Video tennis Musetti - Fritz: Phô diễn đẳng cấp vượt trội (ATP Finals)

Fritz được đánh giá cao hơn Musetti và ngay trong set 1, tay vợt người Mỹ đã thể hiện sự vượt trội đó. Anh giành break point quan trọng ở game 4, ngoài ra không lần nào để mất break trước Musetti. Qua đấy, Fritz thắng 6-3 trong set 1.

Fritz thể hiện bản lĩnh

Bước sang set hai, Fritz tiếp tục chơi ổn định. Anh thêm 1 lần giành break point trước Musetti và bảo toàn thành công những game đấu mà bản thân cầm giao bóng. Nhờ vậy, Fritz tiến tới chiến thắng 6-4 ở set 2.

Chiến thắng sau 2 set đấu giúp Fritz có thắng lợi đầu tay ở ATP Finals. Anh chia sẻ vị trí đầu bảng Jimmy Connors với Alcaraz.