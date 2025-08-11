Dự đoán tennis Cincinnati Open: Sinner đấu đối thủ cao 2m03, Sabalenka so tài Raducanu

🎾 Jannik Sinner - Gabriel Diallo: Khoảng 6h, 12/8 (vòng 3 đơn nam)

Gabriel Diallo, cao tới 2m03, tay vợt người Canada, đang chơi rất tự tin với những cú đánh mạnh và giao bóng chuẩn xác. Anh gây ấn tượng nhờ phong cách tấn công nhanh, tận dụng lợi thế chiều cao và sự linh hoạt để lên lưới kết thúc điểm sớm. Đây là lần đầu tiên Diallo gặp Jannik Sinner, nên mọi chuyện đều rất mới mẻ và khó đoán.

Sinner (bên trái) so tài với tay vợt Canada, cao tới 2m03 (bên phải)

Jannik Sinner hiện là tay vợt số 1 thế giới, đã giành nhiều danh hiệu quan trọng trong năm 2025, trong đó có chức vô địch Wimbledon. Sinner chơi rất chắc chắn với những cú giao bóng đều và ít lỗi. Anh biết cách kiểm soát điểm số tốt và tận dụng các cơ hội để kết thúc pha bóng nhanh.

Sinner có ưu thế nhiều hơn nhờ kinh nghiệm và sự ổn định ở những thời điểm quyết định trong trận đấu. Diallo có thể gây khó khăn với lối chơi tấn công mạnh mẽ và giao bóng tốt, nhưng để thắng, anh cần giữ tập trung và hạn chế sai lầm.

📈 Dự đoán: Sinner sẽ thắng trong 2 set.

🎾 Aryna Sabalenka - Emma Raducanu: Khoảng 23h30, 11/8 (vòng 3 đơn nữ)

Aryna Sabalenka, tay vợt số 1 thế giới, bước vào vòng 3 sau chiến thắng vất vả trước Marketa Vondrousova với tỉ số 7-5, 6-1. Sabalenka gây ấn tượng bằng sức mạnh và sự ổn định trong những tình huống quyết định, đặc biệt khi cô cứu được đến 12 break point trong trận vừa rồi. Đây là lần thứ ba cô gặp Emma Raducanu và Sabalenka đang dẫn 2-0 trong các cuộc đối đầu, trong đó có chiến thắng tại Wimbledon năm nay.

Emma Raducanu, tay vợt Anh, đang chơi tốt trong chuỗi giải sân cứng Bắc Mỹ và mới đây đã bổ sung huấn luyện viên Francisco Roig, người nổi tiếng với vai trò đào tạo Rafael Nadal. Raducanu có phong độ ổn định với chiến thắng 6-3, 6-2 trước Olga Danilovic ở vòng trước, thể hiện khả năng giao bóng tốt và kiểm soát các điểm số quan trọng. Tuy nhiên, Raducanu vẫn chưa thể thắng Sabalenka trong những lần gặp nhau trước đây.

Sabalenka có ưu thế vượt trội về sức mạnh cú đánh và kinh nghiệm thi đấu các trận lớn, thường áp đảo đối thủ bằng những cú đánh uy lực, khiến Raducanu phải gặp nhiều khó khăn. Dù Raducanu có thể tạo ra nhiều pha bóng hay với sự nhanh nhẹn và kỹ thuật, nhưng để vượt qua Sabalenka, cô cần giữ được sự tập trung cao và hạn chế sai lầm.

📈 Dự đoán: Sabalenka thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 11/8