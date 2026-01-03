Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Nottingham Forest: Tìm lại niềm vui chiến thắng (Ngoại hạng Anh)
(19h30, 3/1, vòng 20 Ngoại hạng Anh) Aston Villa sẽ có cơ hội lớn để tìm lại niềm vui chiến thắng khi họ đối đầu Nottingham Forest.
Premier League | 19h30, 3/1 | Villa Park
Điểm
Martinez
Cash
Konsa
Lindelof
Maatsen
Kamara
Tielemans
McGinn
Rogers
Malen
Watkins
Điểm
Victor
Savona
Murillo
Milenkovic
Williams
Anderson
Dominguez
Hutchinson
Gibbs-White
Hudson-Odoi
Jesus
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Aston Villa tìm lại niềm vui chiến thắng
Aston Villa đã bị chấm dứt chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp khi họ để thua Arsenal với tỷ số 1-4 ở vòng đấu vừa qua. Đoàn quân HLV Unai Emery trở lại mặt đất và họ hiểu rằng cuộc đua cho vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh không hề dễ dàng.
Gạt đi nỗi buồn, Aston Villa sẽ tìm lại niềm vui bằng cuộc tiếp đón Nottingham Forest. Villa Park sẽ là điểm tựa vững chắc cho đội bóng này, khi họ đang có chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà ở mùa giải 2025/26.
Về phần Nottingham, đối thủ này đã thua 3 trận liên tiếp. Họ chẳng thể duy trì phong độ tốt, qua đó khiến giới chuyên môn đánh giá thấp trong cuộc hành quân đến sân của Aston Villa sắp tới.
Aston Villa đang đua vô địch một cách ấn tượng mặc dù họ "chỉ" đá hiệp 2, thường xuyên thắng sát nút và không chạy nhiều.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/01/2026 12:20 PM (GMT+7)