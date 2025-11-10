Tennis đỉnh cao ATP Finals: Duyên nợ Sinner - Aliassime, Fritz đấu kẻ thay thế Djokovic

Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime: Khoảng 2h30, 11/11 (vòng bảng ATP Finals)

ATP Finals 2025 ngày đấu thứ hai chứng kiến cặp đấu duyên nợ giữa Sinner gặp Auger-Aliassime. Sau 5 lần gặp nhau, Sinner dẫn 3-2, và quan trọng hơn, anh thắng cả 3 trận gần nhất, bao gồm chung kết Paris Masters 2025, nơi Felix thi đấu tốt nhưng vẫn thua trong hai set.

Sinner (bên trái) lại gặp lại Aliassime (bên phải) ở trận ra quân ATP Finals 2025

Sinner bước vào giải với phong độ vô cùng thuyết phục với 26 trận thắng liên tiếp trên sân cứng (trong nhà), cải thiện rõ rệt tỷ lệ giao bóng một sau US Open, và được thi đấu tại Turin, nơi khán giả Ý sẵn sàng biến sân đấu thành “chảo lửa”.

Aliassime cũng đến với ATP Finals bằng khí thế không hề nhỏ, lọt vào chung kết Paris Masters (thua chính Sinner ở chung kết) và giành vé dự giải vào phút chót. Tay vợt Canada từng gây nhiều khó khăn cho Sinner nhờ phong cách tấn công dồn dập, dám lên lưới kết thúc điểm. Anh thừa nhận: “Khoảng cách không còn xa. Mỗi lần gặp Sinner, tôi tiến gần hơn”.

Tuy nhiên, để hạ nhà đương kim vô địch ngay trận mở màn, Felix phải chơi gần như hoàn hảo, cần kết thúc nhanh các pha bóng, tận dụng tối đa cú giao bóng và không để Sinner kiểm soát những pha đánh ở vạch cuối sân. Vấn đề là Sinner hiện quá ổn định, khả năng phòng thủ rồi chuyển đổi trạng thái phản công của anh đang ở đỉnh cao.

Sinner còn có động lực kép, bảo vệ danh hiệu và tiếp tục cuộc đua tranh vị trí ATP No.1 cuối năm với Alcaraz. Cả nhà thi đấu sẽ đứng về phía anh. Felix có thể gây khó khăn. Nhưng để chặn chuỗi thắng của Sinner ngay tại Turin là rất khó.

Dự đoán kết quả: Sinner thắng 2-0.

Lorenzo Musetti - Taylor Fritz: Khoảng 20h, 10/11 (vòng bảng ATP Finals 2025)

Lorenzo Musetti bước vào ATP Finals 2025 đầy cảm xúc sau trận chung kết kéo dài 3 tiếng với Djokovic, nhưng chỉ hai ngày nghỉ là quá ít, thể lực sẽ là thách thức lớn. Musetti cũng chính là tay vợt nhận suất thay thế Djokovic sau khi Nole xin rút lui trước giải vì chấn thương.

Đối thủ Taylor Fritz giàu kinh nghiệm tại ATP Finals, từng vào bán kết 2022 và chung kết 2024, luôn thắng trận mở màn tại giải, và sân trong nhà nhanh cực kỳ phù hợp với lối đánh trực diện của anh, giao bóng và có cú thuận tay uy lực.

Fritz (áo đỏ) được đánh giá nhỉnh hơn Mussetti (bên trái) khi họ gặp nhau trên sân cứng (trong nhà)

Musetti là “nghệ sĩ” hiếm hoi còn sót lại của tennis hiện đại, anh liên tục thay đổi tốc độ từng cú đánh, dùng slice (cắt bóng) để kéo bóng thấp, rồi bất ngờ lên lưới nhằm phá vỡ mạch tấn công của đối thủ. Một điểm sáng lớn của Musetti là cú trái 1 tay mềm mại rất đẹp mắt.

Tuy Musetti đang dẫn 3-2 trong những lần hai tay vợt đối đầu, nhưng trận duy nhất hai tay vợt gặp nhau trong sân cứng (trong nhà) chiến thắng thuộc về tay vợt Mỹ. Kinh nghiệm thi đấu tại ATP Finals, cộng với khả năng duy trì sự ổn định trong các pha bóng tấn công nhanh, giúp Fritz được đánh giá cao hơn.

Dự đoán kết quả: Fritz thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis 10/11