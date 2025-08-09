Dự đoán tennis Cincinnati Open ngày 9/8: Nhà vô địch Sinner xuất trận, Sabalenka cẩn thận cú sốc

💥 Jannik Sinner - Daniel Elahi Galan: Khoảng 1h, 10/8 (vòng 2 đơn nam)

Jannik Sinner, đương kim vô địch ATP Cincinnati Open, đang có phong độ rất cao trong năm 2025. Anh đã từng giành chiến thắng quan trọng trong những giải Grand Slam lớn như Australian Open và Wimbledon và đang nắm giữ ngôi số 1 thế giới. Trong khi đó, Daniel Elahi Galan dù thi đấu quyết tâm nhưng chưa thực sự nổi bật trên sân cứng, đồng thời thành tích đối đầu cũng không có lợi cho anh khi đã thua cả hai lần gặp Sinner trước đây.

Sinner xuất trận Cincinnati Open 2025

Sinner cũng vừa có thời gian nghỉ ngơi sau Wimbledon, giúp anh duy trì thể lực tốt và sự tập trung cho giải Cincinnati. Với kỹ thuật vượt trội, khả năng kiểm soát trận đấu và kinh nghiệm, Sinner có thể sẽ chiếm ưu thế áp từ rất sớm.

🎯 Dự đoán: Jannik Sinner sẽ thắng sau 2 set.

💥 Stefanos Tsitsipas - Fabian Marozsan: Khoảng 23h30, 9/8 (vòng 2 đơn nam)

Stefanos Tsitsipas đang ở phong độ không ổn định trong năm 2025 với thành tích 19-14 (19 thắng, 14 thua), trong đó có nhiều trận đấu khó khăn. Trận thua gần đây trước Christopher O’Connell và sự thay đổi ban huấn luyện khiến anh bị đánh giá thấp hơn kỳ vọng. Fabian Marozsan có lối chơi tấn công nhanh và rất biết cách tạo áp lực lên điểm yếu ở cú trái tay của Tsitsipas. Đây cũng là lần đầu hai tay vợt gặp nhau nên sẽ là trận đấu mở rất khó đoán.

Các chuyên gia và mô hình dự đoán cho rằng Marozsan có khả năng thắng cao hơn dù là cửa dưới, với tỷ lệ chiến thắng được đánh giá gần ngang bằng hoặc hơi nghiêng về Marozsan. Nhận định phổ biến là Marozsan sẽ giành chiến thắng sau 3 set trong một trận đấu căng thẳng và kịch tính.

🎯 Dự đoán: Fabian Marozsan thắng sau 3 set.

💥 Iga Swiatek - Anastasia Potapova: Khoảng 22h, 9/8 (vòng 2 đơn nữ)

Iga Swiatek có phong độ rất cao trong năm 2025, cô lên ngôi Wimbledon gần đây và được đánh giá là ứng viên sáng giá cho các danh hiệu lớn, trong đó có US Open và cả Cincinnati. Anastasia Potapova gần đây chơi không tốt và chưa có phong độ ổn định trên sân cứng, đồng thời đối đầu trước đây Swiatek thắng áp đảo 6-0, 6-0 tại Roland Garros 2024.

🎯 Dự đoán: Dù đây là lần đầu hai người gặp nhau trên sân cứng, Swiatek vẫn có thể thắng dễ sau 2 set.

💥 Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova: Khoảng 6h, 10/8 (vòng 2 đơn nữ)

Sabalenka đang có phong độ rất tốt trên sân cứng trong năm 2025 với thành tích 22-4,. Là hạt giống số 1 của giải, Sabalenka sở hữu sức mạnh trong cú giao bóng và khả năng tấn công đa dạng, điều này giúp cô chiếm ưu thế trên mặt sân nhanh như sân cứng.

Sabalenka phải thi đấu tập trung trước Vondrousova

Marketa Vondrousova là đối thủ không đơn giản, có lối chơi kiên cường và kỹ thuật tốt. Cô từng thắng Sabalenka trong lần gặp gần nhất tại Berlin trên mặt sân cỏ, tuy nhiên thành tích đối đầu trên sân cứng đang nghiêng về Sabalenka với tỷ lệ thắng cao hơn. Vondrousova cần tận dụng tối đa khả năng di chuyển linh hoạt và những pha đánh bền để gây khó khăn cho Sabalenka.

Theo dự đoán và nhận định từ chuyên gia, Sabalenka có 69% cơ hội chiến thắng. Trận đấu được dự báo sẽ rất căng thẳng và có thể kéo dài đến 3 set khi mà Vondrousova không phải là đối thủ dễ bị khuất phục.

🎯 Dự đoán: Aryna Sabalenka thắng sau 3 set.

Lịch thi đấu tennis Cincinnati Open ngày 9/8