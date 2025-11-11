Sinner được bạn gái hoa hậu tiếp sức, động lực lớn bảo vệ ngôi vương ATP Finals

Sinner đã thắng dễ Auger-Aliassime sau 2 set với tỷ số 7-5, 6-1 ở trận mở màn ATP Finals 2025. Sự xuất hiện của tay vợt người Italia đã góp phần làm lấp kín chỗ ngồi trên các khán đài.

Các phóng viên ảnh không chỉ quan tâm tới màn trình diễn của Sinner. Họ còn để mắt tới Laila Hasanovic, người tình của tay vợt sinh năm 2001. Cô xuất hiện trên khán đài, cụ thể ở khu vực dành cho người thân các tay vợt để cổ vũ cho Sinner.

Sinner được Laila Hasanovic cổ vũ

Trong vài tháng gần đây, Sinner từng bị đồn đại hẹn hò với các người mẫu Lara Leito và Brooks Nader. Nhưng cuối cùng, Laila Hasanovic mới là cái tên sánh vai bên ngôi sao người Italia.

Đáng chú ý, Laila Hasanovic không chỉ cổ vũ Sinner ở ATP Finals 2025. Cô từng có mặt trên khán đài ở chung kết Roland Garros 2025.

Laila Hasanovic từng lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Đan Mạch vào năm 2019. Người đẹp sinh năm 2000 trước đây hẹn hò với tay đua F1 Mick Schumacher, con trai huyền thoại Michael Schumacher. Nhưng mối quan hệ đó đã kết thúc. Giờ đây, cô tạo ra tâm điểm chú ý khi yêu Sinner.

Sinner dường như thoải mái với sự quan tâm của dư luận về mặt chuyên môn lẫn đời tư tại ATP Finals 2025. Nếu duy trì thành tích bất bại trên sân cứng trong nhà, vốn được kéo dài lên tới 27 trận liên tiếp sau chiến thắng trước Auger-Aliassime, cặp đôi mới của văn hóa đại chúng Italia này sẽ tiếp tục chiếm lĩnh mọi sự chú ý nơi các CĐV.

Hiện Sinner rất quyết tâm chinh phục chức vô địch ở ATP Finals 2025. Điều đó sẽ giúp tay vợt người Italia hoàn tất giấc mơ bảo vệ ngôi vương tại giải đấu này.

Những hình ảnh đáng chú ý khác về Laila Hasanovic