Tột đỉnh chung kết World Cup: Tây Ban Nha vỡ òa trong hiệp phụ, Messi bật khóc

TBN đã có một trận cầu áp đảo trước Argentina, nhưng các cơ hội của họ thường xuyên không thắng được thủ môn Emiliano Martinez

Emiliano Martinez tiếp tục từ chối cú đánh đầu của Ferran Torres ở hiệp 2

Đến phút 90+3, Enzo Fernandez phạm lỗi nguy hiểm với Cubarsi

Argentina chỉ còn 10 người vì Enzo bị thẻ vàng thứ 2, trước đó anh đã bị thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài

Emiliano Martinez dù vậy cản phá cú sút phạt của Yamal ở phút 90+8, và Argentina đưa trận đấu vào hiệp phụ

Nico Williams đánh đầu cận thành ở hiệp phụ thứ nhất vẫn không thắng nổi thủ môn của Aston Villa

Nico Williams sút bồi thành bàn vẫn không được tính vì Merino phạm lỗi

Nhưng ở phút 106, Nico Williams đánh đầu ngược cho Ferran Torres sút tung lưới Argentina, mở tỷ số cho TBN

Ferran đã chơi mờ nhạt từ đầu giải, nhưng trận chung kết là thời khắc lịch sử của anh

Vẫn chưa hết giờ, và ở phút 120 Marcos Senesi đã đến rất gần một cú đệm cận thành, nhưng Pau Cubarsi chắn bóng kịp trong tích tắc

Chiến thắng cho người TBN, và họ đã trở lại đỉnh cao World Cup sau 16 năm

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