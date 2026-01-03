Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Nottingham Forest: Tìm lại niềm vui chiến thắng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 19h30, 3/1 | Villa Park Aston Villa 0 - 0 Nottingham Forest (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Aston Villa vs Nottingham Forest Nottingham Forest Điểm Martinez Cash Konsa Lindelof Maatsen Kamara Tielemans McGinn Rogers Malen Watkins Điểm Victor Savona Murillo Milenkovic Williams Anderson Dominguez Hutchinson Gibbs-White Hudson-Odoi Jesus Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Aston Villa Aston Villa Nottingham Forest Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Martinez, Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen, Kamara, Tielemans, McGinn, Rogers, Malen, Watkins Victor, Savona, Murillo, Milenkovic, Williams, Anderson, Dominguez, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

Aston Villa tìm lại niềm vui chiến thắng

Aston Villa đã bị chấm dứt chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp khi họ để thua Arsenal với tỷ số 1-4 ở vòng đấu vừa qua. Đoàn quân HLV Unai Emery trở lại mặt đất và họ hiểu rằng cuộc đua cho vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh không hề dễ dàng.

Gạt đi nỗi buồn, Aston Villa sẽ tìm lại niềm vui bằng cuộc tiếp đón Nottingham Forest. Villa Park sẽ là điểm tựa vững chắc cho đội bóng này, khi họ đang có chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà ở mùa giải 2025/26.

Về phần Nottingham, đối thủ này đã thua 3 trận liên tiếp. Họ chẳng thể duy trì phong độ tốt, qua đó khiến giới chuyên môn đánh giá thấp trong cuộc hành quân đến sân của Aston Villa sắp tới.