Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Tột đỉnh chung kết World Cup: Tây Ban Nha vỡ òa trong hiệp phụ, Messi bật khóc

Sự kiện: World Cup 2026 Tây Ban Nha - Argentina: Chung kết World Cup "trong mơ" Đội tuyển Tây Ban Nha

ĐT Tây Ban Nha đã lật đổ Argentina nhờ bàn thắng của Ferran Torres sau 120 phút chung kết đầy kịch tính.

   

TBN đã có một trận cầu áp đảo trước Argentina, nhưng các cơ hội của họ thường xuyên không thắng được thủ môn Emiliano Martinez

TBN đã có một trận cầu áp đảo trước Argentina, nhưng các cơ hội của họ thường xuyên không thắng được thủ môn Emiliano Martinez

Emiliano Martinez tiếp tục từ chối cú đánh đầu của Ferran Torres ở hiệp 2

Emiliano Martinez tiếp tục từ chối cú đánh đầu của Ferran Torres ở hiệp 2

Đến phút 90+3, Enzo Fernandez phạm lỗi nguy hiểm với Cubarsi

Đến phút 90+3, Enzo Fernandez phạm lỗi nguy hiểm với Cubarsi

Argentina chỉ còn 10 người vì Enzo bị thẻ vàng thứ 2, trước đó anh đã bị thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài

Argentina chỉ còn 10 người vì Enzo bị thẻ vàng thứ 2, trước đó anh đã bị thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài

Emiliano Martinez dù vậy cản phá cú sút phạt của Yamal ở phút 90+8, và Argentina đưa trận đấu vào hiệp phụ

Emiliano Martinez dù vậy cản phá cú sút phạt của Yamal ở phút 90+8, và Argentina đưa trận đấu vào hiệp phụ

Nico Williams đánh đầu cận thành ở hiệp phụ thứ nhất&nbsp;vẫn không thắng nổi thủ môn của Aston Villa

Nico Williams đánh đầu cận thành ở hiệp phụ thứ nhất vẫn không thắng nổi thủ môn của Aston Villa

Nico Williams sút bồi thành bàn vẫn không được tính vì Merino phạm lỗi

Nico Williams sút bồi thành bàn vẫn không được tính vì Merino phạm lỗi

Nhưng ở phút 106, Nico Williams đánh đầu ngược cho Ferran Torres sút tung lưới Argentina, mở tỷ số cho TBN

Nhưng ở phút 106, Nico Williams đánh đầu ngược cho Ferran Torres sút tung lưới Argentina, mở tỷ số cho TBN

Ferran đã chơi mờ nhạt từ đầu giải, nhưng trận chung kết là thời khắc lịch sử của anh

Ferran đã chơi mờ nhạt từ đầu giải, nhưng trận chung kết là thời khắc lịch sử của anh

Vẫn chưa hết giờ, và ở phút 120 Marcos Senesi đã đến rất gần một cú đệm cận thành, nhưng Pau Cubarsi chắn bóng kịp trong tích tắc

Vẫn chưa hết giờ, và ở phút 120 Marcos Senesi đã đến rất gần một cú đệm cận thành, nhưng Pau Cubarsi chắn bóng kịp trong tích tắc

Chiến thắng cho người TBN, và họ đã trở lại đỉnh cao World Cup sau 16 năm

Chiến thắng cho người TBN, và họ đã trở lại đỉnh cao World Cup sau 16 năm

Yamal và Nico ôm nhau, đôi bạn thân đã lên đỉnh cả châu Âu và Thế giới

Yamal và Nico ôm nhau, đôi bạn thân đã lên đỉnh cả châu Âu và Thế giới

Messi ngồi thụp xuống và không kìm được nước mắt

Messi ngồi thụp xuống và không kìm được nước mắt

Nỗi buồn lên nhận huy chương bạc của các cầu thủ Argentina

Nỗi buồn lên nhận huy chương bạc của các cầu thủ Argentina

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Tây Ban Nha
Argentina

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

Đang cập nhật

Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha - Argentina: Bảo toàn thành quả, lên ngôi rực rỡ (CK World Cup) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha - Argentina: Bảo toàn thành quả, lên ngôi rực rỡ (CK World Cup) (Hết giờ)

(Chung kết World Cup 2026) Tây Ban Nha bảo toàn cách biệt mong manh trước Argentina, qua đó giành chiến thắng xứng đáng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/07/2026 03:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN