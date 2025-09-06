Trực tiếp tennis Sinner - Auger-Aliassime: "Cuồng phong" không thể cản (US Open)

Sinner như cơn "cuồng phong"

Jannik Sinner đang trong đà phong độ "hủy diệt" ở giải đấu này, anh đã có 3/5 trận thắng 6-1 ở set 1, và tổng cộng có 6 set thắng với tỷ số 6-0 hay 6-1. Tổng cộng cả năm nay Sinner đã thắng với tỷ số đó trong 26 set đấu khác nhau.

Sinner đang nhắm tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu US Open, điều đã không ai làm được kể từ Roger Federer khoảng 2 thập kỷ trước.

Auger-Aliassime đã tiến xa nhất có thể?

Felix Auger-Aliassime đã thua ngay trên sân nhà Toronto ở giải đấu làm nóng trước thềm US Open, và trong năm nay anh đã thắng vỏn vẹn 2 trận trong 3 giải Grand Slam trước đó. Tuy nhiên tay vợt này đã hồi phục phong độ một cách bất ngờ để vào bán kết tại New York.

Trước US Open 2025, Auger-Aliassime đã không thắng một tay vợt top 5 thế giới nào trong 6 trận ở các giải Grand Slam. Nhưng anh đã chấm dứt chuỗi trận đó khi đánh bại Alexander Zverev trong 4 set.

Auger-Aliassime đang có thành tích thắng 2 - thua 1 trước Sinner, 2 chiến thắng đều diễn ra trong năm 2022 trong khi thất bại kia đến ở Cincinnati Open ngay giữa tháng 8 vừa qua. Trận đấu đó Sinner thắng áp đảo 6-0 6-2.