Tennis đỉnh cao ATP Finals: Alcaraz quyết chiến Fritz, Musetti chạm trán De Minaur

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Khoảng 20h, 11/11 (vòng bảng ATP Finals)

Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Cuộc đối đầu giữa Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha, số 1 thế giới) và Taylor Fritz (Mỹ, số 6) tại ATP Finals 2025 được xem là trận đấu đáng chú ý nhất của bảng Connors. Trận đấu giữa hai ứng viên sáng giá cho suất bán kết, bên cạnh đó cả hai đều mang theo những mục tiêu rất rõ ràng.

Alcaraz (bên trái) sẽ chơi với quyết tâm lớn nhất ở trận gặp Fritz (bên phải)

Alcaraz dẫn Fritz 4-1 ở 5 lần đối đầu, trong đó có chiến thắng tại chung kết Tokyo vào tháng trước và trận bán kết Wimbledon kinh điển (thắng sau 4 set). Tay vợt Tây Ban Nha đang có động lực cực lớn, anh cần 3 trận thắng vòng bảng để chắc chắn kết thúc năm 2025 ở vị trí số 1 thế giới. Sau khi vượt qua Alex De Minaur ở trận mở màn, đánh bại Fritz sẽ đưa anh chạm một tay vào mục tiêu ấy.

Ngoài ra, Alcaraz chưa từng thi đấu tốt ở ATP Finals (chỉ thắng 3/7 trận trước năm nay). Chính vì vậy, anh bước vào giải với quyết tâm đặc biệt: “Tôi muốn làm thật tốt ở giải đấu này, và một ngày nào đó phải vô địch giải đấu này”.

Fritz cũng có động lực không kém, anh là Á quân ATP Finals năm ngoái và vừa chơi ấn tượng khi đánh bại Lorenzo Musetti ở trận ra quân. Đặc biệt, indoor hard court (sân cứng trong nhà) là mặt sân tốt nhất cho lối chơi dựa vào giao bóng, và những cú thuận tay uy lực của ngôi sao người Mỹ.

Dù thua Alcaraz 1-4, nhưng khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn đáng kể trong năm nay. Fritz từng có cơ hội kéo Alcaraz vào set 5 tại Wimbledon, và anh đã đánh bại tay vợt số 1 thế giới trong Laver Cup 2025.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng sau 2 set đấu.

Lorenzo Musetti - Alex De Minaur: Khoảng 2h30, 12/11 (vòng bảng ATP Finals)

Cả Lorenzo Musetti (Ý, hạng 9) và Alex de Minaur (Úc, hạng 7) bước vào lượt trận thứ hai với cùng áp lực, thua nữa là gần như hết cơ hội vào bán kết. ATP Finals không cho phép sai lầm, và thất bại ở trận mở màn khiến cuộc đối đầu này trở thành trận đấu “sống còn”.

Musetti (bên phải) dường như chưa thực sự là chính mình tại ATP Finals 2025

Musetti đang dẫn 3-1 trong 4 lần hai tay vợt đối đầu, và đặc biệt là thắng De Minaur cả hai lần trong năm 2025 (Monte Carlo và Madrid). Cả hai trận thắng đó đều có chung kịch bản, Musetti chơi đầy cảm xúc và bản năng, đánh bóng xoáy và nặng, biến hóa, ép De Minaur phải phòng ngự sâu.

Tại Turin, Musetti cũng được hưởng lợi từ khán giả nhà. Sân vận động Pala Alpitour luôn bùng nổ mỗi khi tay vợt Ý thi đấu, đây cũng là nơi từng tiếp thêm năng lượng để anh vào đến bán kết Rome Masters hồi tháng 5.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cả hai chiến thắng đó đều là trên sân đất nện, mặt sân giúp Musetti tối đa hóa khả năng đánh bóng xoáy topspin và thể hiện kỹ thuật.

De Minaur lại có cơ sở để tự tin từ… mặt sân. Dù thua Musetti 2 trận trong năm, nhưng đó là trên đất nện. Lần duy nhất gặp Musetti trên sân cứng, De Minaur là người thắng.

Sân cứng trong nhà năm nay ở Turin được đánh giá chậm hơn bình thường, điều này càng có lợi cho khả năng phòng thủ và những pha chạy, trả bóng dai dẳng đặc trưng của tay vợt Úc.

Bên cạnh đó, Musetti chỉ vừa đến Turin sau khi thi đấu trận chung kết tại Athens, nên chưa có đủ thời gian thích nghi với mặt sân mới. Trận mở màn thua Fritz cho thấy điều này rất rõ, Musetti thiếu cảm giác bóng và nhịp thi đấu chưa ổn định.

Dự đoán kết quả: De Minaur thắng sau 2 set.

Lịch thi đấu tennis 11/11