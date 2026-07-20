Tột đỉnh chung kết World Cup: Tây Ban Nha vỡ òa trong hiệp phụ, Messi bật khóc
ĐT Tây Ban Nha đã lật đổ Argentina nhờ bàn thắng của Ferran Torres sau 120 phút chung kết đầy kịch tính.
TBN đã có một trận cầu áp đảo trước Argentina, nhưng các cơ hội của họ thường xuyên không thắng được thủ môn Emiliano Martinez
Emiliano Martinez tiếp tục từ chối cú đánh đầu của Ferran Torres ở hiệp 2
Đến phút 90+3, Enzo Fernandez phạm lỗi nguy hiểm với Cubarsi
Argentina chỉ còn 10 người vì Enzo bị thẻ vàng thứ 2, trước đó anh đã bị thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài
Emiliano Martinez dù vậy cản phá cú sút phạt của Yamal ở phút 90+8, và Argentina đưa trận đấu vào hiệp phụ
Nico Williams đánh đầu cận thành ở hiệp phụ thứ nhất vẫn không thắng nổi thủ môn của Aston Villa
Nico Williams sút bồi thành bàn vẫn không được tính vì Merino phạm lỗi
Nhưng ở phút 106, Nico Williams đánh đầu ngược cho Ferran Torres sút tung lưới Argentina, mở tỷ số cho TBN
Ferran đã chơi mờ nhạt từ đầu giải, nhưng trận chung kết là thời khắc lịch sử của anh
Vẫn chưa hết giờ, và ở phút 120 Marcos Senesi đã đến rất gần một cú đệm cận thành, nhưng Pau Cubarsi chắn bóng kịp trong tích tắc
Chiến thắng cho người TBN, và họ đã trở lại đỉnh cao World Cup sau 16 năm
Yamal và Nico ôm nhau, đôi bạn thân đã lên đỉnh cả châu Âu và Thế giới
Messi ngồi thụp xuống và không kìm được nước mắt
Nỗi buồn lên nhận huy chương bạc của các cầu thủ Argentina
(Chung kết World Cup 2026) Tây Ban Nha bảo toàn cách biệt mong manh trước Argentina, qua đó giành chiến thắng xứng đáng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/07/2026 03:10 AM (GMT+7)