Sinner - Alcaraz "người tung kẻ hứng", Nadal chỉ ra điểm yếu của đàn em ở US Open

Trận chung kết US Open 2025 (1h, 8/9) không chỉ là màn so tài để giành Grand Slam cuối cùng của mùa giải, mà còn là cuộc chiến trực diện cho ngôi số 1 thế giới. Trong lúc Sinner và Alcaraz hết lời khen ngợi nhau, Rafael Nadal bất ngờ đưa ra những nhận định trái chiều, phơi bày điểm yếu chí tử của đàn em.

Sinner (bên trái) và Alcaraz (bên phải) dành cho nhau những lời thán phục trước trận chung kết US Open

🤝 “Người tung kẻ hứng” trước giờ đại chiến

Sinner và Alcaraz đã biến US Open 2025 thành sân khấu của riêng họ, khi lần thứ năm liên tiếp chạm trán nhau ở trận chung kết các giải đấu lớn. Dù đối đầu căng thẳng, cả hai lại dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt.

Alcaraz ấn tượng với sự tiến bộ vượt bậc về thể lực của đối thủ: “Anh ấy duy trì được 100% phong độ trong 2, 3, thậm chí 4 giờ thi đấu. Đó là bước tiến rõ rệt”.

Ở chiều ngược lại, Sinner khen ngợi cú giao bóng ngày càng hoàn thiện của Alcaraz: “Cậu ấy giao bóng tốt hơn nhiều, tốc độ cao mà tỉ lệ thành công cũng rất ổn định. Trước kia Carlos có lúc thăng lúc trầm, nhưng giờ thì chắc chắn hơn rất nhiều”.

Những lời có cánh ấy càng khiến cuộc chạm trán sắp tới được ví như màn đối đầu giữa hai phiên bản hoàn thiện nhất của thế hệ mới.

🎯 Nadal chỉ ra “tử huyệt” của Alcaraz

Trong khi hai ngôi sao trẻ “tâng bốc” lẫn nhau, Rafael Nadal lại mang tới góc nhìn thẳng thắn. Theo huyền thoại người Tây Ban Nha, Sinner giống như một “cỗ máy bền bỉ” với khả năng duy trì nhịp độ nghẹt thở, gần như không để đối thủ có khoảng trống.

Nadal (bên phải) khéo léo khích tướng "Carlitos" bằng cách khen Sinner và chỉ ra nhược điểm của Alcaraz

Ngược lại, Alcaraz được Nadal mô tả là “kì diệu hơn, khó đoán hơn” nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn: “Cậu ấy có thể chơi ở đẳng cấp mà đôi khi Jannik không thể, nhưng đồng thời mắc nhiều lỗi hơn”.

Với Nadal, chính sự thiếu ổn định này là điểm yếu lớn nhất của Carlos Alcaraz, thứ có thể khiến anh trả giá trong một trận chung kết marathon đòi hỏi thể lực bền bỉ, tâm lý vững vàng.

🗽 Ngai vàng đổi chủ?

Sinner đang giữ vị trí số 1 thế giới suốt 65 tuần, trong khi Alcaraz quyết tâm đòi lại ngôi bá chủ mà anh từng nắm giữ năm 2022. Với thành tích đối đầu hiện nghiêng về Alcaraz (9-5), cuộc thư hùng trên sân Arthur Ashe vào rạng sáng 8/9 hứa hẹn căng thẳng đến nghẹt thở.

Ở đó người thắng sẽ nắm giữ ngôi số 1 thế giới. Alcaraz đang được các chuyên gia đánh giá nhỉnh hơn về phần thắng, nhưng để làm được điều ấy trước Sinner thì "Carlitos" chắc chắn phải thể hiện được những điều tinh túy nhất mà anh có.