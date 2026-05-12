Quả bóng vàng Dembele được vinh danh, Mbappe trắng tay ở Gala bóng đá Pháp

Lễ trao giải UNFP - Giải thưởng thường niên của Liên đoàn bóng đá Pháp - năm nay đã biến thành sân khấu riêng của Ousmane Dembele.

Với mùa giải bùng nổ trong màu áo PSG, tiền đạo tài hoa này đã chính thức được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Pháp (Ligue 1). Dù chỉ thi đấu 20 trận, Dembele vẫn kịp đóng góp 10 bàn, 6 kiến tạo. Nhờ đó, anh không chỉ giúp PSG tiến gần tới chức vô địch quốc gia thứ 5 liên tiếp, mà còn chiếm trọn niềm tin từ giới chuyên môn.

Bên cạnh Dembele, điểm nhấn của đêm Gala đến ở hạng mục Cầu thủ Pháp hay nhất tại nước ngoài. Michael Olise, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich vượt qua Kylian Mbappe (Real Madrid), Rayan Cherki (Man City) để thắng giải đầy thuyết phục.

Cầu thủ 24 tuổi trải qua mùa giải vô tiền khoáng hậu với 22 bàn, 30 kiến tạo sau 50 trận trên mọi đấu trường, cùng "Hùm xám" bảo vệ thành công ngôi vương Bundesliga cũng như lọt vào bán kết Champions League.

Sự ổn định và tầm ảnh hưởng cực lớn trong màu áo đội bóng nước Đức giúp Olise nhận được số phiếu áp đảo từ các đồng nghiệp.

Sau mùa giải trắng tay cùng Real Madrid, thất bại tiếp theo tại cuộc đua giải thưởng cá nhân là lời cảnh báo đanh thép cho vị thế của Mbappe. Một trật tự mới đang được thiết lập, nơi những cái tên như Dembele hay Olise mới là những người đang đang ngự trên đỉnh cao bóng đá Pháp.