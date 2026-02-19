Tennis đỉnh cao thế giới: Alcaraz đọ sức Khachanov, Sinner chạm mặt sao trẻ Mensik

Carlos Alcaraz - Karen Khachanov: Khoảng 23h30, 19/2 (tứ kết đơn nam Qatar Open)

Alcaraz đến Doha với vị thế số 1 thế giới và hạt giống số 1 của Qatar Open, đang nối dài chuỗi 9 trận thắng trong mùa 2026. Vòng trước anh hạ Royer sau hai set, nổi bật ở khả năng trả giao, tăng tốc cuối set và chuyển trạng thái tấn công, phòng ngự rất nhanh trên sân cứng ngoài trời.

Alcaraz (bên phải) gặp lại đối thủ ưa thích

Khachanov vào tứ kết đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái sau trận thắng ba set trước Fucsovics. Tay vợt Nga vẫn dựa nhiều vào giao bóng lực và các pha đánh một, hai cú dứt điểm sớm, nhưng hiệu quả giảm khi phải chơi bóng bền và bị ép di chuyển ngang liên tục.

Đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về Alcaraz, trong đó anh cũng thắng lần gặp trên sân cứng ngoài trời. Với nền tảng thể lực, độ biến hóa và khả năng gây áp lực khi trả giao, tay vợt Tây Ban Nha có cửa kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0.

Jannik Sinner - Jakub Mensik: Khoảng 1h, 20/2 (tứ kết đơn nam Qatar Open)

Sinner bước vào tứ kết Qatar Open với vị thế số 2 thế giới và nhóm hạt giống cao nhất giải. Tay vợt Ý đang thể hiện chất lượng giao bóng rất cao tại Doha khi chưa đối mặt break-point nào sau hai trận. Ở vòng 2, anh thắng Alexei Popyrin 6-3, 7-5 nhờ khả năng kiểm soát nhịp đánh và bẻ game đúng thời điểm cuối set.

Sinner (bên phải) lần đầu gặp tay vợt tài năng người Cộng Hòa Séc (bên trái)

Mensik, tay vợt trẻ Cộng Hòa Séc 20 tuổi, vào tứ kết sau chiến thắng gọn 6-3, 6-2 trước Zhizhen Zhang. Mensik không phải đối mặt break-point nào và có 3 lần bẻ game, cho thấy hiệu suất giao bóng một và cú đánh đầu tiên rất hiệu quả trên mặt sân cứng ngoài trời.

Hai tay vợt gặp nhau lần đầu. Mensik có xu hướng chơi tấn công nhanh và dựa nhiều vào giao bóng, nhưng Sinner vượt trội ở độ ổn định, trả giao và khả năng duy trì áp lực trong các game trả giao bóng.

Dự đoán kết quả: Sinner thắng 2-0.

Stefanos Tsitsipas - Andrey Rublev: Khoảng 19h, 19/2 (tứ kết đơn nam Qatar Open)

Tsitsipas và Rublev đều vào tứ kết Qatar Open với phong độ cao, cùng thắng 4/5 trận gần nhất. Thành tích đối đầu đang cân bằng 7-7, cho thấy cặp đấu này thường diễn ra rất sít sao về thế trận.

Rublev (bên phải) là đối thủ được đánh giá cao tại giải ATP 500 đang diễn ra ở Doha

Tsitsipas gây ấn tượng bằng hiệu suất giao bóng ổn định tại Doha tuần này, chưa phải đối mặt break-point nào qua hai vòng. Anh thắng Echargui dễ dàng và sau đó loại Daniil Medvedev trong hai set, kiểm soát tốt các game cầm giao và rút ngắn điểm số bằng những pha tấn công sớm.

Rublev, nhà vô địch Doha hai lần, tiếp tục cho thấy sự hợp sân khi thắng liền hai trận mà không đối mặt break-point. Anh ngược dòng trước Jesper De Jong sau khi bị dẫn sớm và sau đó vượt qua Fabian Marozsan khá áp đảo. Lối đánh giàu lực, nhịp độ cao từ cuối sân giúp Rublev tạo áp lực liên tục ở các game trả giao hai.

Với mức độ ổn định giao bóng của cả hai, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi vài game trả giao then chốt. Xét phong độ tuần này và “duyên sân” Doha, Rublev có phần nhỉnh hơn.

Dự đoán kết quả: Rublev thắng 2-1.

Ngoài Qatar Open, tennis hôm nay còn sôi động với hai giải lớn diễn ra song song là Rio Open (ATP 500) và Dubai Tennis Championships (WTA 1000). Tại Rio, vòng 2 có nhiều cặp đáng chú ý như Matteo Berrettini gặp Dusan Lajovic, tài năng trẻ chủ nhà Joao Fonseca gặp Ignacio Buse, cùng các trận Alejandro Tabilo so tài Francesco Passaro và Tomas Martin Etcheverry đụng độ Vilius Gaubas. Trong khi đó ở Dubai là loạt tứ kết chất lượng cao với Jessica Pegula – Clara Tauson, Mirra Andreeva – Amanda Anisimova, Coco Gauff – Alexandra Eala và Elina Svitolina – Antonia Ruzic.

Lịch thi đấu tennis ngày 19/2