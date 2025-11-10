Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
lorenzo-vs-taylor
Nitto ATP Finals
Lorenzo Musetti 0
Taylor Fritz 2
jannik-vs-felix
Nitto ATP Finals
Jannik Sinner -
Felix Auger-Aliassime -

Video tennis Musetti - Fritz: Phô diễn đẳng cấp vượt trội (ATP Finals)

Sự kiện: ATP World Tour Finals 2025

(Vòng bảng ATP Finals) Fritz có màn trình diễn xuất sắc để khuất phục Musetti ở trận mở màn ATP Finals 2025.

  

Video tennis Musetti - Fritz: Phô diễn đẳng cấp vượt trội (ATP Finals) - 1

Fritz được đánh giá cao hơn Musetti và ngay trong set 1, tay vợt người Mỹ đã thể hiện sự vượt trội đó. Anh giành break point quan trọng ở game 4, ngoài ra không lần nào để mất break trước Musetti. Qua đấy, Fritz thắng 6-3 trong set 1.

Fritz thể hiện bản lĩnh

Fritz thể hiện bản lĩnh

Bước sang set hai, Fritz tiếp tục chơi ổn định. Anh thêm 1 lần giành break point trước Musetti và bảo toàn thành công những game đấu mà bản thân cầm giao bóng. Nhờ vậy, Fritz tiến tới chiến thắng 6-4 ở set 2.

Chiến thắng sau 2 set đấu giúp Fritz có thắng lợi đầu tay ở ATP Finals. Anh chia sẻ vị trí đầu bảng Jimmy Connors với Alcaraz.

Musetti

3-6, 4-6

Fritz

5

Aces

13

5

Lỗi kép

0

65%

Tỷ lệ giao bóng 1

66%

66%

Giao bóng 1 ăn điểm

84%

40%

Giao bóng 2 ăn điểm

63%

0/4

Điểm Break

2/12

62/142

Tổng số điểm

80/142

8

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

10/11/2025 21:26 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
