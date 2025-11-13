Sinner cân bằng kỷ lục Federer - Djokovic, nhận "mưa tiền thưởng" ở ATP Finals

Jannik Sinner đang khiến người hâm mộ Ý sống trong những ngày mơ mộng nhất của quần vợt hiện đại. Tại ATP Finals 2025 ở Turin, tay vợt 24 tuổi đã đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 6-4, 6-3 để giành vé vào bán kết thứ ba liên tiếp, qua đó san bằng kỷ lục của Federer, Djokovic và Stan Wawrinka, ba tay vợt duy nhất từng làm được điều này kể từ năm 2000.

Sinner chạm cột mốc mà các siêu sao Federer, Djokovic và Wawrinka từng đạt được

🧊 Bản lĩnh “người băng” trước Zverev

Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Pala Alpitour, Sinner đã chứng minh vì sao anh đang là biểu tượng mới của tennis Ý. Zverev, vốn sở hữu cú giao bóng mạnh mẽ bậc nhất ATP liên tục gây sức ép nhưng lại bỏ lỡ tới 7 break-point. Ở chiều ngược lại, Sinner giành 2 break quan trọng, đồng thời ghi 12 cú ace, vượt trội so với 7 cú ace của đối thủ người Đức.

“Đó là một trận đấu rất căng, rất kịch tính. Tôi đã giao bóng tốt ở những thời điểm quan trọng và chơi thứ tennis tốt nhất khi cần thiết nhất. Cả hai chúng tôi đều thay đổi chiến thuật, cố đánh nhanh và phẳng, nhưng tôi rất hài lòng với khả năng trả giao bóng của mình hôm nay”, Sinner bày tỏ sau trận thắng.

Với phong độ ấy, Sinner tiếp tục kéo dài chuỗi 28 trận thắng liên tiếp trên mặt sân trong nhà, khẳng định đẳng cấp đặc biệt của anh trong điều kiện thi đấu kín gió và ổn định. “Tôi cảm thấy rất thoải mái khi thi đấu trong nhà. Không có gió, không có nắng, mọi thứ giúp tôi kiểm soát tốt hơn và tự tin hơn”, anh nói thêm.

Sinner kiếm được hơn 15 triệu USD trong năm 2025

💰 Cột mốc lịch sử và “mưa tiền thưởng”

Chiến thắng trước Zverev không chỉ giúp Sinner nối dài hành trình ở ATP Finals mà còn đem lại 1.124.000 USD tiền thưởng, nâng tổng thu nhập năm 2025 của anh vượt mốc 15 triệu USD. Nếu tính cả 6 triệu USD từ giải giao hữu “Six Kings Slam” mà anh vô địch tháng trước, Sinner đang trải qua mùa giải “vàng” cả về thành tích lẫn tài chính.

Đáng chú ý, kể từ khi Roger Federer làm được điều tương tự giai đoạn 2003-2007, chưa tay vợt Ý nào và hiếm tay vợt nào khác ngoài Djokovic có thể giữ phong độ ổn định đến vậy tại ATP Finals. Việc Sinner ghi tên mình vào danh sách huyền thoại gồm Federer, Djokovic và Wawrinka cho thấy anh đã vươn tới tầm đẳng cấp của những “ông vua sân trong nhà” thực thụ.

🎯 Hấp dẫn cuộc đua số 1

Chiến thắng này cũng giúp Sinner tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua Carlos Alcaraz để giành ngôi số 1 thế giới cuối năm. Cuộc đua vẫn đang nghẹt thở, nếu Alcaraz đánh bại Lorenzo Musetti ở lượt trận cuối vòng bảng, thì tay vợt Tây Ban Nha sẽ giữ vững ngôi đầu. Ngược lại, nếu thua, Sinner có thể chạm trán chính Alcaraz ở bán kết cuối tuần, nơi ngôi vị số 1 ATP 2025 có thể được định đoạt ngay trên sân Turin.

Với phong độ ổn định, bản lĩnh thép và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả quê nhà, "người băng" Sinner đang bước từng bước vững chắc trên hành trình khẳng định mình như người kế vị xứng đáng của Federer và Djokovic, không chỉ bằng chiến thắng, mà bằng phong thái của một nhà vô địch thực thụ.