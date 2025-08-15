Dự đoán tennis tứ kết Cincnnati Open: Alcaraz đấu Rublev, Zverev đụng độ Shelton

🎾 Carlos Alcaraz - Andrey Rublev: Khoảng 2h, 15/8 (tứ kết đơn nam)

Trận tứ kết giữa Carlos Alcaraz (hạng 2 thế giới) và Andrey Rublev (hạng 11) hứa hẹn rất hấp dẫn khi cả hai đang phong độ cao và đều khao khát có lần đầu tiên đăng quang ở Cincinnati.

Alcaraz (áo vàng) và Rublev (áo xanh) chạm trán

Alcaraz vừa có chiến thắng thuyết phục trước Luca Nardi, được anh đánh giá là màn trình diễn tốt nhất tại giải năm nay.

Rublev cũng có khởi đầu thuận lợi tại giải, thắng các đối thủ đáng gờm gồm Learner Tien, Alexei Popyrin và Francisco Comesana. Anh thể hiện sự ổn định với các chiến thắng thẳng set hoặc tỉ số áp đảo.

Alcaraz đang dẫn Rublev với tỉ số 3-1 trong các lần chạm trán, trong đó Alcaraz thắng ở cả 2 lần gần nhất trên mặt sân cứng, bao gồm trận đấu tại Wimbledon 2025 vừa qua. Rublev từng thắng Alcaraz một lần tại Madrid 2024 trên sân đất nện, nhưng trên mặt sân cứng và các giải đấu gần đây, Alcaraz có lợi thế vượt trội.

📈 Dự đoán trận đấu: Trận đấu này hứa hẹn diễn ra với cường độ cao và sự hấp dẫn từ cả hai tay vợt, nhưng nhìn vào phong độ cùng lợi thế đối đầu, Alcaraz được đánh giá cao khả năng giành vé đi tiếp vào bán kết Cincinnati Open. Alcaraz có thể thắng sau 2 set.

🎾 Alexander Zverev - Ben Shelton: Khoảng 6h, 15/8 (tứ kết đơn nam)

Zverev đang dẫn đối đầu với Shelton 3-0, trong đó Zverev thắng ở cả 3 lần gặp gần nhất trên nhiều mặt sân khác nhau. Lần gặp nhau gần nhất tại Cincinnati Open 2024, Zverev đã thắng Shelton trong một trận đấu kịch tính ba set với tỉ số 3-6, 7-6(3), 7-5 sau gần 2 tiếng rưỡi thi đấu.

Zverev (áo trắng) luôn thể hiện sự nổi trội mỗi khi chạm trán Shelton (áo đen)

Mùa giải 2025, Zverev cũng có các chiến thắng thuyết phục trước Shelton ở Munich (đất nện) và Stuttgart (sân cỏ), chứng tỏ anh có thể khắc chế lối chơi của Shelton trên mọi mặt sân.

Shelton đang có phong độ cực cao, với chuỗi thắng 9 trận liên tiếp, trong đó có chức vô địch Masters Toronto và các chiến thắng quan trọng ở Cincinnati trước các đối thủ như Bautista Agut, Lehecka. Zverev cũng có phong độ ổn định tại Cincinnati khi chưa thua set nào, và vừa giành chiến thắng thuận lợi trước Karen Khachanov nhờ đối thủ bỏ cuộc.

Shelton rõ ràng đang có phong độ cao và có thể gây nhiều khó khăn cho Zverev nếu duy trì thể lực và sự tập trung tốt. Tuy nhiên, việc phải chơi nhiều trận gần đây có thể ảnh hưởng đến thể lực của Shelton, điểm mà các chuyên gia cho rằng sẽ có lợi cho Zverev.

📈 Dự đoán trận đấu: Trận đấu hứa hẹn nhiều pha đôi công mãn nhãn, thể hiện rõ sự giao tranh giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Zverev với sự ổn định và lợi thế đối đầu được đánh giá sẽ là người đi tiếp. Dự đoán Zverev thắng sau 3 set.

Lịch thi đấu Cincinnati Open ngày 15/8