởi đầu thuận lợi ở ATP Finals 2025

Jannik Sinner có khởi đầu hoàn hảo trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu ATP Finals 2025, khi vượt qua Felix Auger-Aliassime với tỷ số 7-5, 6-1 trong trận ra quân của bảng Bjorn Borg. Dù điểm số có vẻ thuận lợi cho tay vợt người Ý, Auger-Aliassime xứng đáng nhận lời khen khi thi đấu đầy nỗ lực, đặc biệt là trong phần lớn set đầu tiên, trước khi chấn thương chân trái khiến anh gặp khó khăn.

Sinner có phong độ gần như hoàn hảo năm 2025

Chiến thắng này khẳng định phong độ ấn tượng của Sinner trong năm 2025. Sau trận đấu với Auger-Aliassime, tay vợt 24 tuổi nâng tổng số chiến thắng lên 54 trận, chỉ 6 thất bại, đạt tỷ lệ thắng 90%, nhỉnh hơn Carlos Alcaraz (68-8, 89,5%) và Novak Djokovic (50 trận, 78%). Chuỗi chiến thắng trong nhà của Sinner hiện kéo dài 27 trận, chưa để thua set nào tại ATP Finals kể từ thất bại trước Djokovic ở chung kết 2023.

Phát biểu sau trận, Sinner bày tỏ: “Đây là một trận đấu rất khó cho tới lúc 6-5. Tôi đã có vài cơ hội để bẻ game. Anh ấy chơi rất chủ động và tôi rất vui khi vượt qua thử thách này. Chiến thắng trận mở màn luôn quan trọng, đặc biệt với thể thức này”.

Đồng thời, Sinner gửi lời chúc Auger-Aliassime chóng bình phục: “Tôi hy vọng không có gì nghiêm trọng và chúc cậu ấy sớm trở lại 100% thể lực”.

Chiến thắng này giúp Sinner duy trì phong độ đỉnh cao mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh ngôi số 1 cuối năm với Alcaraz, khi anh đang kém đối thủ 1.050 điểm trên bảng xếp hạng ATP Live Rankings. Bên cạnh đó, Sinner cũng nâng thành tích đối đầu với Auger-Aliassime lên 4-2, sau các thắng lợi liên tiếp ở Paris Masters và Turin gần đây.

Những cột mốc ấn tượng của tay vợt số 2 thế giới

Thống kê ấn tượng của Sinner trong năm nay càng làm nổi bật tầm vóc của anh gồm thành tích thắng thua 54-6 trong năm 2025, chuỗi thắng liên tiếp 27 trận trong nhà và tỷ lệ thắng cao nhất tại ATP Finals hiện nay (84,6%, 11-2), chỉ sau Ilie Nastase (88%, 22-3) trong lịch sử giải đấu (tính với các tay vợt thi đấu tối thiểu 10 trận).

Sinner đang chứng minh rằng 2025 là một năm gần như hoàn hảo với anh. Nếu duy trì phong độ hiện tại, tay vợt người Ý sẽ hướng tới kỳ ATP Finals thành công thứ hai liên tiếp và có thể kết thúc năm với ngôi số 1 thế giới.