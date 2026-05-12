Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Ronaldo đại chiến Benzema ở "siêu kinh điển" Ả Rập, định đoạt ngôi vô địch

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo kêu gọi cổ động viên cổ vũ cho Al Nassr ở đại chiến Al Hilal (1h, 13/5), trận đấu có ý nghĩa định đoạt ngôi vương Saudi Pro League và cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của anh tại Trung Đông.

Ronaldo và Al Nassr hừng hực khí thế trước "Siêu kinh điển Ả Rập"

Ngày 12/5, Cristiano Ronaldo đã đăng lên các nền tảng mạng xã hội thông điệp kêu gọi cổ động viên Al Nassr tới sân "tiếp lửa" cho đội bóng ở trận đại chiến với Al Hilal trong khuôn khổ vòng 33 Saudi Pro League (1h, 13/5):

"Sự ủng hộ của các bạn đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi mỗi tuần. Trên sân vận động, ở nhà và khắp mọi nơi trên thế giới. Nguồn năng lượng đó luôn đồng hành cùng chúng tôi trên sân cỏ. Hãy làm cho điều đó có ý nghĩa. Vì chúng tôi. Vì các bạn. Vì Nassr. Hẹn gặp lại ngày mai".

Được biết, các gian hàng của Al Nassr cũng tặng áo đấu miễn phí cho tất cả khán giả đến xem trận đấu, với tham vọng "phủ vàng" khán đài.

Ronaldo sẵn sàng cho trận đấu định đoạt chức vô địch của Al Nassr

Bầu không khí tại Riyadh đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi mùa giải Saudi Pro League 2025/26 bước vào giai đoạn quyết định.

Al Nassr hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 82 điểm sau 32 trận và đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch. Trong khi đó, Al Hilal xếp nhì bảng, kém đội của Ronaldo 5 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Điều đó đồng nghĩa, Al Nassr chính thức đăng quang sớm 1 vòng đấu nếu giành chiến thắng và ngược lại, thất bại của họ sẽ khiến cuộc đua vô địch trở nên cực kì khó lường. 

Ronaldo chỉ cách danh hiệu lớn đầu tiên 1 chiến thắng

Kể từ khi cập bến Al Nassr, Ronaldo đã trở thành gương mặt biểu tượng của Saudi Pro League. Anh liên tục phá kỷ lục ghi bàn (127 bàn/145 trận, bao gồm 100 bàn/105 trận ở Saudi Pro League), giúp giải đấu thu hút sự chú ý toàn cầu và nâng tầm hình ảnh bóng đá Saudi Arabia.

Tuy nhiên, danh hiệu lớn vẫn là điều còn thiếu trong hành trình của siêu sao người Bồ Đào Nha tại Trung Đông. Nếu Al Nassr đăng quang mùa này, đó sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng và khát khao chiến thắng của Ronaldo, đồng thời giúp anh khép lại những nghi ngờ cho rằng việc chuyển tới Saudi Arabia chỉ mang tính trình diễn hoặc thương mại.

Bên cạnh Saudi Pro League, Al Nassr còn có cơ hội lập cú đúp danh hiệu do đã lọt vào chung kết AFC Champions League II, nơi họ sẽ đối đầu Gamba Osaka vào 0h45 ngày 17/5.

Chức vô địch Saudi Pro League cũng sẽ giúp Ronaldo bổ sung thêm danh hiệu lớn vào bộ sưu tập đồ sộ trong sự nghiệp và tiếp tục khẳng định dấu ấn của mình ở nền bóng đá mới.

Chức vô địch Saudi Pro League 2025/26 sẽ là danh hiệu lớn đầu tiên của Ronaldo ở châu Á

Quyết chặn đứng kì tích bất bại của đối thủ

Dù Al Nassr đang nắm lợi thế, Al Hilal vẫn là mối đe dọa lớn dành cho họ trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của HLV Simone Inzaghi duy trì thành tích bất bại tại giải quốc nội mùa này với 23 chiến thắng, 8 trận hòa. Tính rộng hơn, trận thua gần nhất của họ đã từ ngày 4/4/2025 trước chính Al Nassr (thắng 3-1, Ronaldo lập cú đúp).

Sự xuất hiện của Karim Benzema sau khi rời Al-Ittihad được xem là bước ngoặt quan trọng giúp Al-Hilal tăng sức mạnh đáng kể. Tiền đạo người Pháp nhanh chóng hòa nhập với dàn sao của đội bóng áo xanh, tạo nên màn tái ngộ đầy duyên nợ với Ronaldo - người đồng đội từng cùng anh gặt hái mọi vinh quang ở châu Âu trong màu áo Real Madrid.

Ronaldo cán mốc 971 bàn, Al Nassr áp sát ngai vàng Saudi League & Cúp C2 châu Á
Cristiano Ronaldo tiếp tục cho thấy đẳng cấp săn bàn đáng nể khi góp công trong chiến thắng 4-2 của Al Nassr trước Al Shabab. Cú đúp của João Félix...

