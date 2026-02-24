Argentina âu lo trước World Cup: Messi mất phong độ, sao trẻ bị Real hắt hủi

Mastantuono và nỗi ám ảnh “đóng băng” tại Bernabeu

Khởi đầu của Franco Mastantuono dưới thời HLV Alvaro Arbeloa từng mở ra viễn cảnh rực rỡ. Sáu trận đầu tiên, tiền vệ trẻ người Argentina đá chính tới năm lần, ghi bàn và thường xuyên thi đấu hơn 70 phút. Anh được xem như một phương án đáng tin cậy trong hệ thống vốn đầy cạnh tranh của Real Madrid.

Franco Mastantuono đang gặp khó ở Real Madrid

Nhưng bóng đá đỉnh cao hiếm khi đi theo đường thẳng.

Kể từ trận gặp Rayo Vallecano, vai trò của Mastantuono sụt giảm đáng kể. Anh chỉ được tung vào sân ít phút trước Valencia, rồi hoàn toàn vắng mặt ở các trận gặp Real Sociedad, Benfica hay Osasuna. Tổng cộng, 13 phút trong bốn trận gần nhất – con số quá ít ỏi cho một cầu thủ đang nuôi hy vọng góp mặt ở đội tuyển quốc gia Argentina, tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Vấn đề không chỉ là thời lượng thi đấu, mà là thời điểm. Trận Finalissima với Tây Ban Nha cuối tháng 3 và World Cup vào tháng 6 đang đến rất gần. Với một cầu thủ trẻ, nhịp thi đấu liên tục chính là “oxy”. Thiếu nó, mọi tham vọng đều trở nên mong manh.

Cảnh báo từ quê nhà với Mastantuono

Tại Argentina, câu chuyện không bị xem đơn thuần là xoay tua lực lượng. Huyền thoại Norberto Alonso của River Plate thẳng thắn nhận định Mastantuono có nguy cơ bị “hủy hoại” nếu tiếp tục ngồi dự bị, thậm chí gợi ý anh nên tìm một bến đỗ thấp hơn để được ra sân thường xuyên.

Nhận định có phần gay gắt, nhưng phản ánh đúng thực tế: ở Real Madrid, sự kiên nhẫn là thứ xa xỉ. Hoặc thích nghi nhanh, hoặc chấp nhận bị đem cho mượn (trường hợp của Endrick là ví dụ điển hình). Lịch thi đấu dày đặc lẽ ra mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ, song với Mastantuono, cánh cửa lại khép dần.

Trong bối cảnh đội tuyển Argentina cần lớp kế cận đủ bản lĩnh để chia lửa cùng các trụ cột, sự chững lại của một tài năng trẻ sáng giá ngay trước thềm vòng chung kết World Cup 2026 rõ ràng không phải tín hiệu tích cực.

Messi chệch nhịp ở MLS

Nếu Mastantuono đại diện cho tương lai, thì Lionel Messi vẫn là hiện tại của ĐT Argentina. Thế nhưng trong trận mở màn MLS 2026, siêu sao 38 tuổi lại mang đến cảm giác bất an.

Messi chơi không tốt trong trận mở màn giải MLS

Trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Los Angeles FC tại sân L.A. Coliseum, Messi có một màn trình diễn “ổn”, nhưng với anh, “ổn” là chưa đủ. Những phút đầu, các pha xử lý thiếu chính xác hơn thường lệ. Anh cải thiện dần khả năng phân phối bóng, song không tung ra nổi cú sút trúng đích nào.

HLV Javier Mascherano khẳng định Messi tập luyện bình thường suốt tuần. Tuy nhiên, chấn thương gân kheo vẫn để lại dấu hỏi về nền tảng thể lực. Ở tuổi 38, mọi va chạm, mọi cú nước rút của Messi đều được soi kỹ hơn bao giờ hết.

Khán đài hôm ấy cũng không hoàn toàn là “nhà” của Messi. Lượng CĐV LAFC áp đảo, nhiều người mặc áo của Son Heung Min. Khi Messi ngã xuống cuối trận mà không được thổi phạt, tiếng la ó vang lên. Một hình ảnh lạ lẫm với người từng quen sống trong sự tôn sùng.

World Cup & chiếc đồng hồ không chờ đợi ai

Sau trận, Messi đổi áo với Denis Bouanga rồi rời sân khá nhanh. HLV Lionel Scaloni từng khẳng định quyết định dự World Cup hoàn toàn do Messi. “Sáu tháng là khoảng thời gian dài”, ông nói hồi cuối năm ngoái. Giờ đây, chỉ còn bốn tháng.

Tham vọng bảo vệ ngôi vương của Argentina đang bị đặt dấu hỏi lớn

Với Argentina, bài toán không chỉ nằm ở phong độ của Messi, mà còn ở sự trưởng thành kịp thời của những nhân tố như Mastantuono. Một bên là huyền thoại cần duy trì thể trạng, một bên là tài năng trẻ cần được trao cơ hội. Cả hai đều đang chạy đua với thời gian.

Lịch sử từng chứng minh: nghi ngờ Messi là canh bạc rủi ro. Nhưng World Cup không chờ đợi bất kỳ ai, kể cả những tượng đài. Nếu Mastantuono không sớm tìm lại nhịp điệu và Messi không kịp tăng tốc, Argentina sẽ bước vào mùa hè 2026 với nhiều hơn một dấu hỏi.