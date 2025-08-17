Sinner - Alcaraz đua số 1 trên BXH, bất ngờ được chia thưởng khủng 18 triệu USD

Cuộc chiến giành vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP đang trở nên cực kỳ hấp dẫn khi Jannik Sinner cùng Carlos Alcaraz bước vào những vòng đấu quyết định của Cincinnati Open 2025. Sinner vẫn đang giữ ngôi đầu, nhưng Alcaraz đang bám rất sát và có cơ hội thu hẹp khoảng cách.

Alcaraz đang thu hẹp đáng kể khoách cách điểm với Sinner ở bảng xếp hạng ATP, cuộc đua số 1 thế giới ngày càng nóng

🌟 Sinner giữ vị trí số 1 trong khi Alcaraz vươn lên mạnh mẽ

Sinner, tay vợt người Ý, hiện đang là đương kim vô địch Cincinnati và cũng là đương kim vô địch US Open. Anh đang phải bảo vệ tới 2.500 điểm xếp hạng tại hai giải đấu lớn này. Điều đó khiến áp lực rất lớn đè lên vai Sinner trong chuỗi giải sân cứng Bắc Mỹ. Tuy nhiên, phong độ của Sinner vẫn rất ổn định với chuỗi chiến thắng ấn tượng, giúp anh duy trì vị trí đỉnh cao ATP với cách biệt trên 2.000 điểm so với Alcaraz.

Trong khi đó, Alcaraz chỉ phải bảo vệ 60 điểm ít ỏi do thất bại sớm ở Cincinnati và US Open năm ngoái. Điều này đồng nghĩa Alcaraz có cơ hội kiếm điểm lớn và thu ngắn khoảng cách nếu thi đấu tốt.

💰 Cuộc đua tranh quyết liệt và 18,3 triệu USD tiền thưởng chia đều

ATP Tour vừa công bố một khoản tiền thưởng kỷ lục 18,3 triệu USD sẽ được chia cho các tay vợt. Khoản tiền này được phân chia dựa trên kết quả thi đấu tại chín giải ATP Masters 1000 mùa 2024, tăng gần ba lần so với 6,6 triệu USD năm 2023.

Sinner, Zverev, Alcaraz (từ trái qua) được nhận thêm tiền thưởng từ thành tích thi đấu năm ngoái

Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và chất lượng thi đấu đỉnh cao của các ngôi sao như Sinner và Alcaraz.

Việc tăng đáng kể mức tiền thưởng phản ánh sự phát triển bùng nổ của làng quần vợt nam, đồng thời thúc đẩy các tay vợt thi đấu hết mình tại hệ thống giải Masters 1000 vốn là những bước đệm quan trọng trước các Grand Slam.

Tổng tiền thưởng tính cả giải Grand Slam trong năm nay lên đến 378 triệu USD, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ về tài chính của quần vợt nam thế giới. Chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi nhấn mạnh đây là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa các tay vợt và giải đấu, gia tăng giá trị và tính bền vững của ATP Tour.

Việc mở rộng các giải Masters 1000 từ một tuần lên gần hai tuần là nguyên nhân chính tạo thêm doanh thu vé, qua đó tăng số tiền thưởng chia cho các vận động viên.

⏳ Tranh cãi về giải đấu dài ngày và đánh giá thành tích các tay vợt nổi bật

Mặc dù tăng thời gian giải đấu giúp gia tăng doanh thu, nhưng không phải tay vợt nào cũng đồng tình với sự thay đổi này. Alexander Zverev, hạng 3 thế giới, cho rằng các giải đấu dài ngày gây áp lực và không mang lại trải nghiệm tốt bằng mô hình thi đấu truyền thống một tuần.

Các tay vợt vô địch các giải ATP Masters 1000 năm 2024 gồm Carlos Alcaraz (Indian Wells), Jannik Sinner (Miami, Cincinnati, Thượng Hải), Alexander Zverev (Rome, Paris) cùng một số tay vợt khác như Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev.

Sự gia tăng tiền thưởng và những thành tích nổi bật giúp các tay vợt hàng đầu có điều kiện thi đấu và phát triển sự nghiệp ổn định, đồng thời tạo nên cuộc cạnh tranh ngày càng hấp dẫn trên đấu trường quần vợt thế giới.