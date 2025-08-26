Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

joao-vs-miomir
US Open
Joao Fonseca 3
Miomir Kecmanovic 0
federico-agustin-vs-jack
US Open
Federico Agustin Gomez 1
Jack Draper 3
reilly-vs-carlos
US Open
Reilly Opelka 0
Carlos Alcaraz 1
alycia-vs-mirra
US Open
Alycia Parks 0
Mirra Andreeva 2

Dự đoán tennis US Open ngày 26/8: "Nhà vua" Sinner xuất trận, đập tan nghi ngờ

Sự kiện: US Open 2025 Jannik Sinner

(Tin thể thao, nhận định tennis) US Open 2025 khởi tranh với tâm điểm Jannik Sinner và Alexander Zverev ra quân vòng 1. Nhà đương kim vô địch và hạt giống số 3 đều được dự đoán sẽ có chiến thắng thuận lợi trước đối thủ dưới cơ.

  

🎾 Jannik Sinner - Vit Kopriva: Khoảng 0h, 25/8 (vòng 1 đơn nam)

Sinner, đương kim vô địch và hạt giống số 1 của US Open 2025, sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu của mình bằng trận đấu vòng 1 gặp Vit Kopriva, tay vợt Cộng hòa Séc, đang xếp hạng 87 thế giới (ATP). 

Đây là trận đấu để Sinner khẳng định anh đã hoàn toàn khỏe mạnh để hướng tới việc bảo vệ danh hiệu

Kopriva nổi tiếng với cú thuận tay đẹp mắt, tuy nhiên anh thiếu những cú đánh áp chế đủ mạnh để gây khó dễ cho đối thủ.

Sinner đã có một năm 2025 rất thành công với 31 trận thắng và 4 thất bại, giành được 2 Grand Slam, trong đó có Australian Open và Wimbledon. Mặc dù vừa trải qua quãng thời gian khó khăn do bị ốm, buộc phải rút lui khỏi chung kết Cincinnati và giải đôi tại New York, tay vợt người Ý vẫn được tin tưởng sẽ hồi phục nhanh chóng để thi đấu tốt ở US Open.

Nhìn chung, đây được coi là trận đấu mở màn thuận lợi cho Sinner trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch US Open, trước khi anh có thể đối đầu với những thử thách lớn hơn như Alexei Popyrin hoặc Emil Ruusuvuori ở vòng sau.

📈 Dự đoán trận đấu: Sinner nhiều khả năng sẽ thắng nhanh với tỷ số trắng (3-0) hoặc 3-1 do sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ trên mặt sân cứng. Tuy nhiên, với áp lực bảo vệ danh hiệu và vừa hồi phục thể lực, anh sẽ phải cẩn trọng để tránh những bất ngờ.

🎾 Alexander Zverev - Alejandro Tabilo: Khoảng 7h30, 26/8 (vòng 1 đơn nam)

Zverev, hạt giống số 3 tại US Open 2025, sẽ gặp tay vợt hạng 87 thế giới người Cộng hòa Séc, Alejandro Tabilo. Zverev là ứng viên sáng giá cho chức vô địch, và anh được các chuyên gia dự đoán có tỷ lệ thắng trận này đạt 96.8%, điều này cho thấy Tabilo bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Zverev có thành tích 33 thắng - 10 thua trên sân cứng trong 12 tháng qua, giành được 1 danh hiệu. Anh sở hữu tỷ lệ thắng game cầm giao bóng lên đến 87% và tỷ lệ thắng game trả giao bóng đạt 26.4%, cùng khả năng tận dụng gần 40% các cơ hội break point.

Zverev dự báo sẽ có trận thắng ở vòng 1

Trong khi đó, Tabilo, 28 tuổi, đang có năm thi đấu không mấy thành công trên sân cứng với 7 thắng - 13 thua và chưa có danh hiệu ATP nào. Tuy Tabilo có cú giao bóng tốt (thắng 97.1% game cầm giao bóng) và kỹ thuật thuận tay ấn tượng, khả năng phòng ngự và trả giao bóng của anh lại khá yếu kém (thua tới 94.1% game trả giao bóng). Những yếu tố này khiến Tabilo khó lòng tạo sự khác biệt trước Zverev.

📈 Dự đoán trận đấu: Zverev dự kiến sẽ giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 hoặc 3-1 để tiến vào vòng 2 gặp các tay vợt như Alexei Popyrin hoặc Emil Ruusuvuori.

📅 Lịch thi đấu US Open ngày 26/8

Giờ

Cặp đấu

Trực tiếp

US Open 2025 - đơn nam - vòng 1

Thứ ba, 26/08/2025

22:00

Marton Fucsovics

Denis Shapovalov

22:00

Lorenzo Musetti

Giovanni Mpetshi Perricard

22:00

Matteo Arnaldi

Francisco Cerundolo

23:30

Alexei Popyrin

Emil Ruusuvuori

23:30

Alexander Bublik

Marin Cilic

23:30

Quentin Halys

David Goffin

Thứ tư, 27/08/2025

00:00

Jannik Sinner

Vit Kopriva

00:00

Valentin Royer

Yunchaokete Bu

00:00

Leandro Riedi

Pedro Martinez Portero

01:00

Lorenzo Sonego

Tristan Schoolkate

01:30

Billy Harris

Felix Auger-Aliassime

01:30

Stefanos Tsitsipas

Alexandre Muller

01:30

Hugo Gaston

Shintaro Mochizuki

02:00

Daniel Altmaier

Hamad Medjedovic

03:00

Nuno Borges

Brandon Holt

03:00

Roberto Bautista Agut

Jacob Fearnley

03:00

Gael Monfils

Roman Safiullin

03:30

Christopher O'Connell

Alex De Minaur

07:30

Elmer Moller

Tommy Paul

07:30

Alexander Zverev

Alejandro Tabilo

US Open 2025 - đơn nữ - vòng 1

Thứ ba, 26/08/2025

22:00

Katie Boulter

Marta Kostyuk

22:00

Victoria Jimenez Kasintseva

Maya Joint

22:00

Beatriz Haddad Maia

Sonay Kartal

22:00

Suzan Lamens

Valerie Glozman

22:30

Emiliana Arango

Iga Swiatek

23:30

Caroline Dolehide

Xinyu Wang

Thứ tư, 27/08/2025

00:00

Linda Noskova

Dalma Galfi

00:00

Amanda Anisimova

Kimberly Birrell

00:00

Danielle Collins

Jaqueline Cristian

00:00

Lois Boisson

Viktorija Golubic

01:30

Ekaterina Alexandrova

Anastasija Sevastova

01:30

Laura Siegemund

Diana Shnaider

02:00

Francesca Jones

Eva Lys

02:00

Ashlyn Krueger

Sofia Kenin

03:30

Sorana Cirstea

Solana Sierra

03:30

Anastasia Zakharova

Elina Avanesyan

04:00

Donna Vekic

Jessica Bouzas Maneiro

05:00

Hailey Baptiste

Katerina Siniakova

06:00

Greet Minnen

Naomi Osaka

06:00

Ajla Tomljanovic

Coco Gauff
Theo Nguyễn Hưng

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2025 08:52 AM (GMT+7)
