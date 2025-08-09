Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Dự đoán tennis Cincinnati Open ngày 9/8: Nhà vô địch Sinner xuất trận, Sabalenka cẩn thận cú sốc

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

(Tin thể thao, tin tennis) Dự đoán kịch tính vòng 2 Cincinnati 2025, Sinner, Sabalenka được đánh giá cao thắng dễ trong khi Tsitsipas và Marozsan đối đầu gay cấn, Swiatek dự kiến áp đảo Potapova.

  

💥 Jannik Sinner - Daniel Elahi Galan: Khoảng 1h, 10/8 (vòng 2 đơn nam)

Jannik Sinner, đương kim vô địch ATP Cincinnati Open, đang có phong độ rất cao trong năm 2025. Anh đã từng giành chiến thắng quan trọng trong những giải Grand Slam lớn như Australian Open và Wimbledon và đang nắm giữ ngôi số 1 thế giới. Trong khi đó, Daniel Elahi Galan dù thi đấu quyết tâm nhưng chưa thực sự nổi bật trên sân cứng, đồng thời thành tích đối đầu cũng không có lợi cho anh khi đã thua cả hai lần gặp Sinner trước đây.

Sinner xuất trận Cincinnati Open 2025

Sinner xuất trận Cincinnati Open 2025

Sinner cũng vừa có thời gian nghỉ ngơi sau Wimbledon, giúp anh duy trì thể lực tốt và sự tập trung cho giải Cincinnati. Với kỹ thuật vượt trội, khả năng kiểm soát trận đấu và kinh nghiệm, Sinner có thể sẽ chiếm ưu thế áp từ rất sớm.

🎯 Dự đoán: Jannik Sinner sẽ thắng sau 2 set.

💥 Stefanos Tsitsipas - Fabian Marozsan: Khoảng 23h30, 9/8 (vòng 2 đơn nam)

Stefanos Tsitsipas đang ở phong độ không ổn định trong năm 2025 với thành tích 19-14 (19 thắng, 14 thua), trong đó có nhiều trận đấu khó khăn. Trận thua gần đây trước Christopher O’Connell và sự thay đổi ban huấn luyện khiến anh bị đánh giá thấp hơn kỳ vọng. Fabian Marozsan có lối chơi tấn công nhanh và rất biết cách tạo áp lực lên điểm yếu ở cú trái tay của Tsitsipas. Đây cũng là lần đầu hai tay vợt gặp nhau nên sẽ là trận đấu mở rất khó đoán.

Các chuyên gia và mô hình dự đoán cho rằng Marozsan có khả năng thắng cao hơn dù là cửa dưới, với tỷ lệ chiến thắng được đánh giá gần ngang bằng hoặc hơi nghiêng về Marozsan. Nhận định phổ biến là Marozsan sẽ giành chiến thắng sau 3 set trong một trận đấu căng thẳng và kịch tính.

🎯 Dự đoán: Fabian Marozsan thắng sau 3 set.

💥 Iga Swiatek - Anastasia Potapova: Khoảng 22h, 9/8 (vòng 2 đơn nữ)

Iga Swiatek có phong độ rất cao trong năm 2025, cô lên ngôi Wimbledon gần đây và được đánh giá là ứng viên sáng giá cho các danh hiệu lớn, trong đó có US Open và cả Cincinnati. Anastasia Potapova gần đây chơi không tốt và chưa có phong độ ổn định trên sân cứng, đồng thời đối đầu trước đây Swiatek thắng áp đảo 6-0, 6-0 tại Roland Garros 2024.

🎯 Dự đoán: Dù đây là lần đầu hai người gặp nhau trên sân cứng, Swiatek vẫn có thể thắng dễ sau 2 set. 

💥 Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova: Khoảng 6h, 10/8 (vòng 2 đơn nữ)

Sabalenka đang có phong độ rất tốt trên sân cứng trong năm 2025 với thành tích 22-4,. Là hạt giống số 1 của giải, Sabalenka sở hữu sức mạnh trong cú giao bóng và khả năng tấn công đa dạng, điều này giúp cô chiếm ưu thế trên mặt sân nhanh như sân cứng.

Sabalenka phải thi đấu tập trung trước Vondrousova

Sabalenka phải thi đấu tập trung trước Vondrousova

Marketa Vondrousova là đối thủ không đơn giản, có lối chơi kiên cường và kỹ thuật tốt. Cô từng thắng Sabalenka trong lần gặp gần nhất tại Berlin trên mặt sân cỏ, tuy nhiên thành tích đối đầu trên sân cứng đang nghiêng về Sabalenka với tỷ lệ thắng cao hơn. Vondrousova cần tận dụng tối đa khả năng di chuyển linh hoạt và những pha đánh bền để gây khó khăn cho Sabalenka.

Theo dự đoán và nhận định từ chuyên gia, Sabalenka có 69% cơ hội chiến thắng. Trận đấu được dự báo sẽ rất căng thẳng và có thể kéo dài đến 3 set khi mà Vondrousova không phải là đối thủ dễ bị khuất phục.

🎯 Dự đoán: Aryna Sabalenka thắng sau 3 set.

Lịch thi đấu tennis Cincinnati Open ngày 9/8

Giờ

Cặp đấu

Trực tiếp

Cincinnati Open 2025 - đơn nam - vòng 2

Thứ bảy, 09/08/2025

22:00

Casper Ruud

Arthur Rinderknech

On Sports

22:00

Benjamin Bonzi

Lorenzo Musetti

On Sports

22:00

Alex Michelsen

Corentin Moutet

On Sports

22:00

Roman Safiullin

Holger Rune

On Sports

23:30

Pedro Martinez Portero

Tommy Paul

On Sports

23:30

Tomas Martin Etcheverry

Felix Auger-Aliassime

On Sports

23:30

Stefanos Tsitsipas

Fabian Marozsan

On Sports

Chủ nhật, 10/08/2025

01:00

Jannik Sinner

Daniel Elahi Galan

On Sports

01:00

Sebastian Baez

Gabriel Diallo

On Sports

01:00

Tomas Machac

Adrian Mannarino

On Sports

01:00

Chak Lam Coleman Wong

Ugo Humbert

On Sports

02:30

Zizou Bergs

Lorenzo Sonego

On Sports

02:30

Alejandro Davidovich Fokina

Joao Fonseca

On Sports

02:30

Terence Atmane

Flavio Cobolli

On Sports

06:00

Frances Tiafoe

Roberto Carballes Baena

On Sports

07:30

Taylor Fritz

Emilio Nava

On Sports

Cincinnati Open 2025 - đơn nữ - vòng 2

Thứ bảy, 09/08/2025

22:00

Anastasia Pavlyuchenkova

Aoi Ito

22:00

Iga Swiatek

Anastasia Potapova

22:00

Tatjana Maria

Marta Kostyuk

23:30

Leylah Fernandez

Jessica Bouzas Maneiro

23:30

Magdalena Frech

Sorana Cirstea

23:30

Maya Joint

Beatriz Haddad Maia

Chủ nhật, 10/08/2025

00:00

Eva Lys

Madison Keys

01:00

Olga Danilovic

Emma Raducanu

01:00

Taylor Townsend

Liudmila Samsonova

01:00

Clervie Ngounoue

Elise Mertens

01:30

Elena Rybakina

Renata Zarazua

02:30

Yue Yuan

Diana Shnaider

02:30

Ekaterina Alexandrova

Lulu Sun

02:30

Anna Kalinskaya

Peyton Stearns

06:00

Aryna Sabalenka

Marketa Vondrousova

07:30

Leolia Jeanjean

Amanda Anisimova

