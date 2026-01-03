Điên rồ đua top 4 Ngoại hạng Anh: 12 đội tranh 2 suất, MU - Chelsea coi chừng sảy chân

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 gần như được “khoanh vùng” cho hai cái tên quen thuộc là Arsenal và Man City. Nhưng ở phía sau họ là biển động đúng nghĩa, nơi tới 12 đội bóng đang chen chúc, giằng co từng điểm số cho hai tấm vé Champions League còn lại.

🏆 Arsenal – Man City: Cuộc song mã trên đỉnh bảng

Sau nửa chặng đường, Arsenal đang đứng đầu bảng với 45 điểm, tạo ra khoảng cách 4 điểm so với đội bám đuổi là Manchester City (41 điểm). “Pháo thủ” thể hiện sự ổn định đáng nể, đặc biệt ở những trận đấu lớn, cho thấy bản lĩnh của một ứng viên vô địch thực thụ.

Arsenal và Man City đua vô địch Ngoại hạng Anh

Man City, dù có giai đoạn chệch choạc, vẫn là thế lực không thể xem thường. Đội bóng của Pep Guardiola thường tăng tốc mạnh mẽ ở giai đoạn lượt về, và kinh nghiệm đua đường dài giúp họ luôn duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu. Với chất lượng đội hình và chiều sâu lực lượng vượt trội, Arsenal và Man City được dự đoán sẽ tạo ra cuộc song mã cho chức vô địch đến tận vòng đấu cuối cùng.

Điều đó cũng đồng nghĩa, hai suất top 4 còn lại gần như được “nhường lại” cho phần còn lại của giải đấu, mở ra một cuộc chiến khốc liệt chưa từng thấy.

⚔️ Aston Villa nổi lên, Liverpool – Chelsea – MU giằng co

Trong nhóm bám đuổi, Aston Villa đang là cái tên chiếm ưu thế lớn nhất. Với 39 điểm và vị trí thứ ba, Villa tạo ra khoảng cách tương đối an toàn so với nhóm phía sau. Lối chơi không ngại va chạm, hiệu quả và giàu tính tổ chức giúp đội bóng của HLV Unai Emery duy trì phong độ ổn định hơn phần lớn đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Cả Liverpool, MU và Chelsea đều bất ổn, trong đó Chelsea vừa sa thải HLV Maresca

Ngược lại, nhóm “ông lớn” phía sau lại mang đến cảm giác bất an. Liverpool đứng thứ tư với 33 điểm, nhưng phong độ thiếu ổn định khiến họ thường xuyên đánh rơi điểm số trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Chelsea (30 điểm, hạng 5) và Manchester United (30 điểm, hạng 6) là hai cái tên gây thất vọng nhiều nhất. Chelsea vừa đi đến quyết định sa thải HLV Enzo Maresca, tạo ra một khoảng mờ lớn về định hướng và lối chơi trong giai đoạn lượt về. MU thì tiếp tục sống trong trạng thái phập phù quen thuộc, khi hiệu số bàn thắng bại chỉ là +4, kém xa Chelsea (+11), phản ánh sự thiếu cân bằng giữa công và thủ.

Với những bất ổn nội tại như vậy, cả Liverpool, Chelsea lẫn MU đều chưa thể tạo ra sự tin tưởng trong cuộc đua top 4.

🔥 Nhóm bám đuổi đông đúc và đầy khát vọng

Ngay phía sau nhóm Big Six là một tập thể đông đảo sẵn sàng “làm loạn” trật tự truyền thống. Sunderland có 29 điểm, Everton bám sát với 28 điểm, trong khi Brentford, Crystal Palace và Fulham cùng có 27 điểm, xếp từ thứ 9 đến 11.

Aston Villa được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn

Đáng chú ý, Tottenham – đội bóng từng khởi đầu mùa giải cực kỳ thăng hoa – giờ đây đã rơi xuống vị trí thứ 12 với 26 điểm, bằng điểm Newcastle. Brighton cũng chỉ kém một chút với 25 điểm, đứng thứ 14 nhưng vẫn nằm trong tầm với của top 4 nếu có chuỗi trận bùng nổ.

Điểm chung của nhóm này là tinh thần chiến đấu cao, lối chơi khó chịu và sẵn sàng tạo ra bất ngờ. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của họ nằm ở chiều sâu đội hình và sự ổn định dài hạn – yếu tố mang tính quyết định trong giai đoạn khốc liệt của lượt về.

🎯 Cuộc đua top 4: Đông đúc, hỗn loạn và khó lường

Tổng hòa mọi yếu tố cho thấy cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 đang bước vào trạng thái đông đúc chưa từng thấy. Aston Villa có lợi thế, nhưng chưa đủ an toàn. Liverpool, Chelsea và MU sở hữu tiềm lực lớn nhưng lại thiếu sự ổn định. Nhóm phía sau thì đầy tham vọng nhưng khó đảm bảo sức bền cho cả mùa giải.

MU vẫn rất thất thường

Chỉ một chuỗi 3–4 trận thắng hoặc thua liên tiếp cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện bảng xếp hạng. Vé Champions League vì thế trở thành phần thưởng vừa hấp dẫn, vừa khắc nghiệt, nơi sai lầm nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt.

Trong một mùa giải mà sự phân hóa không còn rõ rệt, top 4 Ngoại hạng Anh không còn là “đặc quyền”, mà là chiến trường sinh tử cho hơn nửa giải đấu. Và chính sự hỗn loạn ấy đang biến 2025/26 trở thành một trong những mùa giải đáng xem bậc nhất trong lịch sử Premier League.

Cục diện đua top 4 đang rất khó lường