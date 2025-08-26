Dự đoán tennis US Open ngày 26/8: "Nhà vua" Sinner xuất trận, đập tan nghi ngờ

🎾 Jannik Sinner - Vit Kopriva: Khoảng 0h, 25/8 (vòng 1 đơn nam)

Sinner, đương kim vô địch và hạt giống số 1 của US Open 2025, sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu của mình bằng trận đấu vòng 1 gặp Vit Kopriva, tay vợt Cộng hòa Séc, đang xếp hạng 87 thế giới (ATP).

Đây là trận đấu để Sinner khẳng định anh đã hoàn toàn khỏe mạnh để hướng tới việc bảo vệ danh hiệu

Kopriva nổi tiếng với cú thuận tay đẹp mắt, tuy nhiên anh thiếu những cú đánh áp chế đủ mạnh để gây khó dễ cho đối thủ.

Sinner đã có một năm 2025 rất thành công với 31 trận thắng và 4 thất bại, giành được 2 Grand Slam, trong đó có Australian Open và Wimbledon. Mặc dù vừa trải qua quãng thời gian khó khăn do bị ốm, buộc phải rút lui khỏi chung kết Cincinnati và giải đôi tại New York, tay vợt người Ý vẫn được tin tưởng sẽ hồi phục nhanh chóng để thi đấu tốt ở US Open.

Nhìn chung, đây được coi là trận đấu mở màn thuận lợi cho Sinner trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch US Open, trước khi anh có thể đối đầu với những thử thách lớn hơn như Alexei Popyrin hoặc Emil Ruusuvuori ở vòng sau.

📈 Dự đoán trận đấu: Sinner nhiều khả năng sẽ thắng nhanh với tỷ số trắng (3-0) hoặc 3-1 do sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ trên mặt sân cứng. Tuy nhiên, với áp lực bảo vệ danh hiệu và vừa hồi phục thể lực, anh sẽ phải cẩn trọng để tránh những bất ngờ.

🎾 Alexander Zverev - Alejandro Tabilo: Khoảng 7h30, 26/8 (vòng 1 đơn nam)

Zverev, hạt giống số 3 tại US Open 2025, sẽ gặp tay vợt hạng 87 thế giới người Cộng hòa Séc, Alejandro Tabilo. Zverev là ứng viên sáng giá cho chức vô địch, và anh được các chuyên gia dự đoán có tỷ lệ thắng trận này đạt 96.8%, điều này cho thấy Tabilo bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Zverev có thành tích 33 thắng - 10 thua trên sân cứng trong 12 tháng qua, giành được 1 danh hiệu. Anh sở hữu tỷ lệ thắng game cầm giao bóng lên đến 87% và tỷ lệ thắng game trả giao bóng đạt 26.4%, cùng khả năng tận dụng gần 40% các cơ hội break point.

Zverev dự báo sẽ có trận thắng ở vòng 1

Trong khi đó, Tabilo, 28 tuổi, đang có năm thi đấu không mấy thành công trên sân cứng với 7 thắng - 13 thua và chưa có danh hiệu ATP nào. Tuy Tabilo có cú giao bóng tốt (thắng 97.1% game cầm giao bóng) và kỹ thuật thuận tay ấn tượng, khả năng phòng ngự và trả giao bóng của anh lại khá yếu kém (thua tới 94.1% game trả giao bóng). Những yếu tố này khiến Tabilo khó lòng tạo sự khác biệt trước Zverev.

📈 Dự đoán trận đấu: Zverev dự kiến sẽ giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 hoặc 3-1 để tiến vào vòng 2 gặp các tay vợt như Alexei Popyrin hoặc Emil Ruusuvuori.

