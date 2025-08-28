Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Dự đoán tennis US Open ngày 28/8: Sinner gặp khó, Popyrin có thể gây bất ngờ

Sự kiện: US Open 2025 Alexander Zverev Jannik Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Jannik Sinner và Alexander Zverev chuẩn bị tranh tài tại vòng 2 US Open 2025, đối đầu hai đối thủ đầy thử thách là Alexei Popyrin và Jacob Fearnley. Cả hai đều hướng tới chiến thắng để tiến sâu.

  

🎾 Jannik Sinner - Alexei Popyrin: Khoảng 0h, 29/8 (vòng 2 đơn nam)

Alexei Popyrin trở lại Arthur Ashe Stadium với sự tự tin lớn sau màn hạ gục Novak Djokovic ở US Open 2024 và hai chức vô địch Masters 1000 đầy ấn tượng. Dù khởi đầu năm 2025 chật vật, phong độ ổn định gần đây giúp anh sẵn sàng đấu tay đôi với tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner, nhà vô địch US Open 2024.

Sinner được dự báo sẽ gặp đôi chút khó khăn trước&nbsp;Popyrin

Sinner được dự báo sẽ gặp đôi chút khó khăn trước Popyrin

Sinner, dù phải nghỉ vài tháng vì án phạt doping, vẫn thể hiện sức mạnh áp đảo với tỉ lệ thắng vượt trội và kỹ thuật hoàn hảo trên mặt sân cứng. Tuy nhiên, Popyrin có thừa kinh nghiệm đối đầu các tay vợt hàng đầu và sở hữu pha giao bóng, cú thuận tay cực mạnh đủ sức tạo bất ngờ.

Trận đấu hứa hẹn căng thẳng và kịch tính. Sinner là cửa trên nhưng nếu Popyrin giữ được sự tập trung và phát huy tối đa điểm mạnh, anh hoàn toàn có thể làm nên "địa chấn" lần nữa. Dù vậy, với sự thi đấu ổn định và phong độ xuất sắc, nhiều khả năng Sinner sẽ là người giành vé đi tiếp.

📈 Dự đoán trận đấu

Trận đấu sẽ rất kịch tính và có những set đấu giằng co, nhưng khả năng để Popyrin lặp lại kỳ tích là không cao nếu Sinner giữ được nhịp độ và tinh thần thi đấu. Nhiều khả năng Sinner sẽ giành chiến thắng sau 3 hoặc 4 set.

🎾 Alexander Zverev - Fearnley: Khoảng 6h, 29/8 (vòng 2 đơn nam)

Alexander Zverev, hạt giống số 3, đang có khởi đầu khá vững với chiến thắng nhẹ nhàng trước Alejandro Tabilo. Đối thủ sắp tới là tài năng trẻ người Anh Jacob Fearnley, người vừa tạo bất ngờ lớn khi loại Roberto Bautista Agut trước đó.

Zverev có lợi thế về tâm lý so với đối thủ người Anh

Zverev có lợi thế về tâm lý so với đối thủ người Anh

Dù Fearnley đầy quyết tâm và có phong độ tốt gần đây, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của Zverev vẫn là yếu tố vượt trội. Trước đó, Zverev từng thắng dễ Fearnley ở hai lần gặp gỡ, cho thấy khoảng cách rõ ràng giữa hai tay vợt.

Nhiều dự đoán cho rằng Fearnley có thể gây khó khăn và giành được ít nhất 1 set, nhưng Zverev sẽ biết cách kiểm soát tình hình và giành chiến thắng chung cuộc trong 4 set. Với phong độ hiện tại, Zverev được đánh giá sáng cửa tiến sâu và vẫn là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

📈 Dự đoán trận đấu

Zverev có thể thắng 3-1. Fearnley có thể gây khó khăn một set nhờ phong độ nhưng Zverev sẽ biết cách kiểm soát và khắc phục tình thế để giành quyền đi tiếp.

Lịch thi đấu US Open 2025 ngày 28/8

Giờ

Cặp đấu

Trực tiếp

US Open 2025 - đơn nam - vòng 2

Thứ năm, 28/08/2025
22:00 Lorenzo Musetti David Goffin
22:00 Adam Walton Chak Lam Coleman Wong
22:00 Tristan Boyer Andrey Rublev
23:30 Valentin Royer Denis Shapovalov
23:30 Jenson Brooksby Flavio Cobolli
23:30 Karen Khachanov Kamil Majchrzak
23:30 Leandro Riedi Francisco Cerundolo

Thứ sáu, 29/08/2025
00:00 Jannik Sinner Alexei Popyrin
01:30 Gabriel Diallo Jaume Munar
03:00 Alexander Bublik Tristan Schoolkate
03:00 Roman Safiullin Felix Auger-Aliassime
03:00 Stefanos Tsitsipas Daniel Altmaier
04:00 Shintaro Mochizuki Alex De Minaur
06:00 Alexander Zverev Jacob Fearnley
07:30 Nuno Borges Tommy Paul

US Open 2025 - đơn nữ - vòng 2

Thứ năm, 28/08/2025
22:00 Linda Noskova Eva Lys
22:00 Beatriz Haddad Maia Viktorija Golubic
22:00 Maria Sakkari Anna Bondar
22:00 Ekaterina Alexandrova Xinyu Wang
22:00 Anna Kalinskaya Yulia Putintseva
22:30 Suzan Lamens Iga Swiatek
23:30 Zeynep Sonmez Marta Kostyuk
23:30 Magdalena Frech Peyton Stearns

Thứ sáu, 29/08/2025
00:00 Sorana Cirstea Karolina Muchova
00:00 Hailey Baptiste Naomi Osaka
00:00 Anastasia Zakharova Laura Siegemund
01:30 Renata Zarazua Diane Parry
01:30 Daria Kasatkina Kamilla Rakhimova
01:30 Jaqueline Cristian Ashlyn Krueger
06:00 Donna Vekic Coco Gauff
08:00 Amanda Anisimova Maya Joint
Video tennis Alcaraz - Bellucci: Tốc hành 3 set, khác biệt đẳng cấp (US Open)
Video tennis Alcaraz - Bellucci: Tốc hành 3 set, khác biệt đẳng cấp (US Open)

(Tin thể thao, tin tennis, vòng 2 US Open) Alcaraz chứng tỏ sức mạnh áp đảo hoàn toàn so với đối thủ tới từ Italia, Mattia Bellucci.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2025 10:15 AM (GMT+7)
Tin liên quan
US Open 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN